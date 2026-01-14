'Saya Ingin Kalian Tak Bisa Duduk Tenang!' - Michael Carrick Umbar Janji Manis Soal Gaya Main Man Utd Usai Resmi Jadi Manajer Interim

Dia mengatakan kepada podcast klub Inside Carrington: "Kami ingin memenangkan pertandingan. Anda tahu, itu sudah jelas, kami ingin menang. Tentu saja ada cara berbeda untuk melakukannya, skenario berbeda, situasi berbeda dalam pertandingan. Anda mungkin harus bermain dengan cara tertentu."

"Tapi bagi saya, ini tentang bekerja dengan pemain. Saya suka bekerja dengan para pemain dan membantu mereka menjadi lebih baik, yang diharapkan akan membantu tim meningkat dan ada di sana untuk mendukung mereka. Kami semua bersama-sama dalam hal ini."

"Saya pikir penting bagi kita semua untuk saling menjaga. Tapi tentu saja, dengar, saya tahu ini bermuara pada hasil. Mudah-mudahan kami bisa memainkan jenis sepakbola yang sangat menarik dan positif. Saya ingin dibuat melompat dari kursi saya. Saya ingin menikmati menonton anak-anak bermain dan hasil jelas perlu menyertai itu. Jelas Anda bisa merasakan antusiasme saya karena saya sangat bersemangat untuk memulai dan melihat apa yang bisa kami lakukan."