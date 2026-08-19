Masa depan Andrej Kostic ada di jalur peminjaman. Milan telah memutuskan untuk mengirim striker Montenegro kelahiran 2007 itu agar mendapat kesempatan bermain, dan kepindahannya ke Belanda untuk bergabung dengan Sparta Rotterdam, klub yang bermain di Eredivisie, sudah dekat. Amorim telah mengevaluasi seluruh skuad, termasuk eks Partizan Belgrade itu, dan memutuskan melepasnya agar ia bisa bermain secara reguler. Hingga saat ini, ia belum dianggap sebagai pemain yang siap bermain di tim utama Milan.