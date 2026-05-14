Michael Owen disebut 'bodoh' oleh ayah Mason Mount setelah mengkritik gelandang Man Utd
Kebuntuan di Wearside
Tim Manchester United asuhan Michael Carrick gagal memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan keempat berturut-turut dalam pertandingan yang mengecewakan melawan Sunderland. Pertandingan ini menandai penampilan pertama Mount sebagai starter sejak Januari, setelah musim yang kembali diwarnai cedera yang secara signifikan membatasi partisipasinya di Old Trafford. Meskipun gelandang tersebut bermain penuh selama sembilan puluh menit, United kesulitan menunjukkan dominasi mereka yang biasa di lini tengah, dan tampak kalah dalam hal fisik saat berhadapan dengan tim Black Cats yang penuh energi.
Owen mempertanyakan kualitas gelandang tersebut
Setelah menganalisis penampilannya, Owen berpendapat bahwa mantan pemain Chelsea itu belum mampu membuktikan bahwa investasi besar yang dikeluarkan klub tidak sia-sia. Ia mengatakan: "Mason Mount memang bekerja keras, tetapi saat ini performanya masih jauh dari level yang diharapkan Manchester United saat merekrutnya.
"Dia terlihat sedikit lambat saat menguasai bola, agak lamban dalam transisi, dan dia tidak benar-benar memberikan pengaruh yang cukup di lini tengah. Anda bisa dengan jelas melihat bahwa United kehilangan pemain seperti Casemiro di tengah lapangan karena tidak ada kontrol atau otoritas yang nyata di sana.
"Manchester United membutuhkan intensitas dan kepribadian yang lebih dari Mount karena pertandingan seperti ini menuntut hal itu."
Tanggapan yang tegas terhadap kritik
Tony Mount mengunggah postingan di Instagram untuk menanggapi komentar Owen, dengan menyebut perjalanan panjang pemulihan putranya sebagai faktor utama di balik kesan kurang tajam yang terlihat. Ia berkata: "Mungkin tidak bermain sebagai starter selama lima bulan memang ada hubungannya dengan penampilan yang kurang tajam itu, Owen, dasar bodoh."
Terlepas dari sorotan tersebut, Mason Mount tetap percaya diri dengan nilai yang dapat ia berikan kepada tim. Ia mengatakan kepada BBC: "Saya akan selalu mendukung diri saya sendiri. Saya tahu siapa saya dan apa yang bisa saya berikan. Saya senang menjadi bagian dari klub besar ini. Ini adalah musim ketiga saya dan waktu berlalu begitu cepat.
"Saya sekarang sedikit lebih tua dan memiliki pengalaman lebih. Akan ada banyak pertandingan lagi musim depan. Menjadi bagian dari upaya membawa klub ini kembali ke puncak, tempat yang pantas bagi klub ini, adalah hal yang sangat istimewa. Saya sudah merasakan sedikit kemenangan bersama klub ini di Piala FA. Itu luar biasa. Untuk meraih gelar Liga Premier? Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa istimewanya itu."
Perhatian kini beralih ke Hutan
United kini bersiap menghadapi laga kandang melawan Nottingham Forest pada 17 Mei, dengan target memperkuat posisi mereka di peringkat ketiga Liga Premier. Carrick akan menuntut penampilan yang lebih tajam dari para pemain kreatifnya setelah penampilan yang kurang memuaskan di wilayah timur laut.
The Red Devils kemudian akan menutup musim domestik mereka dengan lawatan ke Brighton pada 24 Mei, di mana Mount berharap mendapat menit bermain tambahan untuk membangun ritme menjelang musim panas yang krusial bagi struktur lini tengah klub.