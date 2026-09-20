Saat susunan pemain dibacakan, banyak yang mengernyitkan dahi: Estupinan masuk dengan Moreira yang sedang on fire justru di bangku cadangan. Pemain tim nasional Belgia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah jalannya pertandingan saat masuk sebagai pemain pengganti, sambil menunggu tim memperluas pemahaman dan otomatisme permainan. Untuk saat ini, Estupinan, bagi Amorim (bersama Chukwueze di sisi seberang), menjamin keseimbangan yang dibutuhkan tim yang masih dalam pembangunan: langkah berikutnya untuk melengkapi starting XI, istilah yang tidak disukai pelatih asal Portugal itu, justru akan ada pada pergantian antara mantan pemain Brighton tersebut dan pemain tim nasional Belgia itu. Kembalinya Pulisic ke gol setelah 10 bulan adalah kabar terpenting: tim ini tidak bisa mengabaikan pemain Amerika itu dan para seniornya. Konfrontasi yang terjadi pekan ini antara Amorim dan para pemain paling representatif di ruang ganti terbukti sangat penting.