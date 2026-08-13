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Marcus Rashford England 2026Getty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Michael Carrick buka suara soal kembalinya Marcus Rashford ke Man Utd setelah ditolak Barcelona

M. Rashford
Manchester United
M. Carrick
Premier League

Michael Carrick menegaskan Marcus Rashford tetap merupakan pemain Manchester United setelah sang penyerang kembali menjalani latihan pramusim. Pemain internasional Inggris itu kembali bergabung dengan skuad usai menjalani masa peminjaman di Barcelona, dengan sang manajer mengonfirmasi bahwa ia bisa tampil dalam laga uji coba terakhir United melawan AC Milan.

  • Carrick angkat bicara soal kembalinya Rashford ke United

    Rashford telah resmi kembali ke latihan pramusim United setelah menyelesaikan masa liburnya pasca-Piala Dunia. Carrick menegaskan bahwa penyerang itu tetap menjadi bagian dari skuadnya setelah masa peminjamannya bersama Barcelona musim lalu.

    Klub Catalan itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi senilai £26 juta agar transfer tersebut menjadi permanen. Barcelona kemudian memilih untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle, sehingga Rashford menghadapi masa depan yang tidak pasti kembali di Old Trafford.

    Terlepas dari spekulasi yang mengelilingi situasinya, Carrick mengonfirmasi bahwa pemain internasional Inggris itu telah bergabung kembali dengan skuad tanpa keributan apa pun. Sang manajer berharap penyerang tersebut dapat berkontribusi saat Manchester United bersiap untuk kampanye mendatang.

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  • Michael Carrick Marcus Rashford Man UtdGetty

    "Dalam semangat yang besar" sejak kembali ke Old Trafford

    Berbicara kepada ITV Sport setelah laga pramusim United melawan Leeds pada Rabu, Carrick mengungkapkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu telah kembali ke Carrington dengan suasana hati yang positif. Carrick menyoroti hubungan profesional yang sudah lama terjalin di antara mereka.

    "Dia adalah pemain kami, Anda tahu, dan dia kembali dalam kondisi yang sangat baik. Dia sama saja seperti pemain lainnya," jelas Carrick. "Saya sudah mengenal Marcus sejak lama dan, Anda tahu, dia memberi kami sesuatu yang sedikit berbeda. Dan dia dalam semangat yang sangat baik sejak kembali.

    "Dia sudah kembali berlatih selama dua atau tiga hari dan sejujurnya semuanya cukup normal. Dan kami menantikan dimulainya musim."

  • Sejarah panjang dan situasi kontrak

    Carrick memiliki sejarah panjang dengan pemain lulusan akademi itu di Old Trafford. Keduanya pernah menjadi rekan setim sebelum Carrick melatihnya di bawah Jose Mourinho dan kemudian menanganinya selama periode singkat sebagai pelatih interim.

    United pada awalnya berharap bisa melepas Rashford secara permanen dengan biaya £26 juta yang tercantum dalam kesepakatan peminjamannya ke Barcelona. Keputusan klub Spanyol itu untuk mengejar opsi lain membuat Manchester United masih menanggung penyerang bergaji tinggi tersebut. Rashford saat ini masih memiliki sisa dua tahun dalam kontraknya senilai £325.000 per pekan di Old Trafford. Kontrak itu ditandatangani pada musim panas 2023 setelah ia mencatatkan musim yang menonjol dengan torehan 30 gol untuk klub.

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  • rashford Getty Images

    Laga AC Milan menawarkan peluang untuk kembali

    Penyerang itu tidak dimasukkan dalam skuad United untuk laga pramusim melawan Leeds pada Rabu. Namun, ia bisa tampil dengan seragam Manchester United untuk pertama kalinya sejak Desember 2024 akhir pekan ini.

    United akan pergi ke Polandia untuk laga pramusim terakhir mereka pada musim panas ini melawan raksasa Serie A, AC Milan. Carrick menegaskan bahwa peluang bagi Rashford untuk bermain masih terbuka. Tampil di Polandia akan memberinya menit bermain yang krusial jelang dimulainya musim domestik yang baru. Penyerang itu akan berupaya membangun ketajaman pertandingan dan kembali menegaskan perannya dalam rencana Carrick.

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