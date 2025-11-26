Getty Images Sport
Mikel Arteta Bersiap Salip Xabi Alonso! Arsenal Serius Kejar Target Real Madrid, Rodrigo Mendoza
Mendoza mengesankan di La Liga
Mendoza lulus dari sistem pemuda Elche dan melakukan debut profesionalnya untuk klub tersebut pada tahun 2022. Musim lalu, gelandang ini tampil dalam 21 pertandingan liga saat Elche finis kedua di Segunda Division dan mendapatkan promosi ke La Liga.
Pada kampanye saat ini, Mendoza telah tampil dalam sembilan pertandingan La Liga, mencetak satu gol. Penampilannya yang mengesankan di lini tengah untuk Elche menarik perhatian beberapa klub top Eropa.
Alonso siap bersaing dengan teman dekat Alonso
Menurut The Telegraph, Arsenal sedang memantau perkembangan Mendoza di Elche dan siap bergabung dalam perburuan untuk merekrut pemain berusia 20 tahun tersebut. Spesialis rekrutmen The Gunners telah mengamati dengan saksama pemain internasional muda Spanyol itu, yang dapat mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rilisnya sebesar €20 juta (£17.5 juta).
The Gunners, bagaimanapun, akan menghadapi persaingan ketat dari rival Liga Premier, Manchester City, sementara raksasa La Liga, Real Madrid, juga menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut, yang sering dibandingkan dengan gelandang Barcelona dan Spanyol, Pedri.
Arteta adalah teman masa kecil bos Madrid, Alonso, dan kedua orang Spanyol ini memiliki pandangan yang sangat mirip terhadap sepak bola. Keduanya juga bersaing untuk mendapatkan Martin Zubimendi di musim panas, dan akhirnya ia memilih Arsenal daripada Madrid. Arteta juga merekrut Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen setelah berbicara dengan Alonso, yang menggiring Granit Xhaka ke Bay Arena dari Arsenal pada 2023.
Sekarang, tampaknya kedua teman ini akan kembali bersaing di pasar transfer untuk mengamankan pindahnya Mendoza.
Kapan Mendoza bisa meninggalkan Elche?
Elche mengakui bakat Mendoza musim panas lalu ketika mereka dikabarkan menolak beberapa tawaran dari Liga Pro Saudi untuk jasanya. Pada bulan Agustus, klub Spanyol itu bergerak untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang dengan menawarkan kontrak yang lebih baik, memperpanjang masa tinggalnya hingga 2028. Kesepakatan baru ini termasuk klausul pelepasan sebesar €20 juta, yang dianggap "dapat dinegosiasikan" dan "pasti terjangkau" untuk klub-klub top Eropa.
Terlepas dari upaya Elche untuk mengikatnya, laporan Telegraph menambahkan bahwa Mendoza ditakdirkan untuk meninggalkan klub musim panas mendatang. Dia juga bisa mempertimbangkan untuk pindah pada bulan Januari jika ada klub yang memicu klausul pelepasannya.
Kane di benak Arsenal menjelang pertandingan kunci UCL
Untuk saat ini, pemimpin Liga Premier fokus pada musim saat ini dan akan menghadapi Bayern Munich dengan Harry Kane di Liga Champions pada hari Rabu. Menjelang menghadapi salah satu penyerang terbaik Eropa, bek Arsenal Jurrien Timber mengungkapkan rencana Arteta untuk menghentikan kapten Inggris. Dia berkata: "Tentu saja itu tidak akan mudah. Saya pikir dia adalah penyerang yang luar biasa, semua orang tahu itu. Dia memiliki begitu banyak kualitas. Dia telah melakukannya selama ini, dan sekarang di Bayern Munich dia telah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Jadi, ini akan menjadi tantangan yang bagus bagi kami sebagai tim, sebagai bek, untuk menghentikannya besok. Saya pikir ketika Anda menghadapi lawan dengan Harry Kane sebagai penyerang, dia adalah topik dan Anda membahasnya sebagai bek, karena dia adalah salah satu pemain berbahaya. Sama seperti permainan lainnya, kami membahas pemain mereka dan cara mereka bermain. Untuk besok, juga sama."
