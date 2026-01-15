Getty
Karena Ada 3 kandidat Potensial Ini, Michael Carrick Tak Bisa Jadi Manajer Permanen Manchester United
Carrick kembali ke Man Utd
Carrick telah kembali ke Manchester United, klub di mana ia memenangkan semua penghargaan utama yang tersedia sebagai pemain, untuk mengambil alih tim utama hingga akhir musim setelah kepergian Ruben Amorim sebagai pelatih kepala. Ini adalah kali kedua mantan gelandang tersebut menempati posisinya di bangku cadangan sebagai manajer sementara, setelah ia juga diberikan peran tersebut setelah kepergian Ole Gunnar Solskjaer pada tahun 2021. Carrick telah mengatakan kepada para penggemar bahwa ia ingin melihat timnya bermain dengan jenis sepak bola yang akan "membuat saya terbangun dari tempat duduk" setelah 14 bulan yang sulit di bawah Amorim. Klub mengalami penyelesaian terburuk mereka di bawah pelatih asal Portugal itu pada musim 2024-25 dan telah mengalami kekalahan awal di Piala FA dan Piala Carabao musim ini.
Neville mengatakan Carrick bukan pilihan jangka panjang
Ada spekulasi bahwa Carrick bisa ditawari pekerjaan tersebut untuk jangka panjang jika ia tampil mengesankan antara sekarang dan akhir musim, tetapi Neville tidak setuju dan berpikir manajer permanen berikutnya harus lebih berpengalaman. Dia mengatakan dalam Stick to Football podcast: "Saya berharap dia benar-benar berhasil. Tidak boleh ada pertimbangan bahwa Michael mengambil pekerjaan tersebut setelah musim ini, untuk Michael dan untuk klub. Jika dia memenangkan setiap pertandingan, lihat, kita bisa duduk di sini di musim di mana dia melakukan sesuatu yang luar biasa, dan kita selalu berpikir para penggemar senang dan mereka berada di tempat Liga Champions, peringkat kelima atau apa pun itu. Itu bisa terjadi jika ada performa yang bagus dan kita semua bisa terpengaruh olehnya. Saya benar-benar merasa seperti (Anda harus melihat orang lain) di akhir musim ketika Anda memiliki (Mauricio) Pochettino, (Thomas) Tuchel dan (Carlo) Ancelotti. Saya sudah mengatakan Ancelotti. Saya merasa hanya karena dia berusia 66 tahun, dia mungkin memiliki pekerjaan terbaik di dunia saat ini. Dia mungkin hanya memiliki satu pekerjaan tersisa di tingkat klub. Jika ada satu orang yang memiliki kesabaran, ketenangan, pengalaman Premier League."
Man Utd diberitahu untuk 'mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik'
Rekan setim Neville di Manchester United, Roy Keane, juga menyarankan kemungkinan Setan Merah mengejar bos PSG Luis Enrique atau Diego Simeone dari Atletico. Ketika Neville meragukan apakah keduanya bisa tergoda ke Old Trafford, Keane menanggapi: "Tapi bukankah itu aneh, kita berbicara tentang opsi dan Anda mengesampingkan orang. Tapi United seharusnya berpikir 'mari kita coba dan dapatkan yang terbaik dari yang terbaik'."
Mantan gelandang itu juga mengkritik beberapa pemain yang telah tampil untuk klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir, menambahkan: "Saya bisa memberikan daftar pemain yang bermain untuk Man United selama 20-30 tahun terakhir. Dalam hati saya mungkin berpikir 'mereka bukan pemain top', tetapi mereka mampu mengatasi bermain untuk Man United. Secara teknis, Anda mungkin berpikir 'dia beruntung bisa bermain untuk Man United' tetapi bagian dari tantangannya adalah mengatasi harapan bahwa 'Anda diharapkan menang setiap minggu' dan Carrick masuk ke sana sekarang. Anda harus menghadapinya. Jangan jadi tawanan masa lalu dan khawatir tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Itu bukan pada tim ini tetapi Anda harus melaluinya dan menghadapinya, teman-teman."
Ujian derby pertama untuk Carrick
Dua pertandingan pertama Carrick sebagai pelatih melihat Manchester United menghadapi Manchester City dan Arsenal. Ini adalah awal yang menantang bagi mantan gelandang tersebut dan semakin sulit oleh fakta bahwa timnya tersingkir dari Piala FA terakhir kali oleh Brighton. Namun, Carrick akan didukung oleh kembalinya penyerang Amad Diallo dan Bryan Mbeumo. Kedua pemain tersebut kembali dari tugas di AFCON dan diharapkan akan masuk skuad untuk menghadapi City pada hari Sabtu.
