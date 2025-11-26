Mikel Arteta Bersiap Salip Xabi Alonso! Arsenal Serius Kejar Target Real Madrid, Rodrigo Mendoza

Menurut The Telegraph, Arsenal sedang memantau perkembangan Mendoza di Elche dan siap bergabung dalam perburuan untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut. Spesialis rekrutmen The Gunners telah mengamati dengan saksama pemain internasional muda Spanyol itu, yang dapat mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rilisnya sebesar €20 juta (£17.5 juta).

The Gunners, bagaimanapun, akan menghadapi persaingan ketat dari rival Liga Premier, Manchester City, sementara raksasa La Liga, Real Madrid, juga menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut, yang sering dibandingkan dengan gelandang Barcelona dan Spanyol, Pedri.

Arteta adalah teman masa kecil bos Madrid, Alonso, dan kedua orang Spanyol ini memiliki pandangan yang sangat mirip terhadap sepak bola. Keduanya juga bersaing untuk mendapatkan Martin Zubimendi di musim panas, dan akhirnya ia memilih Arsenal daripada Madrid. Arteta juga merekrut Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen setelah berbicara dengan Alonso, yang menggiring Granit Xhaka ke Bay Arena dari Arsenal pada 2023.

Sekarang, tampaknya kedua teman ini akan kembali bersaing di pasar transfer untuk mengamankan pindahnya Mendoza.

