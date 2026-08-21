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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, "6 selamanya": patch di jersey untuk mengenang Baresi

AC Milan
Serie A

Akan dikenakan oleh semua tim AC Milan sepanjang musim 2026-27, di lengan kiri

Untuk mengenang Franco Baresi, kapten legendaris AC Milan yang meninggal dunia pada 31 Juli lalu dalam usia 66 tahun. Patch peringatan “6 selamanya” akan dikenakan tim utama AC Milan, Milan Futuro, dan tim-tim Primavera sepanjang musim 2026/27.


Dedikasi ini datang langsung dari hati para pendukung AC Milan, seperti tertulis dalam pernyataan klub. Setiap karakter yang digunakan untuk membentuk frasa “6 selamanya” dipilih dari begitu banyak pesan tulisan tangan di buku yang dipajang di Casa Milan pada hari-hari setelah kepergiannya. Patch tersebut akan dipasang di lengan kiri jersey, tepat di lengan yang selama lebih dari 700 pertandingan, dari 1982 hingga 1997, digunakan Franco untuk mengenakan ban kaptennya.


  • Patch tersebut akan menjalani debutnya pada Sabtu, 22 Agustus, pada laga Serie A Women’s Cup di PUMA House of Football melawan Como Women, sementara tim utama putra akan memakainya untuk pertama kali dalam laga tandang melawan Torino pada Minggu, 23 Agustus. Pemasangannya akan gratis untuk semua suporter di AC Milan Store dengan pembelian jersey resmi 2026/27.

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