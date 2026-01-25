(C)Getty images
Michael Carrick Beberkan Pesan Dari Ole Gunnar Solskjaer Usai Kalahkan Sang Senior Jadi Pelatih Manchester United
Carrick ungguli Solskjaer untuk kursi pelatih Manchester United
Ketika Ruben Amorim dipecat pada awal Februari, Manchester United sempat mengarah pada kemungkinan memulangkan Ole Gunnar Solskjaer untuk periode keduanya sebagai manajer, setelah ia sebelumnya menangani klub pada 2018-2021. Namun pada akhirnya pilihan jatuh kepada Michael Carrick. Mantan gelandang The Red Devils itu menandatangani kontrak hingga akhir musim dan menyebut penunjukan ini sebagai sebuah “kehormatan besar” karena bisa memimpin bekas klubnya. Saat ia ditunjuk, Man United berada di peringkat keenam klasemen. Carrick menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan potensi dari skuad yang ia yakini memiliki kualitas tinggi.
“Memikul tanggung jawab memimpin Manchester United adalah sebuah kehormatan,” ujar Carrick. “Saya tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di sini. Fokus saya sekarang adalah membantu para pemain mencapai standar yang kami harapkan di klub luar biasa ini, dan saya yakin kelompok ini lebih dari mampu untuk itu.”
“Saya sudah pernah bekerja dengan sejumlah pemain dan terus mengikuti perkembangan tim dengan cermat dalam beberapa tahun terakhir. Saya punya keyakinan penuh pada talenta, dedikasi, dan kemampuan mereka untuk sukses. Masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini. Kami siap menyatukan semua elemen dan memberi para penggemar performa yang sepantasnya atas dukungan setia mereka.”
- AFP
Awal manis Carrick di periode keduanya di Manchester United
Carrick langsung menikmati awal yang sempurna. Pada laga perdananya sebagai pelatih dalam periode keduanya, ia membawa Man United meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Manchester City di Liga Inggris dan menampilkan permainan terbaik mereka musim ini. Lisandro Martinez tampil sebagai pemain terbaik dan tak ragu memuji dampak instan Carrick.
Bek Argentina itu mengatakan: “Satu hal penting yang dikatakan Michael Carrick adalah ‘gunakan energi orang-orang di sekitar kita’. Hari ini saya kira kami melakukannya. Saat kami bersama, mustahil kalah di kandang. Melawan pemain seperti ini, seluruh tim bertahan, bukan hanya satu atau dua orang. Hari ini kami bertahan dengan sangat baik. Kami sangat kompak dan itu memberi kepercayaan diri dalam duel. Ada energi yang berbeda di mata para pemain. Hari ini tim yang menang, dan itu yang paling penting.”
Solskjaer dan Carrick masih 'dekat'
Meski kalah bersaing dalam perebutan jabatan, Solskjaer menunjukkan sikap profesional. Carrick mengungkap bahwa pelatih asal Norwegia itu langsung memberikan dukungan dan ucapan selamat.
“Ya, saya sudah berbicara dengannya. Kami dekat,” kata Carrick kepada wartawan. “Kami sudah melalui banyak hal bersama, jadi dia sepenuhnya mendukung seperti yang Anda harapkan. Dia sosok yang luar biasa dan sangat saya hormati. Dia mendoakan yang terbaik untuk kami dan senang melihat kami mendapatkan hasil yang tepat.”
Carrick menambahkan bahwa Solskjaer selalu “ada jika suatu saat saya membutuhkannya”, meski mengakui dirinya bukan tipe orang yang sering merepotkan orang lain.
- AFP
Manchester United waspadai Arsenal
Meski baru saja menaklukkan Man City yang berada di papan atas, Carrick menegaskan bahwa tantangan di kandang Arsenal hari Minggu (25/1) ini akan sangat berbeda. Ia menolak anggapan bahwa kemenangan sebelumnya bisa begitu saja diulang.
“Ini tidak akan sekadar salin-tempel,” tegas pelatih Manchester United itu. “Saya tidak pernah suka mengatakan ‘lakukan hal yang sama lagi’, karena situasinya tidak pernah benar-benar sama. Bahkan setelah 45 menit pertama yang bagus, babak kedua selalu berbeda. Minggu lalu kami menjaga permainan di area yang tepat dan itu kredit untuk para pemain. Tapi kami harus membangunnya lagi. Jika kami tampil pada level terbaik, kami merasa punya peluang yang bagus.”
Iklan