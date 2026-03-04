Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Michael Carrick 'tidak dapat menyingkirkan kemungkinan' Manchester United mengejar gelar juara di akhir musim, di tengah awal musim yang gemilang sebagai manajer
Kebangkitan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Carrick.
Kemenangan 2-1 yang sengit atas Crystal Palace pada Minggu menjadi bukti terbaru kebangkitan United, mengangkat mereka ke peringkat ketiga berdasarkan selisih gol di atas Aston Villa. Meskipun selisih 13 poin dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta tetap menjadi tantangan besar menjelang laga melawan Newcastle United pada Rabu, Carrick tetap membuka peluang untuk keajaiban. Pelatih interim tersebut yakin bahwa meskipun secara matematis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, performa gemilang timnya berarti segala kemungkinan masih terbuka di sisa musim ini.
- Getty
Carrick menolak untuk menyerah.
"Anda tidak bisa mengesampingkan apa pun dalam sepak bola, tapi kita harus realistis dan tahu di mana posisi kita," kata Carrick saat ditanya tentang kemungkinan perebutan gelar. "Saya pikir kita hanya perlu terus berusaha menang dalam pertandingan dan lihat saja. Di atas kita sekarang ada dua tim yang luar biasa. Ada beberapa tim yang sangat bagus di sekitar kita. Kita telah menjalani periode yang baik, tapi kita tentu tidak akan terbawa suasana. Tentu saja, saya realistis tentang hal ini. Kita harus memenangkan banyak pertandingan sepak bola agar hal itu terjadi."
Statistik tentu mendukung optimisme di sekitar Theatre of Dreams. United telah mencatatkan enam kemenangan dari tujuh pertandingan sejak penunjukan Carrick, dengan rekor terbaik di divisi tersebut selama periode itu. Meskipun hype semakin meningkat, manajer tetap bertekad untuk tetap realistis. "Sepak bola adalah permainan yang sulit untuk mendapatkan hasil," tambahnya. "Bukan soal waspada terhadap penurunan performa, tapi hidup di momen ini, tetap di momen ini, tetap rendah hati dan realistis dengan memahami apa yang dibutuhkan untuk menang. Kami tidak akan terbawa suasana, kita harus memanfaatkan kepercayaan diri dan memahami bahwa rentetan kemenangan sulit didapat. Kami lapar akan lebih banyak kemenangan dan kita perlu berusaha membuatnya bertahan sebisa mungkin dan tetap konsisten."
Audisi untuk posisi permanen di Old Trafford
Sentuhan ajaib Carrick tak terhindarkan memicu spekulasi heboh mengenai masa depannya yang panjang. Awalnya didatangkan untuk menstabilkan tim, keahlian taktis dan kemampuannya dalam mengelola pemain telah membuat banyak orang mengusulkan agar ia diberi jabatan secara permanen, sebuah pandangan yang dilaporkan juga diungkapkan di ruang ganti. Sementara hierarki klub mempertimbangkan langkah selanjutnya, Carrick tetap fokus pada lapangan, meski ia mengaku dengan tertawa bahwa pertanyaan mengenai status kerjanya telah menjadi ritual mingguan.
Ia menambahkan mengenai posisi manajer Man Utd: "Ini akan terjadi setiap minggu, bukan? Tentu saja tidak bisa dihindari. Jujur saja, tidak banyak yang bisa saya katakan tentang hal itu. Saya menyukai berada di sini. Saya menyukai apa yang saya lakukan. Saya sudah mengatakan sejak awal, saya tidak membuat keputusan untuk solusi jangka pendek atau cepat. Menang dalam pertandingan membantu, dan para pemain melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal itu. Kita hanya perlu melihat di mana ini akan berakhir. Saat ini, tidak banyak yang bisa saya berikan di atas itu."
- Getty Images Sport
Tetap bersaing di perburuan empat besar
Dengan pertandingan besar melawan Liverpool dan Aston Villa yang masih akan digelar di Old Trafford, serta perjalanan krusial ke Chelsea yang akan datang, margin kesalahan sangat tipis. Carrick menyadari bahwa kualifikasi Liga Champions tetap menjadi prioritas utama, meskipun pembicaraan tentang gelar juara memberikan latar belakang romantis bagi performa tim saat ini. Ia memuji semangat tim yang terlihat hancur dua bulan lalu namun kini telah menemukan jati dirinya di bawah bimbingannya.
"Saya tidak akan menggunakan kata 'kejutan'. Saya pikir Anda selalu berusaha untuk menang. Memahami bahwa itu sulit, tetapi tidak melihat terlalu jauh ke depan. Setiap pertandingan bisa dimenangkan," katanya. "Saya tidak terlalu jauh ke depan dalam hal apa yang mungkin terjadi di [awal]. Kami harus segera bekerja dan menerapkan hal-hal tersebut, serta berusaha adil terhadap para pemain, memberikan informasi yang tepat dan keseimbangan yang tepat untuk menghadapi pertandingan berikutnya, itu yang pertama. Saya mengenal beberapa pemain, saya mengenal beberapa pemain lebih dari yang lain, tapi sekarang saya sudah mengenal semua orang dan ini adalah kelompok yang sangat baik. Dari segi talenta dan kemampuan, para pemain telah menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Dan ada keseimbangan antara kebiasaan baik, perilaku baik, serta saling mendukung satu sama lain. Ada saat-saat tertentu di mana kita harus benar-benar berjuang dan menunjukkan semangat tim yang baik. Saya tidak bisa cukup memuji para pemain saat ini."
Iklan