Michael Carrick menyambut kembalinya Lisandro Martinez dan Patrick Dorgu ke skuad Manchester United

Waktu kembalinya Martinez sangat krusial karena United sedang menghadapi sejumlah masalah ketersediaan pemain. Carrick tidak akan bisa menurunkan Harry Maguire saat melawan Leeds setelah pemain internasional Inggris itu mendapat kartu merah saat melawan Bournemouth. Selain itu, Matthijs de Ligt masih absen karena cedera punggung yang membuatnya tidak bisa bermain sejak November.

Selain itu, Diogo Dalot dan Tom Heaton masih berada di Manchester karena sedang memulihkan diri dari sakit. Oleh karena itu, kembalinya Martinez memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan bagi skuad saat mereka bersiap menghadapi tujuh pertandingan terakhir musim domestik untuk memastikan mereka menutup musim dengan kuat.