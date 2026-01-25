'Sangat Menyakitkan!' - Mikel Arteta Frustrasi Berat Usai Arsenal Kalah Secara 'Aneh' Dari Man Utd, Gelar Juara Terancam Melayang

Arteta merefleksikan kekalahan tersebut setelah pertandingan, mengatakan kepada Sky Sports: "Pertama-tama Anda harus memberi selamat kepada Man Utd atas kemenangan itu. Sejujurnya, itu terjadi dengan cara yang sangat aneh."

"Kami begitu dominan dalam setengah jam pertama, mencetak gol, punya dua peluang brilian lainnya untuk mencetak gol, dan kemudian kami memberi mereka gol (melakukan kesalahan), yang sangat tidak biasa dari sisi kami. Itu mengubah dan sedikit menggeser momentum."

"Setelah itu kami menurunkan standar penguasaan bola, permainan tidak dalam kendali kami, dan mereka memiliki dua momen ajaib. Kredit untuk mereka karena dalam pertandingan besar Anda membutuhkan momen-momen itu."

"Kami membawa sedikit aura negatif dan tidak memiliki fluiditas yang kami butuhkan. Tapi kemudian kami melakukan perubahan, mencetak gol, dan Anda bisa merasakannya saat 2-2, permainan hidup kembali. Segalanya berubah seketika, tapi kemudian satu bola panjang, satu operan, dan Cunha mencetak gol."

"Sangat menyakitkan, tapi ini waktunya untuk tetap dekat dengan para pemain yang telah memberi kami momen-momen hebat. Kami semua ingin menang. Kami harus belajar darinya. Kekalahan adalah bagian dari kemenangan, dan kami harus menerimanya seperti ini, karena mereka perlu diingatkan betapa bagusnya mereka."