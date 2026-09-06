ZUMA Press Wire
Diterjemahkan oleh
Mika Godts Ajax Paris transfer Eredivisie Liga Champions wawancara
Kepulangan emosional ke Amsterdam
Mika Godts menjalani kepulangan yang menyentuh ke Amsterdam setelah pertandingan Ajax melawan PSV pada 5 September 2026, dengan memanfaatkan kesempatan itu untuk secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada para suporter dan mantan rekan setimnya. Berbicara kepada ESPN NL setelah pertandingan, winger muda itu menggambarkan pengalaman tersebut sebagai momen yang indah di klub yang sangat ia hormati. Setelah menghabiskan tahun-tahun penting dalam kariernya berkembang di Ajax, gestur perpisahan itu menegaskan ikatan mendalam yang ia bangun dengan raksasa Belanda tersebut.
"Itu adalah pengalaman yang indah di klub yang sangat saya hormati," ujar Godts, saat menggambarkan kepulangannya yang emosional ke Amsterdam untuk secara resmi berpamitan kepada para penggemar dan mantan rekan setimnya.
- Pro Shots
Beradaptasi dengan kehidupan di Paris
Godts juga membuka diri soal proses adaptasinya baru-baru ini di klub barunya di Paris, dengan mencatat bahwa meski beberapa pekan pembuka berjalan sibuk, ia telah beradaptasi dengan mulus. Ia mengungkapkan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterimanya di ruang ganti juara bertahan Liga Champions itu. Didorong mentalitas profesional, sang winger menegaskan niatnya untuk bermain dengan percaya diri, berani, dan dengan gaya alaminya demi memberikan dampak instan.
"Meski beberapa pekan pertama berlangsung sibuk, saya telah beradaptasi dengan cepat dan merasa disambut di ruang ganti klub baru saya, pemenang Liga Champions," kata Godts, seraya menambahkan bahwa ia berniat untuk "bermain dengan percaya diri dan berani" demi membawa gaya bermain alaminya ke tim barunya.
Menanggapi situasi transfer tersebut
Merefleksikan proses kepergiannya, Godts menyampaikan dan menegaskan bahwa kepindahan itu ditangani dengan profesionalisme tertinggi. Ia menekankan bahwa dirinya tetap menjaga komitmen dan fokus penuh kepada Ajax hingga detik-detik terakhir demi memastikan transisi yang penuh hormat dan bersih. Mengenang perjalanannya dengan penuh apresiasi, penyerang itu mengungkapkan kebanggaan besar atas perkembangan yang ia raih selama waktunya di Amsterdam.
"Kepergian saya ditangani secara profesional, dan saya mempertahankan komitmen saya kepada Ajax hingga saat-saat terakhir untuk memastikan transisi yang penuh hormat," tegas Godts
- AFP
Menatap babak baru
Saat memulai tantangan baru yang berat ini di ibu kota Prancis, fokus utama Godts saat ini tertuju pada upaya beradaptasi dengan tuntutan taktik tim barunya dan merebut peran penting. Sembari menapaki jalannya di level tertinggi sepak bola Eropa, ia tetap menyimpan afeksi besar untuk mantan timnya, dengan tulus mendoakan Ajax meraih kesuksesan hingga akhir musim meski mereka baru-baru ini mengalami kesulitan.
"Saat saya memulai perjalanan saya di Paris, saya fokus untuk beradaptasi dengan tim dan menunjukkan pengaruh saya," pungkas Godts, sambil mengenang dengan hangat perkembangannya dan berharap Ajax "akan meraih kesuksesan musim ini."
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