Di San Siro dirayakan 100 tahun sebuah stadion yang telah mencatat sejarah sepak bola, tetapi juga Milan yang akhirnya tampil meyakinkan, termasuk dari sisi permainan: kemenangan 3-0 atas Lecce merupakan hasil dari produksi serangan dengan level sangat baik terlepas dari lawan, Lecce, yang tampak tanpa argumen yang meyakinkan. Satu-satunya noda adalah siulan untuk Estupinan: pemain sayap asal Ekuador itu, yang menampilkan performa cukup baik, harus membayar kesalahan-kesalahan pada laga-laga sebelumnya.
Milan, Amorim menjawab kritik dan menemukan sebelas pemain inti: Pulisic adalah kuncinya
Modric bersama Rabiot
Sinyal penting pertama adalah bahwa Milan dengan ide-ide Amorim dan dengan Modric serta Rabiot bersama di lini tengah bisa saja ada: gelandang Kroasia itu berlari banyak dan dengan baik, juga menghadirkan beberapa umpan vertikal untuk mengaktifkan para gelandang serang. Apa yang setelah laga di Olimpico tampak seperti salah pengertian taktis, terpecahkan dalam kunci taktis lain: pemain Kroasia itu bisa memainkan sepak bolanya jika lawan tidak menerapkan penjagaan satu lawan satu di seluruh lapangan, tetapi terutama jika ia memiliki gelandang-gelandang serang yang banyak bergerak seperti Pulisic dan Saelemakers.
Kunci Moreira dan kembalinya Pulisic
Saat susunan pemain dibacakan, banyak yang mengernyitkan dahi: Estupinan masuk dengan Moreira yang sedang on fire justru di bangku cadangan. Pemain tim nasional Belgia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah jalannya pertandingan saat masuk sebagai pemain pengganti, sambil menunggu tim memperluas pemahaman dan otomatisme permainan. Untuk saat ini, Estupinan, bagi Amorim (bersama Chukwueze di sisi seberang), menjamin keseimbangan yang dibutuhkan tim yang masih dalam pembangunan: langkah berikutnya untuk melengkapi starting XI, istilah yang tidak disukai pelatih asal Portugal itu, justru akan ada pada pergantian antara mantan pemain Brighton tersebut dan pemain tim nasional Belgia itu. Kembalinya Pulisic ke gol setelah 10 bulan adalah kabar terpenting: tim ini tidak bisa mengabaikan pemain Amerika itu dan para seniornya. Konfrontasi yang terjadi pekan ini antara Amorim dan para pemain paling representatif di ruang ganti terbukti sangat penting.
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