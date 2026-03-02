Getty Images
Michael Carrick mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang para penggemar Manchester United yang menyanyikan namanya saat ia semakin dekat untuk mendapatkan pekerjaan penuh waktu
Carrick memuji hubungan yang sangat erat dengan para penggemar Manchester United.
Hubungan antara ruang ganti dan tribun penonton saat ini mungkin berada di titik terkuatnya sejak era Sir Alex Ferguson, dan Carrick tampak terharu dengan sambutan yang diterimanya. Berbicara kepada situsweb resmi klub setelah kemenangan 2-1 atas Crystal Palace yang disertai sorakan pendukung untuk Carrick, mantan gelandang tersebut mengatakan: “Ini menyenangkan, jelas tempat ini berarti banyak bagi saya. Memiliki begitu banyak energi positif dan semua orang menikmati datang ke pertandingan dan menontonnya, bagi saya untuk memiliki pengaruh dalam hal itu, saya tidak akan berbohong, tentu saja rasanya baik. Para pemain harus mendapat banyak pujian atas apa yang mereka tunjukkan di lapangan. Tentu saja ini bukan hanya tentang saya. Koneksi dengan para pendukung sangat besar, merasakan hal itu dan mereka tetap bersama kami, bahkan saat awal yang sedikit tersendat, melewati pertandingan dan berakhir seperti itu, itu berarti banyak."
Perubahan taktis memicu kebangkitan Old Trafford
Meskipun akhirnya merayakan kemenangan, United terpaksa bekerja keras setelah Maxence Lacroix memberikan keunggulan awal bagi tim tamu. Carrick mengakui bahwa dia telah "menunggu" momen untuk melihat bagaimana skuadnya menghadapi kesulitan. Gol dari Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko yang sedang dalam performa terbaik akhirnya membalikkan keadaan, membenarkan instruksi paruh waktu manajer interim tersebut saat para pemain menunjukkan "karakter dan keyakinan" yang diperlukan untuk bersaing di puncak klasemen.
Menjelaskan pembicaraan timnya di babak pertama, Carrick mengatakan: “Hanya beberapa penyesuaian kecil dalam formasi, mungkin beberapa ide, beberapa hal yang kami coba sejak awal yang ingin kami sesuaikan sedikit. Jujur, itu bukan hal besar, saya tidak akan mengambil banyak kredit untuk itu. Saya pikir para pemain menunjukkan bahwa seiring berjalannya babak pertama, situasinya mulai membaik.
"Kadang-kadang Anda harus menemukan cara dalam pertandingan, kami ingin melakukan lebih banyak serangan dan sedikit lebih agresif dalam menyerang barisan belakang lawan, yang selalu Anda coba lakukan, tapi menurut saya kami melakukannya lebih baik di babak kedua, dan akhirnya mendapatkan penalti dari situ. Itu lebih tentang bagaimana kita bereaksi? Ini berjalan menguntungkan kami, ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu, untuk melihat 'ayo, apa yang akan kita lakukan tentang ini?' Para pemain merespons dengan sangat baik. Itu hal besar bagi kami."
Sesko kembali bersinar
Bintang utama pertandingan sekali lagi adalah Sesko, yang mencetak gol penentu kemenangan untuk melanjutkan performa sensasionalnya di tahun 2026. Penyerang Slovenia ini telah mencetak tujuh gol dalam delapan penampilan terakhirnya, menunjukkan bahwa dia memang layak menjadi bintang senilai £74 juta yang diharapkan United saat merekrutnya pada musim panas. Setelah pertandingan, Sesko mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan, bahkan mengutip lagu klub terkenal dengan menulis: “Kami adalah Man United, dan kami tidak akan pernah berhenti!” Semangat itu jelas menginspirasi manajernya, karena Carrick segera menyoroti sikap rendah hati dan kerja keras tanpa henti sang striker.
“Sangat senang untuk Ben. Ini tentu bukan masalah besar, bukan drama besar. Dia telah memberikan dampak besar dan terus berkembang. Sedikit demi sedikit, dia mulai terbiasa dengan apa artinya berada di sini, perasaan, dan arti bermain. Hal-hal yang kadang kita anggap remeh. Dia sangat ingin berprestasi, dia bekerja sangat keras, dia adalah orang yang sangat menyenangkan untuk bekerja sama. Hari ini, dia memulai pertandingan dan mencetak gol yang luar biasa," tambah Carrick.
Bintang-bintang senior mendukung Carrick untuk peran permanen.
Sementara dewan direksi Old Trafford terus mengevaluasi calon pengganti jangka panjang untuk Ruben Amorim, ruang ganti kabarnya sudah memutuskan pilihannya. Laporan menunjukkan bahwa figur-figur senior seperti Bruno Fernandes dan Harry Maguire sepenuhnya mendukung Carrick, lebih memilih pendekatan taktis yang seimbang daripada sistem kaku yang digunakan sebelumnya. Dengan membiarkan para pemain berekspresi sambil tetap mempertahankan pengetahuan teknisnya yang elite, Carrick telah mengubah United dari tim yang bermain seperti catur menjadi mesin pemenang yang saat ini tampaknya sudah pasti lolos ke Liga Champions.
