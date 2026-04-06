Michael Carrick menyambut kembalinya Lisandro Martinez dan Patrick Dorgu ke skuad Manchester United
Dorongan dari kamp pelatihan di Dublin
Manchester United telah mengumumkan daftar pemain yang berangkat ke Irlandia untuk mengikuti pemusatan latihan di iklim hangat pekan ini. Klub ini belum memainkan pertandingan kompetitif sejak hasil imbang 2-2 di Vitality Stadium pada 20 Maret. Berita utama kali ini adalah kembalinya Martinez, yang absen dalam lima pertandingan akibat cedera betis. Carrick berharap pemain internasional Argentina tersebut dapat membuktikan kebugarannya di Dublin sebelum Leeds bertandang ke Old Trafford pada 13 April. Mengingat pentingnya peran sang bek, kehadirannya merupakan langkah besar menuju kembalinya ia ke lapangan.
Kekhawatiran terkait perombakan lini pertahanan
Waktu kembalinya Martinez sangat krusial karena United sedang menghadapi sejumlah masalah ketersediaan pemain. Carrick tidak akan bisa menurunkan Harry Maguire saat melawan Leeds setelah pemain internasional Inggris itu mendapat kartu merah saat melawan Bournemouth. Selain itu, Matthijs de Ligt masih absen karena cedera punggung yang membuatnya tidak bisa bermain sejak November.
Selain itu, Diogo Dalot dan Tom Heaton masih berada di Manchester karena sedang memulihkan diri dari sakit. Oleh karena itu, kembalinya Martinez memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan bagi skuad saat mereka bersiap menghadapi tujuh pertandingan terakhir musim domestik untuk memastikan mereka menutup musim dengan kuat.
Pasukan bantuan penyerang bergabung
Ada juga perkembangan positif terkait kondisi kebugaran bek sayap dan pemain sayap Dorgu, yang telah absen dalam delapan pertandingan akibat cedera otot paha belakang. Pemain internasional Denmark ini telah kembali berlatih di lapangan rumput dan telah berangkat untuk melanjutkan proses pemulihannya. Selain itu, Benjamin Sesko dan Bryan Mbeumo telah dimasukkan ke dalam skuad yang terdiri dari 25 pemain. Kedua pemain tersebut absen dalam tugas internasional bersama Slovenia dan Kamerun masing-masing, namun masuknya mereka menunjukkan bahwa mereka siap untuk berkontribusi. Memiliki opsi serangan ini akan sangat penting saat manajer berusaha menyempurnakan taktiknya menjelang fase krusial musim ini.
Perjalanan di Liga Champions
Berada di posisi ketiga klasemen, United masih memiliki tujuh pertandingan tersisa untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Upaya terakhir mereka dimulai dengan menghadapi Leeds yang berada di peringkat ke-15, dilanjutkan dengan laga tandang yang berat melawan Chelsea pada 18 April. Jadwal sisa musim ini mencakup pertandingan kandang krusial melawan Brentford pada 27 April dan laga besar melawan Liverpool yang berada di peringkat kelima pada 3 Mei. Pasukan Carrick kemudian akan menghadapi Sunderland dan Nottingham Forest, sebelum mengakhiri musim mereka dengan laga tandang di Brighton pada 24 Mei.