Milan, "6 selamanya": patch di jersey untuk mengenang Baresi

Untuk mengenang Franco Baresi, kapten legendaris AC Milan yang meninggal dunia pada 31 Juli lalu dalam usia 66 tahun. Patch peringatan “6 selamanya” akan dikenakan tim utama AC Milan, Milan Futuro, dan tim-tim Primavera sepanjang musim 2026/27.





Dedikasi ini datang langsung dari hati para pendukung AC Milan, seperti tertulis dalam pernyataan klub. Setiap karakter yang digunakan untuk membentuk frasa “6 selamanya” dipilih dari begitu banyak pesan tulisan tangan di buku yang dipajang di Casa Milan pada hari-hari setelah kepergiannya. Patch tersebut akan dipasang di lengan kiri jersey, tepat di lengan yang selama lebih dari 700 pertandingan, dari 1982 hingga 1997, digunakan Franco untuk mengenakan ban kaptennya.



