Milan, 10 pemain Rossoneri di Piala Dunia: dari Rabiot hingga Pulisic, evaluasi setelah pertandingan perdana

Penampilan perdana yang sebaiknya dilupakan bagi Modric, yang tampak kesulitan menghadapi ritme permainan Inggris yang sangat rapi: sang juara Kroasia berusia 40 tahun itu bahkan melakukan pelanggaran terhadap Madueke yang berujung pada penalti yang dieksekusi oleh Kane untuk skor 1-0. Debut Leao pun tak kalah mengecewakan: ia masuk pada menit ke-73 dan gagal menciptakan peluang menarik dalam hasil imbang yang mengecewakan antara Portugal dan Kongo. Jashari masuk pada menit ke-89 dalam pertandingan yang berakhir imbang secara mengejutkan antara Swiss melawan Qatar.