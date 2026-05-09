Mikel Arteta yang tertawa menanggapi keluhan Wayne Rooney soal perayaan gol Arsenal
Arsenal memastikan tempatnya di final Liga Champions setelah mengalahkan Atlético Madrid dengan agregat 2-1, mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola Eropa. Adegan-adegan penuh emosi pun terjadi di Emirates Stadium, di mana Arteta bergabung dengan para pemainnya di lapangan untuk merayakan pencapaian bersejarah ini bersama para pendukung. Momen tersebut menandai pencapaian besar bagi klub setelah absen selama dua dekade dari ajang puncak kompetisi tersebut.
Namun, perayaan tersebut menuai kritik dari legenda Manchester United, Rooney. Berbicara sebagai pakar, Rooney berpendapat bahwa Arsenal telah bertindak terlalu berlebihan mengingat mereka belum memenangkan trofi tersebut.
“Mereka pantas berada di posisi ini, tapi mereka belum memenangkannya,” kata Rooney di Amazon Prime. “Perayaan itu sedikit berlebihan. Rayakanlah saat kalian menang.”
Arteta tampak terhibur ketika ditanya tentang komentar tersebut selama konferensi pers Jumat lalu. Manajer Arsenal itu meremehkan kritik tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh pendapat dari luar.
"Pertama-tama, saya tidak tahu tentang itu," kata Arteta. "Anda harus menghormati setiap pendapat dan menempatkannya di tempat yang semestinya." Ketika ditanya di mana tepatnya pendapat-pendapat itu seharusnya ditempatkan, ia menambahkan: “Di tempat yang semestinya. Saya tidak tahu. Itu tidak penting.”
Pesan dukungan dari rekan-rekan manajer
Sementara Rooney melontarkan kritik, Arteta mengungkapkan bahwa ia mendapat dukungan luas dari sesama manajer setelah prestasi Arsenal. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan banyak rekan sejawatnya yang menghubunginya untuk memberi selamat atas hasil tersebut, termasuk manajer Manchester City Pep Guardiola, mantan mentornya sekaligus saingan dalam perebutan gelar Liga Premier saat ini.
"Mereka semua telah menghubungi saya dengan cara yang sangat indah dan saya membalas hal yang sama," kata Arteta. "Mereka juga merupakan bagian besar dari ini, karena mereka telah membantu saya berkembang, berevolusi, dan belajar dari mereka. Saya merasa sangat bersyukur untuk itu.
"Saya menerima ratusan pesan dari banyak orang, dari orang-orang yang telah menemani perjalanan saya sejak saya masih kecil. Di kampung halaman, dari semua klub, semua manajer, tentu saja banyak keluarga dan teman. Itu sangat istimewa. Anda menyadari betapa berharganya final Liga Champions."
Arsenal kembali memusatkan perhatian pada perebutan gelar juara
Terlepas dari antusiasme yang menyelimuti final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Budapest, Arsenal akan terlebih dahulu berjuang merebut trofi Liga Premier. Dengan tiga pertandingan tersisa dan keunggulan lima poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua, Arteta akan berupaya mengantarkan The Gunners meraih tiga kemenangan beruntun. Perjalanan terakhir mereka dimulai dengan menghadapi West Ham akhir pekan ini, dilanjutkan dengan laga melawan Burnley, dan kemudian bertandang ke markas Crystal Palace.