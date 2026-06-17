Milan, Amorim tertarik pada Ramos: harganya 40 juta euro, Gimenez bisa memberi ruang baginya

Pernyataan yang perlu ditegaskan: Jorge Mendes sama sekali tidak terlibat dalam negosiasi yang membuat Ruben Amorim menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Milan selama tiga musim ke depan. Gerry Cardinale secara langsung bertemu dengan pelatih asal Portugal tersebut di Lisbon pada pekan lalu, lalu bernegosiasi dengan agen lamanya, Costa. Hal ini untuk memperjelas bahwa tidak ada rencana kerja sama di bursa transfer dengan agen ternama asal Portugal tersebut, dan jika ada pemain dari Gestifute-nya yang dihubungi, itu semata-mata karena mereka termasuk dalam daftar profil yang direkomendasikan oleh Amorim sendiri.





Salah satunya tentu saja adalah penyerang PSG, Goncalo Ramos, yang ingin dipindahkan Jorge Mendes dari Paris dan telah diusulkan kepada Milan dan Juventus pada bulan Januari lalu. Pemain kelahiran 2001 ini sangat tertarik dengan kesempatan untuk unjuk gigi di sepak bola Italia.