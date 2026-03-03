Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta memperingatkan bahwa dia 'tidak bisa mempercayai' salah satu bintang Arsenal setelah kemenangan tipis atas Chelsea
Nicol memperingatkan tentang bentuk serangan yang mengkhawatirkan.
Meskipun Arsenal berhasil meraih tiga poin penting di Emirates Stadium, sifat kemenangan tersebut membuat beberapa pakar meragukan kredibilitas The Gunners. Gol pembuka William Saliba diimbangi oleh gol bunuh diri Piero Hincapie, dan pada akhirnya, gol dari tendangan bebas Jurrien Timber lah yang menentukan hasil derby London. Dengan Manchester City masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dan rekor kemenangan yang tak terbendung, tekanan pada Mikel Arteta untuk mempertahankan kesempurnaan sangat besar. Nicol, dalam wawancara di ESPN, menyarankan bahwa kurangnya ancaman serangan terbuka harus menjadi perhatian utama bagi staf pelatih. "Dalam hal permainan, saya tidak berpikir Chelsea tampil hingga menit ke-45. Mereka tidak memberikan kontribusi apa pun dalam serangan di babak pertama selain gol bunuh diri," katanya. "Babak kedua sangat berbeda. Mikel Arteta pasti mengharapkan Arsenal memulai babak kedua seperti saat mereka memulai pertandingan, tapi mereka tidak melakukannya. Itu yang membuat saya khawatir, Arsenal tidak memiliki jawaban saat tekanan meningkat. Bahkan saat Chelsea hanya memiliki sepuluh pemain, Arsenal tidak mengontrol bola."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran terkait bintang-bintang yang kinerjanya kurang memuaskan
Kritik tidak hanya ditujukan kepada para penyerang, tetapi juga mencakup lini tengah dan area sayap yang juga menjadi sorotan. Nicol mencatat bahwa tingkat energi dalam tim tampaknya menurun pada saat yang kritis. "Lini tengah bermain buruk, Declan Rice kehabisan tenaga, dan ini mungkin menjadi pertandingan terburuk Martin Zubimendi dalam seragam Arsenal," katanya. Masalah di lini tengah sering kali berdampak pada kurangnya dukungan untuk lini depan, namun Nicol percaya para penyerang juga harus bertanggung jawab atas kegagalan mereka menembus blok pertahanan yang terorganisir.
Menyoroti beberapa individu, Nicol melanjutkan: "Gabriel Martinelli hanya melakukan satu serangan melawan Chelsea, Leandro Trossard tidak melakukan apa-apa di sisi kiri, Bukayo Saka hampir menghilang belakangan ini, dan Gyokeres mencetak beberapa gol pekan lalu tetapi Anda tidak bisa mempercayainya."
Menghancurkan blok pertahanan
Seiring dengan semakin sengitnya persaingan perebutan gelar, jadwal pertandingan Arsenal akan mempertemukan mereka dengan beberapa tim yang berada di luar kelompok 'Big Six' tradisional. Lawan-lawan ini biasanya menerapkan blok pertahanan rendah, yang menantang tim pemuncak klasemen untuk menemukan solusi kreatif dalam ruang yang sempit. Nicol khawatir bahwa jika sumber kreativitas utama Arsenal terus gagal, mereka akan kesulitan untuk meniru kekuatan mencetak gol yang tak kenal lelah seperti yang ditunjukkan Manchester City, yang tampaknya memiliki banyak opsi cadangan.
"Itu akan menjadi kekhawatiran terbesar bagi Mikel Arteta," tambah Nicol. "Mereka harus bertandang ke Man City, tetapi pertandingan lain melawan tim di luar enam besar, yang berarti mereka kemungkinan akan bertahan dengan formasi yang rapat. Jadi, bagaimana cara memecah pertahanan tim-tim ini? Arsenal terlihat tidak mampu memecah pertahanan lawan, sementara Man City terlihat mampu dan memiliki begitu banyak opsi. Jika Anda Mikel Arteta, Anda mendapatkan kemenangan, tapi Anda pasti sedikit khawatir."
- (C)Getty Images
Jalan ke depan bagi Gyokeres
Minggu-minggu mendatang akan menjadi ujian sejati bagi karakter Gyokeres dan kesesuaiannya untuk level tertinggi sepak bola Inggris. Ia telah mencetak 15 gol di semua kompetisi untuk The Gunners musim ini, namun secara umum gagal memenuhi ekspektasi yang tinggi. Tantangan berikutnya bagi Arsenal adalah perjalanan tengah pekan untuk menghadapi Brighton yang sedang dalam performa bagus dan telah memenangkan dua pertandingan berturut-turut.
Di luar jadwal Premier League yang segera, skuad harus bersiap untuk pertarungan besar melawan City di Etihad Stadium bulan depan - pertandingan yang banyak diyakini akan menentukan nasib trofi. Gyokeres perlu menemukan kembali sentuhanmencetak gol yang ia tunjukkan dalam derby London Utara untuk membungkam kritikusnya. Jika ia gagal tampil maksimal dalam pertandingan-pertandingan krusial ini, Arteta mungkin terpaksa mempertimbangkan ulang hierarki serangannya dalam sprint akhir perebutan gelar.
Iklan