Tersenyum, bersemangat, dan sudah melontarkan beberapa lelucon dalam bahasa Italia. Langkah pertama Amorim sebagai pelatih baru Milan menunjukkan betapa besar motivasi sang pelatih asal Portugal ini dalam menghadapi tantangan yang sama menariknya dengan sulitnya, yaitu mengembalikan klub Rossonero yang penuh kejayaan ini ke level yang semestinya. Ungkapan “masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan” yang diucapkan pelan kepada para wartawan yang hadir di Linate Prime merupakan pernyataan yang jelas mengenai fase yang sedang dilalui klub Rossonero: selain membangun skuad yang kompetitif, pelatih asal Portugal ini harus membangun kembali mentalitas pemenang. Dan inilah tujuan yang paling sulit untuk dicapai.
Diterjemahkan oleh
Milan, Amorim Hadir di Kantor Pusat untuk Pertemuan Penting soal Bursa Transfer: Strategi dan Prioritas
KONFERENSI PASAR
Bobby Gardiner, tokoh kunci dalam tim strategi baru di bursa transfer, juga berperan penting dalam pemilihan Ruben Amorim sebagai manajer baru Milan. Hubungan antara keduanya sudah terjalin dengan baik, dan pertemuan puncak pada Senin, 6 Juli di Casa Milan—yang juga dihadiri oleh Hendrik Almstadt, direktur transfer pemain—digunakan untuk mengevaluasi situasi terkini, terutama terkait pemain yang akan hengkang dan dana yang mungkin dihasilkan dari penjualan mereka.
Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek diminati di Premier League, dengan Milan berharap dapat meraup antara 20 hingga 25 juta euro dari penjualan mereka.
Dalam pertemuan baru-baru ini di Casa Milan bersama para agen, manajemen Rossoneri menetapkan nilai pasar Warren Bondo sebesar 8 juta, sementara untuk Ismael Bennacer—yang kini bergabung dengan tim agen berpengaruh Fali Ramadani—sedang diupayakan pemutusan kontraknya. Pemain lain yang nasibnya masih belum pasti, seperti Yunus Musah, Samuel Chukwueze, dan Youssouf Fofana, juga sedang dievaluasi.
GILA, TAPI BUKAN HANYA ITU: PRIORITAS-PRIORITAS
Kerim Alajbegović, talenta cemerlang kelahiran 2007 milik Bayer Leverkusen, dan Konstantinos Karetsas, yang juga kelahiran 2007 dan saat ini bermain untuk Genk, adalah dua pemain yang dipantau oleh Amorim dan tim perekrutan untuk memperkaya kualitas dan prospek barisan gelandang serang. Di antara prioritasnya, selain menyelesaikan negosiasi untuk Gila dengan Lazio, ada juga pencarian bek tengah baru dengan Inacio dan Antonio Silva sebagai kandidat potensial.
Amorim juga meminta gelandang bertahan baru, meskipun keputusan akhir baru akan diambil setelah Modric dan Rabiot menentukan masa depan mereka. Perhatian juga tertuju pada penyerang baru: Kostic ingin memanfaatkan peluangnya sebagai alternatif bagi Ramos.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami