Getty Images Sport
"Tak Mengejutkan" - Gacor, Michael Carrick Malah Didukung Tangani Klub Top Rival Man United
Legenda United memprediksi kepindahan ke London utara
Scholes telah mengidentifikasi Tottenham sebagai tujuan yang layak bagi bos sementara United saat ini di akhir musim. Carrick telah kembali ke bangku cadangan untuk menstabilkan keadaan setelah pemecatan Ruben Amorim awal bulan ini, dan reputasinya meningkat pesat dalam beberapa minggu saja. Namun, analis tersebut percaya audisi pria berusia 44 tahun itu kemungkinan untuk peran di tempat lain di Liga Premier.
Berbicara di episode terbaru dari podcast The Good, The Bad & The Football, mantan gelandang itu membahas lanskap manajerial dan menunjuk pada situasi di Stadion Tottenham Hotspur. Frank saat ini sedang mengalami musim yang sulit, seiring pria Denmark tersebut berada di bawah tekanan hebat selama musim debutnya di ibukota yang digambarkan sebagai "buruk sekali." Scholes merasa eksploitasi manajer sementara United saat ini dapat membuatnya menjadi pengganti yang sempurna.
"Dari sini, bisa semisal (jadi) manajer Tottenham," ujar pria berusia 51 tahun itu ketika membahas masa depan mantan rekannya. "Saya tidak akan terkejut."
Keterkaitan ini memiliki bobot mengingat sejarah pelatih tersebut; dia menghabiskan dua musim di White Hart Lane sebagai pemain sebelum pindah ke Manchester pada 2006. Kembali ke klub lamanya bisa menawarkan jalur untuk kembali ke manajemen permanen di tingkat elit, melewati ketidakpastian situasi di Old Trafford.
- Getty Images Sport
Bos sementara lulus ujian elit dengan gemilang
Reputasi sang pelatih telah pulih secara signifikan selama masa singkatnya sebagai caretaker. Setelah dipecat oleh klub Championship Middlesbrough musim panas lalu, dia dihadapkan pada situasi yang menakutkan setelah masa jabatan Amorim yang penuh gejolak selama 14 bulan. Namun, dia berhasil menavigasi jadwal pertandingan yang berat dengan ketenangan luar biasa, mengamankan kemenangan beruntun melawan dua tim teratas Liga Premier.
Dia mengawasi kemenangan 2-0 atas Manchester City di kandang sebelum memimpin tim meraih kemenangan mendebarkan 3-2 tandang menghadapi Arsenal. Kemenangan di Emirates sangat mengesankan, dengan tim tamu menunjukkan ketahanan luar biasa untuk bangkit setelah Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri di pertengahan babak pertama.
Hasil-hasil ini berarti sang caretaker tetap tak terkalahkan dalam dua periode kepemimpinannya, setelah juga mengamankan dua kemenangan dan satu hasil imbang setelah Ole Gunnar Solskjaer pergi pada akhir 2021. Dengan pertandingan kandang melawan Fulham yang semakin dekat, dia akan sangat berusaha untuk memperpanjang rekor luar biasa itu.
Bayangan Solskjaer menghantui penunjukan permanen
Meskipun ada peningkatan performa, Scholes tetap yakin bahwa United akan mencari tempat lain untuk bos permanen mereka berikutnya. Dia berpendapat bahwa hierarki klub akan "terluka" dengan era Solskjaer, di mana seorang legenda klub diberi pekerjaan secara permanen setelah masa interim yang sukses, hanya untuk akhirnya berantakan.
Untuk bersaing memperebutkan penghargaan besar, pakar tersebut bersikeras mereka membutuhkan manajer dengan rekam jejak yang terbukti di tingkat tertinggi, dengan menyebut Thomas Tuchel sebagai kaliber pelatih yang dibutuhkan.
"Dia datang ke pekerjaan ini sekarang dan telah menjadi sangat buruk selama setahun sehingga tidak bisa menjadi lebih buruk," jelas Scholes. "Begitu Anda mengambil pekerjaan itu secara penuh waktu... tiba-tiba Anda harus menang pertandingan segera. Mereka akan sedikit terluka dari kejadian Ole. Jika kejadian Ole tidak terjadi maka itu mungkin akan lebih mungkin.
"Tapi jika Michael harus bersaing dengan, katakanlah, Thomas Tuchel di musim panas maka hanya ada satu pemenang jika Anda melihat pelatihan klub besar dan memenangkan hadiah besar, jadi Anda tidak benar-benar dapat bersaing dengan itu."
Nicky Butt, yang tampil bersama mantan rekan setimnya, setuju. Dia menyarankan bahwa bos sementara ini "cerdas dan pintar" cukup untuk mengetahui perannya hanyalah untuk membuat klub bergerak ke arah yang benar demi manajer berikutnya yang akan datang, daripada mengampanyekan posisi itu untuk dirinya sendiri.
- Getty Images Sport
Peran asisten tidak mungkin untuk mantan kepala Middlesbrough
Sementara masa depan jangka panjang di Old Trafford tampaknya tidak mungkin, Scholes juga menolak anggapan temannya akan tetap sebagai pelatih di bawah bos baru. Setelah menghabiskan tiga tahun sebagai manajer di Teesside, langkah mundur dianggap tidak mungkin.
Ketika ditanya apakah pria berusia 44 tahun itu akan tetap dalam kapasitas pendukung, jawabannya tegas: "Tidak, saya pikir itu akan aneh. Dia memiliki tiga tahun di Middlesbrough sebagai manajer dan saya tidak berpikir dia ingin melakukan itu."
Sebaliknya, pindah ke klub Liga Premier lainnya tampaknya menjadi langkah yang lebih logis. Butt mencatat bahwa jika caretaker terus tampil baik dalam periode ini, peran berikutnya "akan menjadi pekerjaan yang bagus". Seiring Tottenham kemungkinan mencari pemimpin baru, otoritas tenang yang ditunjukkan di tengah kekacauan di Manchester bisa menjadi wawancara sempurna untuk kembali ke London.
Iklan