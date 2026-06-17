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Goncalo Ramos PSGGetty Images

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Milan, Amorim tertarik pada Ramos: harganya 40 juta euro, Gimenez bisa memberi ruang baginya

AC Milan
Paris Saint-Germain
Transfers

Milan, Amorim membutuhkan penyerang nomor 9 yang hebat: Ramos dari PSG sangat diminati dan mungkin akan hengkang dari Prancis

Pernyataan yang perlu ditegaskan: Jorge Mendes sama sekali tidak terlibat dalam negosiasi yang membuat Ruben Amorim menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Milan selama tiga musim ke depan. Gerry Cardinale secara langsung bertemu dengan pelatih asal Portugal tersebut di Lisbon pada pekan lalu, lalu bernegosiasi dengan agen lamanya, Costa. Hal ini untuk memperjelas bahwa tidak ada rencana kerja sama di bursa transfer dengan agen ternama asal Portugal tersebut, dan jika ada pemain dari Gestifute-nya yang dihubungi, itu semata-mata karena mereka termasuk dalam daftar profil yang direkomendasikan oleh Amorim sendiri.


Salah satunya tentu saja adalah penyerang PSG, Goncalo Ramos, yang ingin dipindahkan Jorge Mendes dari Paris dan telah diusulkan kepada Milan dan Juventus pada bulan Januari lalu. Pemain kelahiran 2001 ini sangat tertarik dengan kesempatan untuk unjuk gigi di sepak bola Italia.

  • GIMENEZ MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA RAMOS

    Revolusi di Milan tidak hanya akan berhenti pada jajaran manajemen, tetapi juga akan melanda skuad tim. Beberapa pemain akan meninggalkan klub karena masalah di luar lapangan, sementara yang lain karena telah sangat mengecewakan ekspektasi meskipun telah mendapat dukungan dan kepercayaan yang terus-menerus. Kasus yang paling menonjol adalah pemain timnas Meksiko, Santiago Gimenez: terlepas dari nol gol yang dicetaknya di liga, pihak klub Rossonero sama sekali tidak puas dengan penampilannya sepanjang musim lalu.

    Keputusan telah diambil: ‘Bebotekini berada di bursa transfer dan klub akan mengupayakan kepergian mantan pemain Feyenoord tersebut. Rencananya jelas bagi semua pihak: memperoleh dana yang cukup besar untuk diinvestasikan kembali guna mendatangkan penyerang nomor 9 baru.

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  • RESPON YANG SANGAT POSITIF TERHADAP AMORIM

    Ramos merasa nyaman dengan lingkungan di PSG, namun ia ingin lebih sering bermain: tahun ini ia sangat jarang diturunkan sebagai starter, dan meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil mencetak 12 gol. Amorim, dalam pembicaraan awal dengan pemilik Milan, menyebut mantan pemain Benfica itu sebagai salah satu kandidat favoritnya karena gaya permainannya. Persetujuan dari pelatih baru Rossoneri ini sangat kuat, meskipun kandidat lain juga akan dipertimbangkan karena tidak pernah mudah bernegosiasi dengan klub sekaya PSG.

  • OPSI PINJAMAN

    Nilai pasar Ramos mencapai 45 juta, angka yang cukup besar mengingat Milan tidak berlaga di Liga Champions. Oleh karena itu, tujuannya mungkin adalah menunda pembelian definitif hingga tahun 2027 dengan skema seperti peminjaman dengan opsi pembelian atau kewajiban pembelian bersyarat, agar biaya dapat dibebankan secara bertahap. Hal ini merupakan salah satu opsi yang telah dibahas dalam pembicaraan terbaru dengan Mendes antara bulan Maret dan April lalu.