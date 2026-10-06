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cm grafica messi argentina 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Messi, Tarian Terakhir: semua angka rekor dengan seragam Argentina

Argentina
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L. Messi

Tarian Terakhir. Lionel Messi mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Argentina pada usia 39 tahun dan akan menjalani laga persahabatan perpisahan terakhir melawan Benin.


Setelah 21 tahun, 207 penampilan dan 125 gol, La Pulce berpamitan dengan timnas Argentina yang ia bawa kembali ke puncak-puncak baru, dan kini bersiap menutup karier internasionalnya, meski masih membuka kelanjutan karier bersama klub dan Inter Miami.


Dengan demikian, berakhir sudah bagian fundamental dari perjalanan Leo, yang seperti biasa diwarnai pasang surut, dimahkotai oleh Piala Dunia yang dimenangi di Qatar pada 2022 namun juga dengan kepahitan terakhir dari final yang kalah dari Spanyol pada 2026.



  • Ikatan Messi dengan Argentina memang tak terpisahkan, sebagaimana dibuktikan oleh seluruh catatan rekornya. Belum pernah ada siapa pun yang memainkan begitu banyak pertandingan bersama Argentina (207), mencetak lebih banyak gol (125), atau menyumbang lebih banyak assist (68). Seorang diri, ia telah berkontribusi dalam 193 gol untuk tim nasional, statistik yang menjadi kian luar biasa jika menghitung total keseluruhannya yang kini sudah menembus lebih dari 900 gol dan 400 assist.


    Bersama Argentina, ia memenangi (dengan kontribusi besar) Piala Dunia U-20, medali emas Olimpiade pada 2008, Copa America pada 2021 dan 2024, Piala Champions CONMEBOL-UEFA pada 2022 dan, seperti telah disebutkan, Piala Dunia 2022, sebagai kapten dan pemain terbaik turnamen. Final melawan Prancis tak terlupakan, saat ia mencetak dua gol dan membawa pulang trofi yang paling diidamkan ke Buenos Aires setelah 36 tahun. Ia telah tampil di 6 Piala Dunia, memainkan 34 pertandingan dan 3064 (keduanya rekor) serta mencetak 21 gol, hanya kalah dari Mbappé. Sementara itu, rekor untuk assist di Piala Dunia (12) menjadi miliknya, ajang di mana ia dinobatkan sebagai MVP pada 2014 maupun 2022. Messi adalah pesepakbola termuda (18 tahun 357 hari) sekaligus tertua (38 tahun 357 hari) yang mencetak gol dalam sebuah Piala Dunia, satu-satunya yang mampu mencetak gol di semua fase Piala Dunia (fase grup, 16 besar, perempat-final, semi-final, dan final) serta pemegang rekor gol beruntun - sembilan - dalam laga resmi kompetisi tersebut.


    Lagi pula, dari seseorang yang telah memenangi Ballon d'Or 8 kali dan Sepatu Emas 6 kali, hasil seperti ini dan lainnya memang patut diharapkan. Messi adalah pencetak gol terbanyak untuk tim nasional Amerika Selatan dan top skor sepanjang sejarah kualifikasi Amerika Selatan (36 gol), serta pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama Argentina.

  • Dan bayangkan saja, semuanya sempat dimulai dengan buruk dan bisa saja berakhir lebih cepat. Pada 2005, saat menjalani debut pada usia 18 tahun melawan Hungaria, ia dikartu merah hanya dalam beberapa detik. Lalu pada 2016, ia sudah meninggalkan tim nasional, sebelum kemudian berubah pikiran. Tertekan oleh besarnya ekspektasi, perbandingan abadi dengan Maradona dan kekalahan demi kekalahan, Messi memutuskan berhenti. Ia melakukannya setelah final Copa America yang kalah pada 2016 dengan skor 4-2 lewat adu penalti melawan Cile. Itu adalah final ketiga beruntun yang kalah bagi dia dan Argentina setelah final Piala Dunia di Brasil pada 2014 melawan Jerman, dan final 2015, lagi-lagi melawan La Roja.


    Jika Messi kembali bermain untuk Argentina – dan akhirnya mulai menang – kreditnya adalah milik Scaloni. Dialah yang meyakinkannya, membangun kelompok di sekelilingnya dan mengembalikan kegembiraan untuk bermain bersama mereka yang dulu memandangnya sebagai idola, lalu akhirnya bermain bersamanya. Lima tahun setelah perpisahan itu, datanglah kejayaan. Copa America 2021 membuka babak baru dalam petualangannya bersama Argentina, sangat berbeda dibanding sebelumnya. Gelar kontinental pertama, Finalissima, Piala Dunia dan satu Copa America lagi. Sebuah laju impresif yang hanya terhenti di hadapan Spanyol di final New York dan waktu yang terus, tanpa henti, berjalan.


    "Ini momen yang tepat", kata Messi dalam surat perpisahannya. Namun bagi para pencinta sepakbola, tak akan pernah ada momen yang tepat untuk benar-benar merelakannya pergi.

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