"Tak Mengejutkan" - Gacor, Michael Carrick Malah Didukung Tangani Klub Top Rival Man United

Scholes telah mengidentifikasi Tottenham sebagai tujuan yang layak bagi bos sementara United saat ini di akhir musim. Carrick telah kembali ke bangku cadangan untuk menstabilkan keadaan setelah pemecatan Ruben Amorim awal bulan ini, dan reputasinya meningkat pesat dalam beberapa minggu saja. Namun, analis tersebut percaya audisi pria berusia 44 tahun itu kemungkinan untuk peran di tempat lain di Liga Premier.

Berbicara di episode terbaru dari podcast The Good, The Bad & The Football, mantan gelandang itu membahas lanskap manajerial dan menunjuk pada situasi di Stadion Tottenham Hotspur. Frank saat ini sedang mengalami musim yang sulit, seiring pria Denmark tersebut berada di bawah tekanan hebat selama musim debutnya di ibukota yang digambarkan sebagai "buruk sekali." Scholes merasa eksploitasi manajer sementara United saat ini dapat membuatnya menjadi pengganti yang sempurna.

"Dari sini, bisa semisal (jadi) manajer Tottenham," ujar pria berusia 51 tahun itu ketika membahas masa depan mantan rekannya. "Saya tidak akan terkejut."

Keterkaitan ini memiliki bobot mengingat sejarah pelatih tersebut; dia menghabiskan dua musim di White Hart Lane sebagai pemain sebelum pindah ke Manchester pada 2006. Kembali ke klub lamanya bisa menawarkan jalur untuk kembali ke manajemen permanen di tingkat elit, melewati ketidakpastian situasi di Old Trafford.