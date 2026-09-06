Mika Godts Ajax Paris transfer Eredivisie Liga Champions wawancara

Mika Godts menjalani kepulangan yang menyentuh ke Amsterdam setelah pertandingan Ajax melawan PSV pada 5 September 2026, dengan memanfaatkan kesempatan itu untuk secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada para suporter dan mantan rekan setimnya. Berbicara kepada ESPN NL setelah pertandingan, winger muda itu menggambarkan pengalaman tersebut sebagai momen yang indah di klub yang sangat ia hormati. Setelah menghabiskan tahun-tahun penting dalam kariernya berkembang di Ajax, gestur perpisahan itu menegaskan ikatan mendalam yang ia bangun dengan raksasa Belanda tersebut.

"Itu adalah pengalaman yang indah di klub yang sangat saya hormati," ujar Godts, saat menggambarkan kepulangannya yang emosional ke Amsterdam untuk secara resmi berpamitan kepada para penggemar dan mantan rekan setimnya.



