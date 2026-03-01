Pemenang Piala Dunia tersebut telah menjadi pilar konsistensi di awal era Carrick, tampil sebagai starter dalam lima pertandingan berturut-turut sebagai bagian dari barisan belakang yang tidak berubah. Faktanya, United hanya kalah dua kali dalam 15 penampilannya musim ini, dan hanya satu di antaranya saat ia diturunkan sebagai starter.

Kehadirannya di Hill Dickinson Stadium sangat dirindukan, meskipun Setan Merah berhasil meraih kemenangan 1-0 untuk menggeser rival Chelsea dan Liverpool di klasemen Premier League. Meskipun Leny Yoro menggantikan posisinya untuk berduet dengan Harry Maguire dan meraih clean sheet langka di kandang lawan, para pendukung Old Trafford tetap cemas menanti kembalinya "The Butcher" ke jantung pertahanan secepatnya.