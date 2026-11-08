Antara derbi dan Ferencvaros: "Yang terpenting adalah melakukan hari ini apa yang tidak kami lakukan pada pertandingan terakhir. Kami tahu Genoa adalah tim yang solid dan sangat kuat pada menit-menit awal pertandingan. Mereka kuat dalam pressing dan transisi. Jika melihat pertandingan-pertandingan terakhir, kami mengalami masalah dalam aspek-aspek tersebut. Jadi, kami harus menggunakan apa yang tidak berjalan baik pada pertandingan sebelumnya untuk mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin," lapor Milannews.it.

Soal Musah yang dimainkan sebagai bek kiri: "Kaki kanan di sisi kiri. Terkadang, ini hanya soal karakteristik pemain dan kualitas yang ingin kami miliki. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan."