Akibat serangkaian masalah tersebut, Arteta mengakui bahwa Arsenal sedang memeriksa secara mendalam rutinitas pra-pertandingan mereka.

Ketika ditanya apakah hal itu sedang dievaluasi secara internal menjelang pertandingan melawan Wolves pada pertengahan pekan, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Ya, ya, sangat serius. Mereka sangat berbeda. Yang pertama adalah Willy saat dia terkilir pergelangan kakinya melawan Liverpool. Kemudian kami mengalami dua insiden dengan Riccy dalam pemanasan dengan cara yang sangat mirip.

"Yang lain adalah Bukayo setelah dia istirahat di pertengahan pekan, dia tidak bermain melawan Kairat, dan kemudian melawan Leeds dia mengalami cedera. Sangat tidak biasa. Mungkin terjadi sekali atau dua kali dalam enam tahun saya di sini, dan terjadi empat kali di sana.

"Jadi jelas kami sedang meneliti hal ini. Untuk kasus Willy, sangat sulit untuk dilihat. Terkadang juga kami ingin mencoba menguji seorang pemain sebelum pertandingan untuk melihat apakah mereka siap, dan pemanasan adalah kesempatan lain untuk melakukannya. Kasus Bukayo sangat acak karena dia tidak pernah menunjukkan gejala atau tanda-tanda bahwa hal ini bisa terjadi selama pemanasan. Itulah kenyataannya, kami harus belajar darinya."