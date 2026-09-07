Berbicara setelah peluit akhir, Carrick mengakui hasil itu terasa seperti kekalahan setelah upaya timnya sepanjang pertandingan. Ia menekankan frustrasi karena melepas keunggulan mereka begitu dekat dengan akhir laga.

"Kami sangat kecewa," kata Carrick, seperti dikutip oleh ESPN. "Bisa unggul dalam posisi seperti yang kami miliki di pertandingan sebanyak dua kali begitu dekat dengan akhir laga, dan semua kerja keras yang dilakukan untuk menempatkan kami di posisi itu pada fase-fase berbeda, lalu pulang dengan hasil seperti itu jelas bukan perasaan yang menyenangkan.

"Ini terasa seperti kekalahan, yang tentu saja wajar untuk dikatakan pada tahap ini. Kami memang meraih satu poin, kami tidak bisa mengabaikan itu, tetapi rasanya kami seharusnya mendapatkan jauh lebih banyak."