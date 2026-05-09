Mikel Arteta yang tertawa menanggapi keluhan Wayne Rooney soal perayaan gol Arsenal

Namun, perayaan tersebut menuai kritik dari legenda Manchester United, Rooney. Berbicara sebagai pakar, Rooney berpendapat bahwa Arsenal telah bertindak terlalu berlebihan mengingat mereka belum memenangkan trofi tersebut.

“Mereka pantas berada di posisi ini, tapi mereka belum memenangkannya,” kata Rooney di Amazon Prime. “Perayaan itu sedikit berlebihan. Rayakanlah saat kalian menang.”

Arteta tampak terhibur ketika ditanya tentang komentar tersebut selama konferensi pers Jumat lalu. Manajer Arsenal itu meremehkan kritik tersebut dan menegaskan bahwa ia tidak terpengaruh oleh pendapat dari luar.

"Pertama-tama, saya tidak tahu tentang itu," kata Arteta. "Anda harus menghormati setiap pendapat dan menempatkannya di tempat yang semestinya." Ketika ditanya di mana tepatnya pendapat-pendapat itu seharusnya ditempatkan, ia menambahkan: “Di tempat yang semestinya. Saya tidak tahu. Itu tidak penting.”