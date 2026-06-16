Kami sudah punya pelatih. Ruben Amorim telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Milan selama dua musim ke depan dengan opsi perpanjangan untuk musim ketiga. Selasa, 16 Juni, 21 hari setelah pernyataan RedBird yang membubarkan seluruh struktur manajemen dan teknis, akan dikenang sebagai tanggal kelahiran Milan baru yang, untuk pertama kalinya, dibentuk semata-mata berdasarkan visi Gerry Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic. Sebuah Milan dengan nuansa Amerika yang kental, baik dalam filosofi maupun strategi, serta sumber daya yang menjadi dasar pemilihan pelatih dan jajaran manajemen.
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Milan, Amorim harus segera menangani masalah Leao: inilah yang bisa berubah dalam kebijakan transfer
MASALAH AWAL
Ruben Amorim menerima tawaran Milan dengan antusiasme seseorang yang ingin menghapus kenangan buruknya di Manchester United. Kesempatan ini begitu menggiurkan hingga tak bisa ditolak, namun pelatih asal Portugal itu sadar bahwa tugasnya bukanlah sekadar bersantai dengan sandal jepit dan celana renang di Maladewa. Bagi mantan pelatih Sporting Lisbon dan stafnya, akan ada banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan terkait 'masalah' di ruang ganti: keraguan Maignan, hasrat Rabiot dan Pulisic untuk bermain di Liga Champions, serta Leao yang telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mencoba pengalaman profesional baru.
KEMBALI KE AKAR
Dalam beberapa hari ke depan, kita akan lebih memahami pandangan Amorim terhadap Leao. Dari sudut pandang taktis murni, pemain bernomor punggung 10 Rossoneri ini berpotensi menjadi sosok sentral bagi pelatih baru: dalam gaya permainannya, para pemain sayap memegang peranan kunci untuk meraih kemenangan. Mereka harus menciptakan keunggulan, bertindak sebagai penyerang tanpa terlalu memikirkan aspek pertahanan.
Amorim sangat menghargai rekan senegaranya itu, tetapi dalam kasus Leao, ia tahu bahwa ia bisa mengambil risiko besar, dalam arti apa pun. Ia bisa mengambil misi untuk meningkatkan Leao dalam setiap aspek teknis dan taktis atau membiarkannya pergi. Satu-satunya hal yang pasti, hingga saat ini, adalah bahwa Amorim akan segera melakukan kontak langsung dengan sang pemain.
IA INGIN PERGI, TAPI TIDAK ADA PENAWARAN
Para pengamat yang mengikuti Leao dengan cermat menunjukkan rasa terkejut atas pernyataan publik sang pemain, yang tentu saja tidak membantu tim manajemennya dalam menentukan strategi di bursa transfer. Hingga saat ini, Rafa belum menunjukkan keraguan atau mundur dari keputusannya: ia ingin hengkang dari Milan.
Amorim akan mencoba berbicara dengannya dan upaya tersebut tetap patut dicatat. Selain itu, perlu diingat bahwa hingga saat ini, Milan belum menerima tawaran konkret, dan kemungkinan besar akan kesulitan memberikan lampu hijau untuk transfer jika tawaran tersebut di bawah 50 juta euro. Dan jika sayangnya tawaran tersebut tidak kunjung datang, Leao harus tetap bertahan.