Messi, Tarian Terakhir: semua angka rekor dengan seragam Argentina

Ikatan Messi dengan Argentina memang tak terpisahkan, sebagaimana dibuktikan oleh seluruh catatan rekornya. Belum pernah ada siapa pun yang memainkan begitu banyak pertandingan bersama Argentina (207), mencetak lebih banyak gol (125), atau menyumbang lebih banyak assist (68). Seorang diri, ia telah berkontribusi dalam 193 gol untuk tim nasional, statistik yang menjadi kian luar biasa jika menghitung total keseluruhannya yang kini sudah menembus lebih dari 900 gol dan 400 assist.





Bersama Argentina, ia memenangi (dengan kontribusi besar) Piala Dunia U-20, medali emas Olimpiade pada 2008, Copa America pada 2021 dan 2024, Piala Champions CONMEBOL-UEFA pada 2022 dan, seperti telah disebutkan, Piala Dunia 2022, sebagai kapten dan pemain terbaik turnamen. Final melawan Prancis tak terlupakan, saat ia mencetak dua gol dan membawa pulang trofi yang paling diidamkan ke Buenos Aires setelah 36 tahun. Ia telah tampil di 6 Piala Dunia, memainkan 34 pertandingan dan 3064 (keduanya rekor) serta mencetak 21 gol, hanya kalah dari Mbappé. Sementara itu, rekor untuk assist di Piala Dunia (12) menjadi miliknya, ajang di mana ia dinobatkan sebagai MVP pada 2014 maupun 2022. Messi adalah pesepakbola termuda (18 tahun 357 hari) sekaligus tertua (38 tahun 357 hari) yang mencetak gol dalam sebuah Piala Dunia, satu-satunya yang mampu mencetak gol di semua fase Piala Dunia (fase grup, 16 besar, perempat-final, semi-final, dan final) serta pemegang rekor gol beruntun - sembilan - dalam laga resmi kompetisi tersebut.





Lagi pula, dari seseorang yang telah memenangi Ballon d'Or 8 kali dan Sepatu Emas 6 kali, hasil seperti ini dan lainnya memang patut diharapkan. Messi adalah pencetak gol terbanyak untuk tim nasional Amerika Selatan dan top skor sepanjang sejarah kualifikasi Amerika Selatan (36 gol), serta pemain dengan jumlah penampilan terbanyak bersama Argentina.