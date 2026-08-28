AC Milan yang bagus, dengan kelebihan dan kekurangan tim yang sedang dibangun dan perlu dilengkapi dengan 2/3 pemain baru dalam 3 hari terakhir bursa transfer ini. Sebab, tidak melengkapi skuad setelah menginvestasikan 165 juta euro di bursa transfer akan menjadi kesalahan besar.
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Milan, Amorim butuh tambahan kekuatan: kepergian Leao tak boleh diremehkan
Butuh gelandang serang
Leao pada Sabtu pagi akan berada di Istanbul, siap memulai petualangan barunya di Galatasaray, dan Amorim membutuhkan pengganti yang sepadan. Seorang pemain berkualitas yang bisa menghadirkan kualitas yang sempat kurang pada paruh pertama. Loftus-Cheek tidak bisa menjadi starter di peran tersebut dalam skuad AC Milan yang membidik level tertinggi. Untuk bermain di half-space dibutuhkan kualitas dan kepribadian seperti Rabiot, meski pemain Prancis itu akan lebih berguna di lini tengah ketimbang di peran tersebut.
NAMA-NAMA
Sanches dari Young Boys, Bahoya dari Eintracht Frankfurt, dan Hutchinson dari Nottingham Forrest adalah tiga nama terpanas dalam beberapa jam terakhir. Tiga profil berbeda yang tidak sesuai dengan identikit yang dibutuhkan: mereka bukan pemain level teratas. Elite, menurut pandangan Cardinale. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah akan ada kabar baru.
Kebutuhan lainnya
Pertandingan melawan Venezia menelanjangi dua kebutuhan lain bagi Amorim: seorang bek tengah dan seorang gelandang sayap kiri mengingat kesulitan Estupinan dan Bartesaghi yang terlihat jelas dan sudah terbukti. Pada aspek pertama, ia juga sudah angkat bicara secara terbuka dan kesulitan De Winter telah menyalakan alarm darurat.
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