Italia memang absen dari Piala Dunia, namun Serie A jelas tidak: ada 66 pemain Serie A yang saat ini bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Milan adalah tim dengan jumlah pemain terbanyak yang berlaga di ajang internasional, mulai dari penjaga gawang hingga lini serang. Ada sepuluh pemain Rossoneri yang berangkat: Maignan (Prancis), Rabiot (Prancis), De Winter (Belgia), Saelemaekers (Belgia), Estupinan (Ekuador), Modric (Kroasia), Leao (Portugal), Jashari (Swiss), Pulisic (AS), dan Gimenez (Meksiko).
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Milan, 10 pemain Rossoneri di Piala Dunia: dari Rabiot hingga Pulisic, evaluasi setelah pertandingan perdana
RABIOT SI PEMBERI ASSIST, MALE MAIGNAN
Mike Maignan dan Adrien Rabiot bermain selama 90 menit dalam kemenangan meyakinkan Prancis atas Senegal dengan skor 1-0. Kapten Milan ini mendapat nilai 5 dalam penilaian penampilan, setelah kebobolan gol di tiang dekat oleh Mbaye, yang diimbangi dengan beberapa kesalahan yang terlalu sering terjadi. Sebaliknya, Rabiot tampil sangat baik bahkan dalam peran yang tidak biasa sebagai gelandang di depan pertahanan: umpan terobosan yang briliannya mengantarkan Barcola mencetak gol untuk memperbesar keunggulan menjadi 2-0.
NOL MENIT BAGI BELGIA
Debut Alexis Saelemaekers dan Koni De Winter harus ditunda karena keduanya tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Belgia melawan Mesir. Garcia lebih memilih mengandalkan pengalaman Trossard dan Mechele.
PULISIC SEDANG ON FIRE
Dalam kemenangan telak Amerika Serikat atas Paraguay dengan skor 4-1, penampilan Pulisic sebagai pemain bintang sangat menonjol: ia memicu serangan yang berujung pada gol bunuh diri yang membuka keunggulan oleh pemain Paraguay Bobadilla, dan kembali tampil gemilang pada menit ke-35 dengan memberikan umpan matang kepada penyerang tengah Monaco, Balogun. Ia ditarik keluar pada akhir babak pertama karena mengalami masalah otot.
KEKECEWAAN BAGI GIMENEZ DAN ESTUPINAN
Di Meksiko, yang dengan mudah mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, semua orang bersorak kecuali Gimenez. Atau mungkin hanya sedikit, karena ia tetap duduk di bangku cadangan selama 90 menit pertandingan. Hal yang sama juga terjadi pada Estupinan saat Ekuador kalah dari Pantai Gading.
MODRIC DAN LEAO
Penampilan perdana yang sebaiknya dilupakan bagi Modric, yang tampak kesulitan menghadapi ritme permainan Inggris yang sangat rapi: sang juara Kroasia berusia 40 tahun itu bahkan melakukan pelanggaran terhadap Madueke yang berujung pada penalti yang dieksekusi oleh Kane untuk skor 1-0. Debut Leao pun tak kalah mengecewakan: ia masuk pada menit ke-73 dan gagal menciptakan peluang menarik dalam hasil imbang yang mengecewakan antara Portugal dan Kongo. Jashari masuk pada menit ke-89 dalam pertandingan yang berakhir imbang secara mengejutkan antara Swiss melawan Qatar.