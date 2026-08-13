Rashford telah resmi kembali ke latihan pramusim United setelah menyelesaikan masa liburnya pasca-Piala Dunia. Carrick menegaskan bahwa penyerang itu tetap menjadi bagian dari skuadnya setelah masa peminjamannya bersama Barcelona musim lalu.

Klub Catalan itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £26 juta agar transfer tersebut menjadi permanen. Barcelona kemudian memilih untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle, sehingga Rashford menghadapi masa depan yang tidak pasti kembali di Old Trafford.

Terlepas dari spekulasi yang mengelilingi situasinya, Carrick mengonfirmasi bahwa pemain internasional Inggris itu telah bergabung kembali dengan skuad tanpa keributan apa pun. Sang manajer berharap penyerang tersebut dapat berkontribusi saat Manchester United bersiap untuk kampanye mendatang.