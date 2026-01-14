AFP
'Saya Ingin Kalian Tak Bisa Duduk Tenang!' - Michael Carrick Umbar Janji Manis Soal Gaya Main Man Utd Usai Resmi Jadi Manajer Interim
Man Utd Konfirmasi Penunjukan Carrick
Manchester United mengonfirmasi bahwa Carrick kembali ke klub untuk masa jabatan kedua sebagai pelatih sementara menyusul kepergian Ruben Amorim.
Carrick sebelumnya pernah menangani United pada 2021 setelah Ole Gunnar Solskjaer dipecat, mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang sebelum mundur saat Ralf Rangnick mengambil alih. Mantan gelandang ini sekarang mendapat kesempatan lagi untuk memamerkan kredibilitas manajerialnya di Old Trafford dan telah memberi tahu para penggemar untuk mengharapkan sepakbola yang menarik dari timnya.
Komentarnya pasti akan disambut baik oleh pendukung United yang mulai frustrasi dan kecewa dengan perjuangan tim yang terus berlanjut di bawah Amorim. Era pelatih Portugal itu membuat klub tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik musim ini dan terpuruk di posisi ketujuh Liga Primer.
- Getty
Carrick Beri Tahu Fans Apa yang Diharapkan
Dia mengatakan kepada podcast klub Inside Carrington: "Kami ingin memenangkan pertandingan. Anda tahu, itu sudah jelas, kami ingin menang. Tentu saja ada cara berbeda untuk melakukannya, skenario berbeda, situasi berbeda dalam pertandingan. Anda mungkin harus bermain dengan cara tertentu."
"Tapi bagi saya, ini tentang bekerja dengan pemain. Saya suka bekerja dengan para pemain dan membantu mereka menjadi lebih baik, yang diharapkan akan membantu tim meningkat dan ada di sana untuk mendukung mereka. Kami semua bersama-sama dalam hal ini."
"Saya pikir penting bagi kita semua untuk saling menjaga. Tapi tentu saja, dengar, saya tahu ini bermuara pada hasil. Mudah-mudahan kami bisa memainkan jenis sepakbola yang sangat menarik dan positif. Saya ingin dibuat melompat dari kursi saya. Saya ingin menikmati menonton anak-anak bermain dan hasil jelas perlu menyertai itu. Jelas Anda bisa merasakan antusiasme saya karena saya sangat bersemangat untuk memulai dan melihat apa yang bisa kami lakukan."
Carrick Jelaskan Syarat Jadi Pemain Man Utd
Carrick juga menjelaskan apa yang menurutnya diperlukan untuk menjadi pemain Manchester United. Mantan gelandang yang memenangkan semua penghargaan utama selama waktunya di Old Trafford ini menegaskan bahwa kerja keras selalu mengalahkan bakat.
Dia menjelaskan: "Dibutuhkan banyak kerja keras, banyak kerendahan hati, kerja keras, membumi, dan memahami bahwa bakat adalah satu hal, kemampuan adalah satu hal, dan hak istimewa bermain adalah satu hal, tetapi itu kembali ke dasar-dasarnya."
"Memperlakukan orang dengan benar, menghormati orang, saling menjaga, berjuang satu sama lain, dan sisanya akan datang kemudian, entah itu taktik, teknik, atau selebrasi gol. Itu perlu didasari oleh fondasi bahwa kita semua bersama-sama dan kita memperjuangkan semua yang bisa kita dapatkan."
"Dibutuhkan banyak kerja keras, tidak ada jalan mudah dan memang seharusnya tidak ada. Anda sampai ke puncak karena Anda pantas mendapatkannya dan Anda tidak bisa melakukannya dengan santai. Itulah seninya, Anda harus menyerap energi itu dan terus maju."
- Getty Images
Man City Jadi Ujian Perdana Carrick
Carrick hampir tidak bisa meminta awal yang lebih sulit, dengan dua pertandingan pertamanya melawan Manchester City dan Arsenal. Namun dia menantikan tantangan tersebut dan menikmati kesempatan untuk menghadapi tim asuhan Pep Guardiola.
Dia menambahkan: "Masuk ke klub ini sejak awal, pertandingan besar, pertandingan penting, adalah tujuan hidup kami semua. Itulah hidup kami. Beberapa lebih menantang daripada yang lain, tetapi itulah alasan kami ada di sini, jadi kami akan menghadapinya secara langsung."
Iklan