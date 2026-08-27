Milan, Amorim: "Tomori, Fofana, dan Gimenez adalah pemain bagus, tetapi mustahil mereka kembali ke dalam proyek"

Bursa transfer segera ditutup. Apakah Anda senang ini menjadi pertandingan terakhir saat bursa transfer masih dibuka, dan bisakah Anda memberi kabar terbaru soal Leao dan Ricci.

“Saya sangat senang dengan tim ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dari sekarang hingga bursa transfer ditutup. Leao belum siap untuk masuk skuad, dia baru berlatih sekali dan tidak akan bermain. Kami harus menunggu lima hari lagi sampai penutupan transfer. Jika seseorang datang, itu karena dia bisa membantu kami baik saat ini maupun di masa depan. Saya akan berusaha memilih pemain terbaik untuk pertandingan besok. Setelah bursa transfer ditutup, kami akan membahas skuad kami.”

Apakah ini keputusan final soal Tomori, Fofana, dan Gimenez atau mereka bisa diintegrasikan kembali?

"Bukan berarti mereka bukan pesepakbola hebat dan pribadi yang hebat, tetapi mustahil berlatih dengan 27 pemain yang tersedia. Kami, sebagai klub, harus memungkinkan mereka menjalankan aktivitas mereka sebaik mungkin. Bursa transfer masih terbuka, tetapi fokus saya adalah Venezia."





Apakah Anda tidak merasa tim ini kekurangan di beberapa posisi?

“Saya rasa kami harus tetap fokus pada pertandingan. Ada banyak pemain dan pemain muda yang membutuhkan menit bermain. Kami tidak bisa berpikir untuk menyelesaikan semua masalah hanya dalam satu bursa transfer. Kami butuh waktu untuk membereskan semuanya. Lalu bisa saja ada kejutan. Hari ini semua orang ingin segala sesuatu berjalan cepat, tetapi saya pikir beberapa hal memang butuh waktu. Dan bisa saja ada kejutan seperti yang terjadi dengan Cisse. Sekarang, semua yang kami lakukan akan berdampak pada masa depan dan kami butuh ketenangan, kesabaran, dan mungkin - saya ulangi - akan ada kejutan.”

Jika Leao bertahan, apakah dia pemain yang bisa Anda andalkan atau akan masuk ke grup bersama Fofana, Tomori, dan Gimenez?

“Kita bisa membicarakan ini dalam lima hari. Sulit membahas situasi individual. Saya paham apa yang Anda tanyakan, tetapi dalam konferensi pers berikutnya saya akan menjelaskan semuanya soal bursa transfer. Leao adalah pemain yang sangat kuat dan jika berada dalam mindset yang tepat, dia bisa bermain di tim mana pun di dunia. Terkadang, dalam sepakbola, ada momen ketika seseorang harus pergi ke tempat lain. Kita bahkan belum membicarakan Venezia, bagaimana tim mereka bermain, bahwa itu adalah tim yang tampil sangat baik musim lalu di Serie B. Saya fokus pada pertandingan pertama saya di San Siro”