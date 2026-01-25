Getty
'Sangat Menyakitkan!' - Mikel Arteta Frustrasi Berat Usai Arsenal Kalah Secara 'Aneh' Dari Man Utd, Gelar Juara Terancam Melayang
Malam yang Berat bagi Arsenal
Arsenal menelan kekalahan kandang pertama musim ini pada Minggu, selagi Michael Carrick mencatatkan dua kemenangan dari dua laga sejak ditunjuk sebagai bos sementara Manchester United hingga akhir musim.
Hasil ini membuat keunggulan Arsenal atas Manchester City dan Aston Villa di puncak klasemen Liga Primer terpangkas menjadi hanya empat poin, sekaligus meniupkan napas baru dalam persaingan gelar.
Ini juga pertama kalinya Arsenal kebobolan tiga gol dalam satu pertandingan sejak Desember 2023, dan berarti mereka kini gagal menang dalam tiga pertandingan Liga Primer terakhir secara beruntun.
Arteta Bereaksi terhadap Kekalahan 'Menyakitkan' dari Man Utd
Arteta merefleksikan kekalahan tersebut setelah pertandingan, mengatakan kepada Sky Sports: "Pertama-tama Anda harus memberi selamat kepada Man Utd atas kemenangan itu. Sejujurnya, itu terjadi dengan cara yang sangat aneh."
"Kami begitu dominan dalam setengah jam pertama, mencetak gol, punya dua peluang brilian lainnya untuk mencetak gol, dan kemudian kami memberi mereka gol (melakukan kesalahan), yang sangat tidak biasa dari sisi kami. Itu mengubah dan sedikit menggeser momentum."
"Setelah itu kami menurunkan standar penguasaan bola, permainan tidak dalam kendali kami, dan mereka memiliki dua momen ajaib. Kredit untuk mereka karena dalam pertandingan besar Anda membutuhkan momen-momen itu."
"Kami membawa sedikit aura negatif dan tidak memiliki fluiditas yang kami butuhkan. Tapi kemudian kami melakukan perubahan, mencetak gol, dan Anda bisa merasakannya saat 2-2, permainan hidup kembali. Segalanya berubah seketika, tapi kemudian satu bola panjang, satu operan, dan Cunha mencetak gol."
"Sangat menyakitkan, tapi ini waktunya untuk tetap dekat dengan para pemain yang telah memberi kami momen-momen hebat. Kami semua ingin menang. Kami harus belajar darinya. Kekalahan adalah bagian dari kemenangan, dan kami harus menerimanya seperti ini, karena mereka perlu diingatkan betapa bagusnya mereka."
Odegaard Sebut Arsenal 'Tidak Cukup Bagus'
Kapten Arsenal Martin Odegaard mengatakan timnya memang tidak cukup bagus melawan Setan Merah.
Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Itu tidak cukup bagus dari kami dan kami butuh waktu untuk menganalisisnya. Kami seharusnya melakukannya lebih baik tetapi sekarang adalah waktunya untuk lebih bersatu, terus bekerja, saling mendorong, dan bangkit."
"Babak pertama kami adalah tim yang lebih baik, kami mencetak gol dan memegang kendali tetapi banyak bola yang terbuang percuma. Kami berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 tetapi kemudian mereka langsung mencetak gol lagi. Liga ini tidak akan pernah mudah, kami tahu itu."
"Saya pikir kami siap untuk pertandingan ini, kami memulai pertandingan dengan baik dan di babak kedua kami melihat momentum sedikit berubah. Performa kami jelas seharusnya lebih baik dan kami harus mengambil pelajaran serta terus bekerja. Setiap pertandingan adalah tantangan besar, ini bagian dari sepak bola. Kami masih di puncak liga jadi kami harus terus maju dan langsung bangkit, itu satu-satunya obat."
Apa Selanjutnya?
Arsenal akan kembali beraksi di Liga Champions melawan Kairat, namun mereka sudah mengamankan tempat di babak sistem gugur kompetisi tersebut.
Pertandingan Liga Primer The Gunners berikutnya adalah perjalanan ke Elland Road untuk menghadapi Leeds. Pasukan Daniel Farke sedang dalam performa yang cukup baik dan hanya kalah satu kali dari 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, meski sempat dibantai 5-0 oleh Arsenal di Emirates saat kedua tim bertemu di awal musim.
