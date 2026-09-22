Bek Brentford Michael Kayode merayakan panggilan senior pertamanya ke tim nasional Italia menjelang laga Nations League melawan Belgia dan Turki. Bek sayap berusia 22 tahun itu mengetahui dirinya masuk skuad asuhan pelatih kepala Roberto Mancini sesaat setelah kemenangan Brentford atas Chelsea.

Lahir di Borgomanero dari orang tua Nigeria, Kayode berkembang menjadi starter reguler di Premier League setelah kepindahannya dari Fiorentina.

Ia bisa menjalani debut penuh di level internasional secepatnya pada Jumat di Stadio Olimpico.



