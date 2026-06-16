Milan, Amorim harus segera menangani masalah Leao: inilah yang bisa berubah dalam kebijakan transfer

Dalam beberapa hari ke depan, kita akan lebih memahami pandangan Amorim terhadap Leao. Dari sudut pandang taktis murni, pemain bernomor punggung 10 Rossoneri ini berpotensi menjadi sosok sentral bagi pelatih baru: dalam gaya permainannya, para pemain sayap memegang peranan kunci untuk meraih kemenangan. Mereka harus menciptakan keunggulan, bertindak sebagai penyerang tanpa terlalu memikirkan aspek pertahanan.





Amorim sangat menghargai rekan senegaranya itu, tetapi dalam kasus Leao, ia tahu bahwa ia bisa mengambil risiko besar, dalam arti apa pun. Ia bisa mengambil misi untuk meningkatkan Leao dalam setiap aspek teknis dan taktis atau membiarkannya pergi. Satu-satunya hal yang pasti, hingga saat ini, adalah bahwa Amorim akan segera melakukan kontak langsung dengan sang pemain.



