Musim Berakhir Lebih Cepat! Mikel Merino Harus Operasi, Arteta Panik Cari Pemain Darurat Di Deadline Day
Merino Absen Karena Cedera Tulang Kaki
Merino absen dalam kemenangan 4-0 Arsenal di markas Leeds United pada hari Sabtu, dan Arteta mengonfirmasi bahwa ini disebabkan oleh cedera kaki.
Pernyataan susulan dari klub pada hari Minggu membenarkan bahwa Merino mengalami cedera tulang dan diharuskan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Pernyataan itu melanjutkan bahwa Merino akan absen untuk "waktu yang lama", dengan klub berharap dia bisa kembali berlatih sebelum akhir musim.
David Ornstein dari The Athletic mengklaim bahwa The Gunners sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan opsi darurat jangka pendek untuk menggantikan Merino pada hari terakhir bursa transfer (deadline day), mungkin dengan status pinjaman, meski "tidak ada jaminan" kesepakatan akan terwujud pada tahap akhir jendela transfer ini.
Merino telah mengukir 33 penampilan untuk The Gunners musim ini dan menjadi opsi serbaguna bagi Arteta dalam berbagai peran, termasuk di lini tengah dan sebagai striker dadakan—peran yang juga sering ia mainkan untuk negara asalnya, Spanyol. Merino dipastikan absen pada jeda internasional bulan Maret tetapi berharap bisa fit untuk mewakili negaranya di Piala Dunia musim panas nanti.
Arteta Puji Habis Merino
Berbicara dalam konferensi pers awal musim ini tentang kemampuan Merino untuk mengisi posisi striker, Arteta berkata: "Ya, sebagai striker tentu saja bukan [sesuatu yang pernah dia impikan bisa dia lakukan] tetapi itu juga hal yang Anda pelajari ketika Anda merekrut seorang pemain."
"Saya tahu dia bisa menawarkan lebih dari apa yang dia miliki, dan terutama setelah saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya karena pemain yang memiliki rasa ingin tahu sebesar itu, cara dia mencintai profesinya dan sepakbola, sulit untuk memberikan batasan pada hal itu."
Badai Cedera Arsenal
Pemimpin Liga Primer, Arsenal, mengalami beberapa masalah cedera musim ini pada pemain seperti Bukayo Saka—yang juga melewatkan kemenangan di Leeds—selain waktu absen sebelumnya untuk pemain lain seperti Martin Odegaard, Gabriel, dan Riccardo Calafiori. Sementara itu, striker Gabriel Jesus dan Kai Havertz baru saja kembali dari cedera jangka panjang.
The Gunners berharap dapat mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk memenangkan gelar liga dan juga memuncaki fase pembukaan Liga Champions dengan rekor sempurna, sementara tim asuhan Arteta juga masih bertahan di kedua piala domestik.
Apa Selanjutnya untuk Arsenal?
Merino dipastikan absen saat Arsenal menjamu Chelsea di leg kedua semi-final Piala Liga pada hari Selasa, di mana mereka membawa keunggulan agregat 3-2. Pasukan Arteta kemudian akan menghadapi Sunderland di Emirates dalam lanjutan Liga Primer empat hari kemudian saat mereka melanjutkan upaya untuk mengejar kejayaan domestik.
