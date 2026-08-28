Leao pada Sabtu pagi akan berada di Istanbul, siap memulai petualangan barunya di Galatasaray, dan Amorim membutuhkan pengganti yang sepadan. Seorang pemain berkualitas yang bisa menghadirkan kualitas yang sempat kurang pada paruh pertama. Loftus-Cheek tidak bisa menjadi starter di peran tersebut dalam skuad AC Milan yang membidik level tertinggi. Untuk bermain di half-space dibutuhkan kualitas dan kepribadian seperti Rabiot, meski pemain Prancis itu akan lebih berguna di lini tengah ketimbang di peran tersebut.