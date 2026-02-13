"Sudah Kayak Kasino!" - Kata-Kata Mikel Arteta Usai Arsenal Ditahan Imbang Brentford

Arteta memberikan evaluasi jujur, khususnya soal ancaman bola mati tuan rumah.

“Stadion yang sangat sulit untuk didatangi, kami sudah tahu itu,” ujarnya. “Sangat sulit mendominasi permainan dalam waktu lama karena mereka sangat bagus.”

“Ketika Brentford menjalankan skema bola mati, rasanya seperti kasino. Apa pun bisa terjadi, dan sesuatu yang sangat buruk bisa saja terjadi. Anda harus bisa melewatinya dengan baik. Setelah 15 menit pertama kami mendominasi dan memulai babak kedua dengan sangat baik… lalu mencetak gol. Setelah itu kami kurang tenang.”

“Kami mulai memberikan terlalu banyak tendangan bebas yang tidak perlu, melakukan sapuan yang buruk, membiarkan bola masuk ke ruang-ruang antar lini. Mereka mulai mendapatkan situasi bola mati dan mereka sangat, sangat bagus dalam hal itu,” imbuhnya.

Arteta juga menjelaskan pergantian Eberechi Eze saat turun minum murni keputusan taktis. “Saya rasa kami butuh profil yang berbeda di lini tengah, mereka melakukan pressing,” jelasnya.

Meski sudah melakukan penyesuaian strategi, Arsenal pada akhirnya tetap menyesali peluang emas yang terbuang. Soal peluang Martinelli di akhir laga, Arteta berkata: “Kami punya peluang emas di akhir, situasi satu lawan satu, bola terobosan untuk Martinelli, tapi nasib memang belum berpihak.”