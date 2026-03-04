Michael Carrick 'tidak dapat menyingkirkan kemungkinan' Manchester United mengejar gelar juara di akhir musim, di tengah awal musim yang gemilang sebagai manajer

"Anda tidak bisa mengesampingkan apa pun dalam sepak bola, tapi kita harus realistis dan tahu di mana posisi kita," kata Carrick saat ditanya tentang kemungkinan perebutan gelar. "Saya pikir kita hanya perlu terus berusaha menang dalam pertandingan dan lihat saja. Di atas kita sekarang ada dua tim yang luar biasa. Ada beberapa tim yang sangat bagus di sekitar kita. Kita telah menjalani periode yang baik, tapi kita tentu tidak akan terbawa suasana. Tentu saja, saya realistis tentang hal ini. Kita harus memenangkan banyak pertandingan sepak bola agar hal itu terjadi."

Statistik tentu mendukung optimisme di sekitar Theatre of Dreams. United telah mencatatkan enam kemenangan dari tujuh pertandingan sejak penunjukan Carrick, dengan rekor terbaik di divisi tersebut selama periode itu. Meskipun hype semakin meningkat, manajer tetap bertekad untuk tetap realistis. "Sepak bola adalah permainan yang sulit untuk mendapatkan hasil," tambahnya. "Bukan soal waspada terhadap penurunan performa, tapi hidup di momen ini, tetap di momen ini, tetap rendah hati dan realistis dengan memahami apa yang dibutuhkan untuk menang. Kami tidak akan terbawa suasana, kita harus memanfaatkan kepercayaan diri dan memahami bahwa rentetan kemenangan sulit didapat. Kami lapar akan lebih banyak kemenangan dan kita perlu berusaha membuatnya bertahan sebisa mungkin dan tetap konsisten."