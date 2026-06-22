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grafica cm amorimGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, Amorim mengincar pemain dari Sporting: Hjulmand dan Trincao masuk dalam daftar incaran bursa transfer

AC Milan
Transfers
R. Amorim
M. Hjulmand
Trincao

Analisis pasar transfer Milan: pandangan Amorim

Kedatangan Ruben Amorim berpotensi memengaruhi strategi bursa transfer Milan secara signifikan. Menurut laporan Sky Sport, pelatih baru Rossoneri tersebut telah menunjuk dua pemain yang sangat dikenalnya sejak masih di Sporting: Morten Hjulmand dan Francisco Trincão.


Gelandang asal Denmark ini merupakan salah satu nama yang paling dihargai oleh Amorim berkat kualitas teknis, kepemimpinan, dan kemampuannya memainkan berbagai peran di lini tengah. Hjulmand, mantan pemain Lecce, telah menjadi salah satu pilar utama Sporting dalam beberapa musim terakhir dan dianggap sebagai sosok yang ideal untuk memberikan keseimbangan dan intensitas pada lini tengah Rossoneri.


  • Perhatikan juga Francisco Trincão, pemain sayap serang yang di bawah asuhan Amorim telah menjalani salah satu fase terbaik dalam kariernya. Pemain asal Portugal ini menjanjikan ketidakpastian, teknik, dan fleksibilitas di lini depan, karakteristik yang mungkin akan sangat berguna dalam proyek teknis baru Milan.


    Sebaliknya, situasinya berbeda terkait Pedro Gonçalves. Meskipun ada beberapa rumor yang beredar dalam beberapa jam terakhir, Sky Sport melaporkan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai kabar bahwa Milan benar-benar tertarik pada pemain sayap ofensif Sporting tersebut.



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  • Namun, sebelum mulai bergerak secara serius, Amorim bermaksud menganalisis secara cermat skuad yang dimilikinya. Pelatih asal Portugal ini ingin mengevaluasi semua pemain yang ada dalam skuad selama persiapan musim panas, agar dapat mengidentifikasi dengan tepat posisi-posisi yang perlu diperkuat dan posisi-posisi yang perlu ditangani melalui kemungkinan pelepasan pemain. Baru setelah tahap pengamatan ini, prioritas bursa transfer Rossoneri akan ditetapkan, baik untuk pemain yang akan didatangkan maupun yang akan dilepas.