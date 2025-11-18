Mikel Arteta Kini Diperkuat Sistem 'AI' Untuk Bantu Arsenal Juara Premier League Dengan Adanya Tips Transfer, Taktik & Cedera

Menurut Daily Mail, The Gunners telah dengan cepat memperluas departemen ilmu data mereka, berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur kecerdasan buatan (AI). Bersaing dengan klub elit Eropa bukanlah tugas yang mudah, dan kepemimpinan Arsenal sudah membuat jelas bahwa mereka percaya tetap kompetitif memerlukan tidak hanya bakat di lapangan, tetapi juga kecerdasan di balik layar. Rotasi yang tepat waktu dapat mencegah pemain kunci dari cedera. Satu wawasan pencarian bakat dapat menghasilkan nilai belanja yang murah saat yang lain tidak melihat nilainya. Arteta sudah mengisyaratkan, meskipun secara hati-hati, bahwa klub telah mulai mengadopsi AI.

"Ini sudah digunakan untuk banyak hal dan banyak proses yang dapat membantu tidak hanya tim tetapi organisasi juga," katanya. "Ini akan meningkat dan akan memberi kami wawasan yang baik, atau hal-hal paling tidak untuk dipikirkan. Saya bukan ahli tetapi ini adalah alat yang berharga. Kami telah mengembangkan beberapa hal yang menurut kami dapat membantu kami untuk lebih memahami diri sendiri dan mengevaluasi apa yang kami lakukan dan apa yang dapat kami tingkatkan."