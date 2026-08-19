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Diterjemahkan oleh

Milan, Andrej Kostic hengkang: transfer ke Sparta Rotterdam sudah dekat

Transfers
AC Milan
A. Kostic

Masa depan Andrej Kostic ada di jalur peminjaman. Milan telah memutuskan untuk mengirim striker Montenegro kelahiran 2007 itu agar mendapat kesempatan bermain, dan kepindahannya ke Belanda untuk bergabung dengan Sparta Rotterdam, klub yang bermain di Eredivisie, sudah dekat. Amorim telah mengevaluasi seluruh skuad, termasuk eks Partizan Belgrade itu, dan memutuskan melepasnya agar ia bisa bermain secara reguler. Hingga saat ini, ia belum dianggap sebagai pemain yang siap bermain di tim utama Milan.

  • TIDAK untuk Milan Futuro

    Didatangkan pada Januari dari Partizan Belgrade seharga 5 juta euro, Kostic pada 13 Juli lalu mencetak gol pertama musim 2026-27, dalam laga internal pertama di Milanello. Dalam laga persahabatan di Glasgow melawan Celtic, dia turun sebagai starter, tanpa meninggalkan tanda. Milan memutuskan untuk tidak memasukkannya ke Milan Futuro dan memberinya kesempatan di sebuah liga, yakni Liga Belanda, tempat para pemain muda bisa unjuk gigi.

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