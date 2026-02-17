Getty Images Sport
Mikel Arteta memberi isyarat bahwa Arsenal mungkin akan melakukan perubahan drastis pada rutinitas pra-pertandingan di tengah serangkaian cedera
Masalah pemanasan Arsenal
Bek Italia tersebut mengalami cedera saat pemanasan untuk kedua kalinya pada musim 2025-26, sehingga ia harus mundur dari skuad utama untuk menghadapi Wigan dalam laga Piala FA. Ia juga terpaksa absen dalam pertandingan Liga Premier melawan Brighton pada Desember karena masalah otot serupa. Nasib serupa menimpa Bukayo Saka menjelang pertandingan liga melawan Leeds pada awal Februari, sementara William Saliba mengalami masalah pergelangan kaki sebelum laga melawan Liverpool pada Agustus lalu.
Arsenal akan mengatasi masalah pemanasan.
Akibat serangkaian masalah tersebut, Arteta mengakui bahwa Arsenal sedang memeriksa secara mendalam rutinitas pra-pertandingan mereka.
Ketika ditanya apakah hal itu sedang dievaluasi secara internal menjelang pertandingan melawan Wolves pada pertengahan pekan, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Ya, ya, sangat serius. Mereka sangat berbeda. Yang pertama adalah Willy saat dia terkilir pergelangan kakinya melawan Liverpool. Kemudian kami mengalami dua insiden dengan Riccy dalam pemanasan dengan cara yang sangat mirip.
"Yang lain adalah Bukayo setelah dia istirahat di pertengahan pekan, dia tidak bermain melawan Kairat, dan kemudian melawan Leeds dia mengalami cedera. Sangat tidak biasa. Mungkin terjadi sekali atau dua kali dalam enam tahun saya di sini, dan terjadi empat kali di sana.
"Jadi jelas kami sedang meneliti hal ini. Untuk kasus Willy, sangat sulit untuk dilihat. Terkadang juga kami ingin mencoba menguji seorang pemain sebelum pertandingan untuk melihat apakah mereka siap, dan pemanasan adalah kesempatan lain untuk melakukannya. Kasus Bukayo sangat acak karena dia tidak pernah menunjukkan gejala atau tanda-tanda bahwa hal ini bisa terjadi selama pemanasan. Itulah kenyataannya, kami harus belajar darinya."
Para pemain Arsenal mungkin akan menghapus rutinitas pra-pertandingan.
Arteta menyarankan Arsenal bahkan bisa menghilangkan pemanasan tradisional sama sekali, yang akan menjadi langkah drastis.
"Saya juga pernah menjadi pemain dan kami menyukai rutinitas tertentu, dan itulah cara Anda memberi tahu tubuh Anda 'ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang,'" lanjutnya. "Mengubah itu terkadang sulit. Ini adalah area yang sangat baik untuk ditinjau. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan pemanasan? Karena kemudian, di babak pertama, kita duduk hampir 15 menit dan kemudian bermain dengan penuh tenaga di babak kedua. Mungkin ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan."
Arteta pergi dengan rasa takut akan cedera.
Manajer The Gunners mengungkapkan bahwa masalah cedera yang terjadi dalam sesi pemanasan baru-baru ini membuatnya cemas bahwa hal serupa bisa terjadi setiap pertandingan, meskipun ia yakin telah belajar dari pengalaman tersebut. "Saya bisa merasakan di tubuh saya bahwa saya lebih sadar akan hal itu," tambahnya. Saat saya di kantor dan begitu mendengar pintu terbuka, seseorang masuk, saya langsung berpikir 'tidak, tolong jangan' karena itu adalah momen yang sangat rumit.
"Ketika Anda mengganti Riccy dengan Bukayo, Anda harus mengubah banyak hal dalam rencana permainan: posisi, banyak hal yang berbeda, dan Anda hanya punya dua menit untuk melakukannya.
"Hal itu membuat Anda menjadi pelatih yang lebih baik karena Anda harus berpikir 'bagaimana jika, bagaimana jika' dan semakin banyak 'bagaimana jika' sebelum pertandingan dan banyak selama pertandingan, jadi Anda harus lebih siap."
Arteta berharap dapat menghindari cedera pra-pertandingan saat timnya bertandang ke markas Wolves pada Rabu malam dalam laga liga, di mana tim papan bawah menjamu tim papan atas.
