PLOT TWIST! Ole Gunnar Solskjaer Batal, Muncul Sosok Baru Jadi Favorit Pelatih Anyar Manchester United

Michael Carrick dan Ole Gunnar Solskjaer sama-sama telah menggelar pertemuan dengan CEO Omar Berrada dan direktur sepakbola Jason Wilcox. Dalam proses tersebut, Carrick dikabarkan tampil sangat meyakinkan dan sukses membuat kedua petinggi Manchester United itu terkesan, menurut klaim Daily Mail.

Solskjaer, yang menangani The Red Devils pada periode 2018–2021, sebelumnya dipandang sebagai kandidat utama. Namun, seiring perkembangan terbaru, Carrick kini diyakini menjadi sosok yang akan dipilih klub untuk menghidupkan kembali musim yang berjalan jauh dari ekspektasi usai dipimpin Ruben Amorim.