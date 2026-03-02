Michael Carrick mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tentang para penggemar Manchester United yang menyanyikan namanya saat ia semakin dekat untuk mendapatkan pekerjaan penuh waktu

Meskipun akhirnya merayakan kemenangan, United terpaksa bekerja keras setelah Maxence Lacroix memberikan keunggulan awal bagi tim tamu. Carrick mengakui bahwa dia telah "menunggu" momen untuk melihat bagaimana skuadnya menghadapi kesulitan. Gol dari Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko yang sedang dalam performa terbaik akhirnya membalikkan keadaan, membenarkan instruksi paruh waktu manajer interim tersebut saat para pemain menunjukkan "karakter dan keyakinan" yang diperlukan untuk bersaing di puncak klasemen.

Menjelaskan pembicaraan timnya di babak pertama, Carrick mengatakan: “Hanya beberapa penyesuaian kecil dalam formasi, mungkin beberapa ide, beberapa hal yang kami coba sejak awal yang ingin kami sesuaikan sedikit. Jujur, itu bukan hal besar, saya tidak akan mengambil banyak kredit untuk itu. Saya pikir para pemain menunjukkan bahwa seiring berjalannya babak pertama, situasinya mulai membaik.

"Kadang-kadang Anda harus menemukan cara dalam pertandingan, kami ingin melakukan lebih banyak serangan dan sedikit lebih agresif dalam menyerang barisan belakang lawan, yang selalu Anda coba lakukan, tapi menurut saya kami melakukannya lebih baik di babak kedua, dan akhirnya mendapatkan penalti dari situ. Itu lebih tentang bagaimana kita bereaksi? Ini berjalan menguntungkan kami, ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu, untuk melihat 'ayo, apa yang akan kita lakukan tentang ini?' Para pemain merespons dengan sangat baik. Itu hal besar bagi kami."