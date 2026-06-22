Milan, Amorim mengincar pemain dari Sporting: Hjulmand dan Trincao masuk dalam daftar incaran bursa transfer

Kedatangan Ruben Amorim berpotensi memengaruhi strategi bursa transfer Milan secara signifikan. Menurut laporan Sky Sport, pelatih baru Rossoneri tersebut telah menunjuk dua pemain yang sangat dikenalnya sejak masih di Sporting: Morten Hjulmand dan Francisco Trincão.





Gelandang asal Denmark ini merupakan salah satu nama yang paling dihargai oleh Amorim berkat kualitas teknis, kepemimpinan, dan kemampuannya memainkan berbagai peran di lini tengah. Hjulmand, mantan pemain Lecce, telah menjadi salah satu pilar utama Sporting dalam beberapa musim terakhir dan dianggap sebagai sosok yang ideal untuk memberikan keseimbangan dan intensitas pada lini tengah Rossoneri.



