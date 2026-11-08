Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Ruben Amorim MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Milan, Amorim: "Ini alasan saya memasang Musah sebagai bek kiri"

AC Milan
Genoa vs AC Milan
Genoa
Serie A

Pelatih berbicara jelang laga melawan Genoa

Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

22 Nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

Ruben Amorim, pelatih AC Milan, berbicara kepada DAZN sebelum pertandingan melawan Genoa: "Genoa, atmosfer panas? Tidak masalah. Kami harus merespons apa yang terlihat pada pertandingan terakhir. Kami harus kompetitif: itulah yang ingin saya lihat hari ini. Tim yang kompetitif. Kami sudah menunjukkan musim ini bahwa kami bisa bermain sepakbola dengan baik, tetapi kami harus kompetitif."

  • Antara derbi dan Ferencvaros: "Yang terpenting adalah melakukan hari ini apa yang tidak kami lakukan pada pertandingan terakhir. Kami tahu Genoa adalah tim yang solid dan sangat kuat pada menit-menit awal pertandingan. Mereka kuat dalam pressing dan transisi. Jika melihat pertandingan-pertandingan terakhir, kami mengalami masalah dalam aspek-aspek tersebut. Jadi, kami harus menggunakan apa yang tidak berjalan baik pada pertandingan sebelumnya untuk mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin," lapor Milannews.it.

    Soal Musah yang dimainkan sebagai bek kiri: "Kaki kanan di sisi kiri. Terkadang, ini hanya soal karakteristik pemain dan kualitas yang ingin kami miliki. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

22 Nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC