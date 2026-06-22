Sebuah revolusi yang lebih bersifat konseptual daripada melibatkan individu-individu tertentu—itulah yang diputuskan oleh Gerry Cardinale dan dilaporkan secara mendetail oleh redaksi kami dalam beberapa jam terakhir. Pemilik RedBird ini memutuskan untuk meninggalkan model klasik Italia yang terdiri dari direktur utama, direktur jenderal, direktur olahraga, dan pelatih, demi mengikuti model Inggris yang lebih mengutamakan kerja tim yang terdiri dari berbagai profesi.





Ruben Amorim telah memiliki pengalaman serupa di Manchester United, yang memang tidak berjalan mulus, namun ia memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan proyek semacam ini.





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