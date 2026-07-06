Milan, Amorim Hadir di Kantor Pusat untuk Pertemuan Penting soal Bursa Transfer: Strategi dan Prioritas

Bobby Gardiner, tokoh kunci dalam tim strategi baru di bursa transfer, juga berperan penting dalam pemilihan Ruben Amorim sebagai manajer baru Milan. Hubungan antara keduanya sudah terjalin dengan baik, dan pertemuan puncak pada Senin, 6 Juli di Casa Milan—yang juga dihadiri oleh Hendrik Almstadt, direktur transfer pemain—digunakan untuk mengevaluasi situasi terkini, terutama terkait pemain yang akan hengkang dan dana yang mungkin dihasilkan dari penjualan mereka.





Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek diminati di Premier League, dengan Milan berharap dapat meraup antara 20 hingga 25 juta euro dari penjualan mereka.

Dalam pertemuan baru-baru ini di Casa Milan bersama para agen, manajemen Rossoneri menetapkan nilai pasar Warren Bondo sebesar 8 juta, sementara untuk Ismael Bennacer—yang kini bergabung dengan tim agen berpengaruh Fali Ramadani—sedang diupayakan pemutusan kontraknya. Pemain lain yang nasibnya masih belum pasti, seperti Yunus Musah, Samuel Chukwueze, dan Youssouf Fofana, juga sedang dievaluasi.