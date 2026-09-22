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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Michael Kayode angkat bicara soal minat transfer Inter dan pendekatan Nigeria usai dipanggil Italia

Italy
M. Kayode
Italy vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
Turkiye vs Italy
Turkiye
France vs Italy
France
Italy vs Turkiye

Bek sayap Brentford Michael Kayode menanggapi minat dari Inter Milan dan Federasi Sepak Bola Nigeria setelah menerima panggilan perdana ke timnas Italia. Pemain berusia 22 tahun itu menegaskan bahwa bertahan di Premier League dan membela Italia adalah pilihan yang mudah.

  • Kayode mendapat panggilan perdana ke timnas Italia setelah menanjak bersama Brentford

    Bek Brentford Michael Kayode merayakan panggilan senior pertamanya ke tim nasional Italia menjelang laga Nations League melawan Belgia dan Turki. Bek sayap berusia 22 tahun itu mengetahui dirinya masuk skuad asuhan pelatih kepala Roberto Mancini sesaat setelah kemenangan Brentford atas Chelsea.

    Lahir di Borgomanero dari orang tua Nigeria, Kayode berkembang menjadi starter reguler di Premier League setelah kepindahannya dari Fiorentina.

    Ia bisa menjalani debut penuh di level internasional secepatnya pada Jumat di Stadio Olimpico.


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  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bek sayap mengonfirmasi minat Inter tetapi menegaskan loyalitasnya kepada Brentford

    Menanggapi spekulasi transfer musim panas dari Coverciano, Kayode mengakui bahwa juara Italia Inter Milan sempat mendekatinya terkait potensi kembali ke Serie A. Namun, bek tersebut menegaskan bahwa bertahan di Brentford memberinya lingkungan ideal untuk menjamin menit bermain yang krusial.

    Kayode mendesak para pemain muda untuk memprioritaskan waktu bermain di lapangan ketimbang kepindahan besar, sembari memuji intensitas Premier League atas perkembangan pesatnya.

    "Inter? Menyenangkan mengetahui adanya minat seperti itu, tetapi ide saya adalah tetap di tempat saya berada," tegas Kayode. "Itu adalah tempat yang tepat bagi saya untuk berkembang. Memperpanjang kontrak saya dengan Brentford selalu menjadi ide saya."

  • Bek tolak pendekatan Nigeria demi menghormati akar pembinaan Italia muda

    Meski dalam beberapa bulan terakhir menghadapi upaya pendekatan yang terus-menerus dari Federasi Sepakbola Nigeria, Kayode mengungkapkan bahwa ia tidak pernah ragu soal masa depannya di level internasional. Setelah mewakili Italia di berbagai kelompok usia muda, mengenakan seragam biru tim senior tetap menjadi ambisi utamanya.

    Ia mengungkapkan kebanggaan besar karena menjadi bagian dari siklus baru skuad multietnis racikan Mancini.

    "Nigeria mendekati saya, itu benar," jelas Kayode. "Tetapi saya berkembang lewat jenjang tim muda Italia, dan saya selalu menganggap sebuah kehormatan untuk menjadi bagian dari tim nasional ini. Bagi siapa pun, bermain untuk Italia adalah sebuah kehormatan."

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    Mancini mempertimbangkan peran starter untuk duel melawan Belgia

    Kayode tampaknya akan mendapat peran besar saat Italia memulai era baru setelah gagal lolos ke turnamen-turnamen besar sebelumnya. Mancini sedang mempertimbangkan untuk merotasi Kayode dengan Giovanni Di Lorenzo dalam laga-laga mendatang melawan Belgia dan Turki.

    Kemampuan lemparan ke dalam jauhnya memberi Italia senjata taktis yang unik.

    Kayode tetap fokus untuk mengamankan tempatnya dalam rencana jangka panjang Italia.