Michael Carrick mengidentifikasi prioritas jendela transfer musim panas untuk Manchester United setelah pembersihan skuad oleh Ruben Amorim
Hantu para sayap masa lalu
Situasi saat ini merupakan hasil dari keputusan United sendiri. Di bawah kepemimpinan Amorim, klub secara sistematis menghilangkan opsi sayapnya untuk menyesuaikan dengan sistem yang tidak memanfaatkan sayap tradisional. Antony pindah ke Real Betis dengan nilai transfer £21,65 juta ($29 juta), sementara Alejandro Garnacho dijual ke Chelsea seharga £40 juta ($53 juta). Sementara itu, Sancho masih dipinjamkan ke Aston Villa dengan kontraknya yang akan berakhir, dan pejabat United menyesali opsi pembelian senilai £26 juta ($34,6 juta) yang termasuk dalam pinjaman Marcus Rashford ke Barcelona, terutama karena nilai sang penyerang melonjak setelah kembali ke performa terbaiknya di Spanyol.
Carrick terpaksa berkreasi dalam situasi sementara, sering mengandalkan Patrick Dorgu atau memindahkan Matheus Cunha ke area sayap. Namun, Man Utd kesulitan mendapatkan lebar lapangan dalam pertandingan-pertandingan terakhir ketika solusi sementara ini tidak tersedia.
Carrick memberi isyarat tentang solusi transfer musim panas.
Manajer United sangat menyadari kelemahan yang mencolok dalam skuadnya dan telah memberi isyarat bahwa mencari solusi permanen menjadi prioritas utama dalam jendela transfer mendatang.
"Saya pikir Anda selalu melihat keseimbangan tim dan skuad untuk memberikan fleksibilitas maksimal, jadi ini pasti sesuatu yang perlu dipertimbangkan, tentu saja," jelas Carrick saat ditanya tentang kurangnya kedalaman di sisi kiri. Ketika ditekan lebih lanjut apakah posisi spesifik itu akan diatasi di pasar transfer musim panas, ia menambahkan: "Mungkin saja." Ini menandakan pergeseran strategi yang signifikan, menunjukkan bahwa era "wing-back" telah berlalu, sementara klub berusaha memulihkan identitas yang pernah menampilkan legenda seperti Ryan Giggs dan Cristiano Ronaldo.
Meskipun fokus pada perekrutan masa depan, manajer menegaskan bahwa opsi sementara saat ini mampu menghasilkan hasil hingga akhir musim, menambahkan: "Saya yakin kita masih bisa berbahaya dan saya yakin kita bisa mengisi posisi itu. Saya yakin kita punya pemain yang mampu melakukannya. Saat ini bukan masalah besar. Kita selalu ingin meningkatkan diri dan selalu memikirkan skenario ideal untuk menggabungkan pemain, koneksi, dan bagaimana itu cocok di lapangan, tetapi Matheus telah memainkan peran itu dan menimbulkan masalah, bahkan masalah besar, serta memiliki momen-momen penting saat bermain di sayap atau di dalam lapangan, jadi dia juga tampil baik."
Mencari bintang sayap berikutnya
Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, Manchester United sudah dikaitkan dengan beberapa pemain bintang untuk mengisi kekosongan di sayap kiri mereka. Bintang muda RB Leipzig berusia 19 tahun, Yan Diomande, dilaporkan menjadi target utama, meskipun pemain internasional Pantai Gading ini diperkirakan akan mematok harga sekitar £70 juta. Anthony Gordon dari Newcastle United juga disebut-sebut dalam lingkaran perekrutan di Carrington, karena klub berusaha untuk menyuntikkan kecepatan sejati dan pengalaman Premier League kembali ke transisi serangan mereka setelah pembersihan yang dipimpin Amorim membuat mereka kekurangan opsi konvensional.
Meskipun kebutuhan akan pemain baru sangat jelas, Carrick bertekad untuk mempertahankan standar tinggi dengan skuad saat ini, terutama memuji sikap Amad Diallo. "Dia adalah mimpi untuk bekerja sama," kata manajer tersebut baru-baru ini. "Sikapnya, dia sangat positif, dia ingin belajar dan terus berusaha, dan dia meminta lebih, apa yang bisa saya lakukan lebih, bagaimana saya bisa meningkatkan diri? Dia sangat ingin tampil baik dan dia telah menjadi bagian penting dari tim dan akan tetap demikian. Terkadang itu adalah hal-hal yang mencolok dan hal-hal yang kita tahu dia bisa bawa, dan terkadang kerja kerasnya tanpa bola dan pertahanan. Itu sangat penting bagi pemain seperti dia untuk bisa melakukan itu."
Menunggu pasar musim panas
Prioritas klub juga terbagi karena kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini tengah, dengan Casemiro yang akan hengkang dan Manuel Ugarte yang kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah manajemen baru. Namun, Carrick tetap fokus pada "skenario ideal" serangan yang seimbang. "Kami selalu memikirkan skenario ideal untuk menggabungkan pemain dan koneksi mereka, serta melihat bagaimana hal itu cocok di lapangan," katanya. "Ada berbagai cara untuk melakukannya, dan kami memiliki opsi yang sangat baik di lini depan." Untuk saat ini, United harus menunggu hingga bursa transfer dibuka untuk benar-benar memperbaiki arah yang ditetapkan selama pembersihan Amorim, tetapi niat kepemimpinan baru semakin jelas.
