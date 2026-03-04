Michael Carrick mengidentifikasi prioritas jendela transfer musim panas untuk Manchester United setelah pembersihan skuad oleh Ruben Amorim

Manajer United sangat menyadari kelemahan yang mencolok dalam skuadnya dan telah memberi isyarat bahwa mencari solusi permanen menjadi prioritas utama dalam jendela transfer mendatang.

"Saya pikir Anda selalu melihat keseimbangan tim dan skuad untuk memberikan fleksibilitas maksimal, jadi ini pasti sesuatu yang perlu dipertimbangkan, tentu saja," jelas Carrick saat ditanya tentang kurangnya kedalaman di sisi kiri. Ketika ditekan lebih lanjut apakah posisi spesifik itu akan diatasi di pasar transfer musim panas, ia menambahkan: "Mungkin saja." Ini menandakan pergeseran strategi yang signifikan, menunjukkan bahwa era "wing-back" telah berlalu, sementara klub berusaha memulihkan identitas yang pernah menampilkan legenda seperti Ryan Giggs dan Cristiano Ronaldo.

Meskipun fokus pada perekrutan masa depan, manajer menegaskan bahwa opsi sementara saat ini mampu menghasilkan hasil hingga akhir musim, menambahkan: "Saya yakin kita masih bisa berbahaya dan saya yakin kita bisa mengisi posisi itu. Saya yakin kita punya pemain yang mampu melakukannya. Saat ini bukan masalah besar. Kita selalu ingin meningkatkan diri dan selalu memikirkan skenario ideal untuk menggabungkan pemain, koneksi, dan bagaimana itu cocok di lapangan, tetapi Matheus telah memainkan peran itu dan menimbulkan masalah, bahkan masalah besar, serta memiliki momen-momen penting saat bermain di sayap atau di dalam lapangan, jadi dia juga tampil baik."