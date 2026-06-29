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Michael OliseGetty Images
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

Michael Olise dilaporkan telah meminta untuk diajak bicara: "Keraguan besar" di FC Bayern?

Transfers
M. Olise
Bayern Munich

Sementara Michael Olise tampil gemilang bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia, tampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi di Säbener Straße. Menurut laporan, bintang penyerang FC Bayern München tersebut dilaporkan telah meminta pihak manajemen klub untuk mengadakan pembicaraan dalam waktu dekat.

Seperti dilaporkan surat kabar olahraga Spanyol AS, pemain sayap tersebut ingin berbicara dengan Bayern setelah Piala Dunia berakhir untuk mengetahui bagaimana klub tersebut menilai perkembangannya dan apa rencana mereka untuknya di masa depan.

Hal ini tentu saja sesuai dengan keinginan Bayern; bagaimanapun, klub asal Munich tersebut diketahui ingin memperpanjang kontrak Olise yang masih berlaku hingga 2029, karena mereka memandangnya sebagai bintang besar saat ini dan di masa depan. Fakta bahwa Olise dan para penasihatnya dilaporkan belum menanggapi tawaran pembicaraan konkret dari pihak Bayern tersebut, kabarnya telah menimbulkan keraguan di markas klub di Säbener Straße.

  • Hal lain yang kurang menguntungkan dari sudut pandang klub Munich: Jika kita mempercayai penjelasan dalam artikel tersebut, Michael Olise kini tampaknya sudah sangat menyadari bahwa hampir semua klub elit Eropa mengincarnya, dan ia berencana untuk menganalisis situasinya secara mendetail bersama orang-orang terdekatnya setelah turnamen ini berakhir. Artinya: Bisa jadi, setelah analisis tersebut, Olise akan memutuskan untuk menyampaikan keinginannya untuk pindah kepada pihak klub Munich.

    Bayern Munich telah beberapa kali menegaskan bahwa penjualan pemain asal Prancis tersebut—yang di Piala Dunia berhasil mempertahankan performa terbaiknya seperti saat di klub—tidak akan terjadi musim panas ini. “Untuk pemain seperti Olise, tidak ada harga yang akan membuat kami gentar,” kata anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge baru-baru ini.



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  • Apakah para petinggi Bayern sudah menyadari bahwa "segala kemungkinan bisa terjadi" terkait Olise pada musim panas ini?

    Sebaliknya, kontrak Olise justru seharusnya diperpanjang — termasuk kenaikan gaji yang sangat besar, dari sekitar 12 juta menjadi hingga 25 juta euro per tahun, termasuk semua bonus yang mungkin dan (hampir) mustahil.

    Namun, menurut AS, para petinggi klub di Munich sendiri kini tampaknya sudah tidak terlalu yakin hal itu akan terwujud. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para petinggi FC Bayern kini memiliki “keraguan besar” terhadap perpanjangan kontrak Olise. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa “segala kemungkinan bisa terjadi” terkait Olise pada musim panas ini.