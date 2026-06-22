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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milan, Amorim bergegas: begitu tiba di Milan, jadwalnya terbagi antara latihan dan bursa transfer

AC Milan
R. Amorim
Transfers

Milan, Amorim akan terus menjalin komunikasi dengan Cardinale terkait pembentukan tim: inilah kapan ia akan tiba di Milan

Sebuah revolusi yang lebih bersifat konseptual daripada melibatkan individu-individu tertentu—itulah yang diputuskan oleh Gerry Cardinale dan dilaporkan secara mendetail oleh redaksi kami dalam beberapa jam terakhir. Pemilik RedBird ini memutuskan untuk meninggalkan model klasik Italia yang terdiri dari direktur utama, direktur jenderal, direktur olahraga, dan pelatih, demi mengikuti model Inggris yang lebih mengutamakan kerja tim yang terdiri dari berbagai profesi.


Ruben Amorim telah memiliki pengalaman serupa di Manchester United, yang memang tidak berjalan mulus, namun ia memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan proyek semacam ini.


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  • PUSAT PASAR YANG BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN KARDINAL

    Tim strategis yang dibentuk oleh RedBird mengadopsi struktur hierarkis di mana Amorim akan semakin berperan sebagai manajer yang berhubungan langsung baik dengan Cardinale maupun dengan direkturPlayer Trading Almstadt. Mantan pemain Sporting Lisbon ini sudah mulai bekerja sejak beberapa minggu lalu: ia telah menyusun daftar pemain yang dibutuhkan untuk memperkuat tim dan mulai berdiskusi dengan para pemain dalam skuad seperti Maignan dan Rabiot.

    • Iklan

  • KETIKA IA TIB DI MILANO

    Amorim diperkirakan akan tiba di Italia pada awal Juli untuk mengenal dan memahami berbagai fasilitas: mulai dari Milanello hingga Casa Milan, termasuk Vismara dan San Siro.

     Mantan pelatih Manchester United ini akan berada di Milan untuk memulai persiapan musim baru. Ia akan pergi selama beberapa hari, lalu kembali ke Milanello untuk pemusatan latihan pada 12 Juli. Hitung mundur telah dimulai; Amorim siap memulai masa jabatannya selama tiga tahun di Milan.