Karena Ada 3 kandidat Potensial Ini, Michael Carrick Tak Bisa Jadi Manajer Permanen Manchester United

Rekan setim Neville di Manchester United, Roy Keane, juga menyarankan kemungkinan Setan Merah mengejar bos PSG Luis Enrique atau Diego Simeone dari Atletico. Ketika Neville meragukan apakah keduanya bisa tergoda ke Old Trafford, Keane menanggapi: "Tapi bukankah itu aneh, kita berbicara tentang opsi dan Anda mengesampingkan orang. Tapi United seharusnya berpikir 'mari kita coba dan dapatkan yang terbaik dari yang terbaik'."

Mantan gelandang itu juga mengkritik beberapa pemain yang telah tampil untuk klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir, menambahkan: "Saya bisa memberikan daftar pemain yang bermain untuk Man United selama 20-30 tahun terakhir. Dalam hati saya mungkin berpikir 'mereka bukan pemain top', tetapi mereka mampu mengatasi bermain untuk Man United. Secara teknis, Anda mungkin berpikir 'dia beruntung bisa bermain untuk Man United' tetapi bagian dari tantangannya adalah mengatasi harapan bahwa 'Anda diharapkan menang setiap minggu' dan Carrick masuk ke sana sekarang. Anda harus menghadapinya. Jangan jadi tawanan masa lalu dan khawatir tentang apa yang dilakukan sebelumnya. Itu bukan pada tim ini tetapi Anda harus melaluinya dan menghadapinya, teman-teman."