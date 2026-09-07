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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Michael Carrick murka setelah Manchester United kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-96 melawan Everton

M. Carrick
Manchester United
Everton vs Manchester United
Premier League

Michael Carrick mengakui hasil imbang 2-2 Manchester United melawan Everton terasa seperti kekalahan setelah kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-96 di Hill Dickinson Stadium. Manajer Manchester United itu membela start timnya pada awal musim meski kehilangan poin penting dalam laga tandang di Merseyside.

  • Gol penyeimbang di akhir laga membuat Manchester United frustrasi

    Carrick mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah Manchester United kebobolan gol penyeimbang pada menit ke-96 hingga ditahan imbang 2-2 oleh Everton di Hill Dickinson Stadium. Ainsley Maitland-Niles mencetak gol pada akhir laga untuk tim tuan rumah dan menggagalkan tim tamu membawa pulang tiga poin penuh di Merseyside.

    Manchester United sempat dua kali unggul dalam pertandingan tersebut, dengan pemain pengganti Benjamin Sesko mencetak gol pada menit ke-88 untuk menempatkan mereka di jalur kemenangan. Namun, gol Maitland-Niles memaksa tim asuhan Carrick harus puas dengan satu poin. Hasil ini membuat United berada di peringkat ke-11 klasemen Premier League setelah meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari tiga pertandingan pembuka mereka.

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick merenungkan pukulan telak pahit di akhir pertandingan

    Berbicara setelah peluit akhir, Carrick mengakui hasil itu terasa seperti kekalahan setelah upaya timnya sepanjang pertandingan. Ia menekankan frustrasi karena melepas keunggulan mereka begitu dekat dengan akhir laga.

    "Kami sangat kecewa," kata Carrick, seperti dikutip oleh ESPN. "Bisa unggul dalam posisi seperti yang kami miliki di pertandingan sebanyak dua kali begitu dekat dengan akhir laga, dan semua kerja keras yang dilakukan untuk menempatkan kami di posisi itu pada fase-fase berbeda, lalu pulang dengan hasil seperti itu jelas bukan perasaan yang menyenangkan.

    "Ini terasa seperti kekalahan, yang tentu saja wajar untuk dikatakan pada tahap ini. Kami memang meraih satu poin, kami tidak bisa mengabaikan itu, tetapi rasanya kami seharusnya mendapatkan jauh lebih banyak."

  • Mengawali musim sebagai juara bertahan

    Meski kecewa, Carrick membela start timnya secara keseluruhan pada musim ini. Ia menolak anggapan bahwa United menjalani awal musim yang buruk, dan tetap yakin dengan perkembangan mereka.

    "Sejujurnya, kami tidak memulai musim seburuk itu," tambah Carrick. "Tidak seburuk itu. Kami nyaris pulang dengan membawa tiga poin hari ini. Itulah sepakbola. Ada momen-momen kecil yang bisa kami tangani dengan lebih baik, tetapi kami akan baik-baik saja."

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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Jadwal padat menanti Manchester United

    United harus segera melupakan kekecewaan melawan Everton saat mereka mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Mereka memulai kampanye Liga Champions dengan menghadapi Sabah FK di Old Trafford pada Kamis.

    Setelah laga pembuka mereka di Eropa, pasukan Carrick menghadapi ujian berat di kompetisi domestik pada akhir pekan. Mereka akan menjamu rival sekota Manchester City dalam Derby Manchester krusial di Premier League.

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