Musim Berakhir Lebih Cepat! Mikel Merino Harus Operasi, Arteta Panik Cari Pemain Darurat Di Deadline Day

Merino absen dalam kemenangan 4-0 Arsenal di markas Leeds United pada hari Sabtu, dan Arteta mengonfirmasi bahwa ini disebabkan oleh cedera kaki.

Pernyataan susulan dari klub pada hari Minggu membenarkan bahwa Merino mengalami cedera tulang dan diharuskan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Pernyataan itu melanjutkan bahwa Merino akan absen untuk "waktu yang lama", dengan klub berharap dia bisa kembali berlatih sebelum akhir musim.

David Ornstein dari The Athletic mengklaim bahwa The Gunners sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan opsi darurat jangka pendek untuk menggantikan Merino pada hari terakhir bursa transfer (deadline day), mungkin dengan status pinjaman, meski "tidak ada jaminan" kesepakatan akan terwujud pada tahap akhir jendela transfer ini.

Merino telah mengukir 33 penampilan untuk The Gunners musim ini dan menjadi opsi serbaguna bagi Arteta dalam berbagai peran, termasuk di lini tengah dan sebagai striker dadakan—peran yang juga sering ia mainkan untuk negara asalnya, Spanyol. Merino dipastikan absen pada jeda internasional bulan Maret tetapi berharap bisa fit untuk mewakili negaranya di Piala Dunia musim panas nanti.