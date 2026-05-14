Michael Owen disebut 'bodoh' oleh ayah Mason Mount setelah mengkritik gelandang Man Utd

Tony Mount mengunggah postingan di Instagram untuk menanggapi komentar Owen, dengan menyebut perjalanan panjang pemulihan putranya sebagai faktor utama di balik kesan kurang tajam yang terlihat. Ia berkata: "Mungkin tidak bermain sebagai starter selama lima bulan memang ada hubungannya dengan penampilan yang kurang tajam itu, Owen, dasar bodoh."

Terlepas dari sorotan tersebut, Mason Mount tetap percaya diri dengan nilai yang dapat ia berikan kepada tim. Ia mengatakan kepada BBC: "Saya akan selalu mendukung diri saya sendiri. Saya tahu siapa saya dan apa yang bisa saya berikan. Saya senang menjadi bagian dari klub besar ini. Ini adalah musim ketiga saya dan waktu berlalu begitu cepat.

"Saya sekarang sedikit lebih tua dan memiliki pengalaman lebih. Akan ada banyak pertandingan lagi musim depan. Menjadi bagian dari upaya membawa klub ini kembali ke puncak, tempat yang pantas bagi klub ini, adalah hal yang sangat istimewa. Saya sudah merasakan sedikit kemenangan bersama klub ini di Piala FA. Itu luar biasa. Untuk meraih gelar Liga Premier? Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa istimewanya itu."