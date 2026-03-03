Mikel Arteta memperingatkan bahwa dia 'tidak bisa mempercayai' salah satu bintang Arsenal setelah kemenangan tipis atas Chelsea

Kritik tidak hanya ditujukan kepada para penyerang, tetapi juga mencakup lini tengah dan area sayap yang juga menjadi sorotan. Nicol mencatat bahwa tingkat energi dalam tim tampaknya menurun pada saat yang kritis. "Lini tengah bermain buruk, Declan Rice kehabisan tenaga, dan ini mungkin menjadi pertandingan terburuk Martin Zubimendi dalam seragam Arsenal," katanya. Masalah di lini tengah sering kali berdampak pada kurangnya dukungan untuk lini depan, namun Nicol percaya para penyerang juga harus bertanggung jawab atas kegagalan mereka menembus blok pertahanan yang terorganisir.

Menyoroti beberapa individu, Nicol melanjutkan: "Gabriel Martinelli hanya melakukan satu serangan melawan Chelsea, Leandro Trossard tidak melakukan apa-apa di sisi kiri, Bukayo Saka hampir menghilang belakangan ini, dan Gyokeres mencetak beberapa gol pekan lalu tetapi Anda tidak bisa mempercayainya."