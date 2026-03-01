Getty Images Sport
Michael Carrick memberikan update cedera Lisandro Martinez setelah bek Manchester United absen dalam laga melawan Crystal Palace
Martinez sangat penting bagi Manchester United
Pemenang Piala Dunia tersebut telah menjadi pilar konsistensi di awal era Carrick, tampil sebagai starter dalam lima pertandingan berturut-turut sebagai bagian dari barisan belakang yang tidak berubah. Faktanya, United hanya kalah dua kali dalam 15 penampilannya musim ini, dan hanya satu di antaranya saat ia diturunkan sebagai starter.
Kehadirannya di Hill Dickinson Stadium sangat dirindukan, meskipun Setan Merah berhasil meraih kemenangan 1-0 untuk menggeser rival Chelsea dan Liverpool di klasemen Premier League. Meskipun Leny Yoro menggantikan posisinya untuk berduet dengan Harry Maguire dan meraih clean sheet langka di kandang lawan, para pendukung Old Trafford tetap cemas menanti kembalinya "The Butcher" ke jantung pertahanan secepatnya.
Carrick menyediakan yang terbaru
Carrick menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memasukkan Martinez dalam laga melawan Everton merupakan langkah pencegahan setelah mengalami kendala terakhir dalam latihan. Mantan gelandang United yang kini menjadi pelatih tampak yakin bahwa masalah tersebut bersifat minor. Menanggapi kondisi terkini sang bek, Carrick mengonfirmasi bahwa mantan pemain Ajax tersebut terkena masalah kebugaran baru selama pekan latihan dan secara resmi absen dalam laga kandang melawan Crystal Palace pada Minggu.
Meskipun absen dalam laga akhir pekan, manajer United menjelaskan bahwa ada jadwal yang relatif positif untuk kemungkinan kembalinya Martinez. Berbicara kepada MUTV sebelum pertandingan, Carrick mengatakan: “Licha jauh lebih dekat daripada Patrick [Dorgu]. Semoga hanya butuh beberapa hari, tidak akan terlalu lama. Kami akan mengevaluasi kondisinya dalam satu atau dua hari ke depan, dan melihat bagaimana perkembangannya.”
Ruangan Perawatan Carrington
Meskipun kabar tentang Martinez cukup menggembirakan, United masih harus berjuang dengan ruang perawatan yang penuh sesak, yang menguji kedalaman skuad Carrick. Selain pemain Argentina tersebut, beberapa bintang ternama lainnya masih belum tersedia untuk dipilih saat perburuan tiket Liga Champions semakin intensif. Carrick memberikan gambaran lebih luas tentang cedera para pemainnya, mengatakan: “Mason [Mount] semakin dekat, Matthijs [de Ligt] sedikit tertinggal dari Mason, tetapi jika kita bisa membawa para pemain kembali, kita akan melakukannya secepat mungkin.”
Dorgu, yang absen sejak gol spektakulernya melawan Arsenal pada Januari, tampaknya menjadi yang paling jauh dari kembalinya di antara para pemain cedera saat ini. “Patrick sedikit lebih jauh dalam hal jumlah minggu, tetapi dia berkembang dengan baik,” Carrick menyimpulkan.
Kedalaman pertahanan dan jalan ke depan
Meskipun kekurangan personel kunci, United tetap mempertahankan performa yang tangguh, mengumpulkan 16 poin dari total 18 poin yang mungkin sejak pergantian manajer. Munculnya Yoro sebagai wakil yang andal telah memberikan sedikit kelonggaran bagi staf pelatih untuk menghindari pemulihan Martinez secara terburu-buru. Sejarah menunjukkan bahwa kehati-hatian diperlukan, mengingat cedera patah kaki sebelumnya dan berbagai masalah otot yang telah mengganggu kariernya sejak bergabung dari Eredivisie. Staf medis di Carrington kemungkinan akan waspada terhadap kemungkinan kambuhnya cedera betis saat ini sebelum sprint akhir musim.
Setelah pertandingan melawan Crystal Palace di Old Trafford, United akan menghadapi jadwal padat dengan perjalanan sulit ke St James' Park untuk menghadapi Newcastle United pada Rabu. Dengan jeda 11 hari yang dijadwalkan pada pertengahan Maret setelah eliminasi dini dari Piala FA, klub berharap memiliki skuad hampir lengkap untuk fase krusial musim ini. Saat ini, fokus tetap pada menghadapi ujian melawan Palace dan mengintegrasikan Martinez kembali ke skuad saat pemulihannya memasuki tahap akhir dalam 48 jam ke depan.
