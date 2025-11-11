Getty/GOAL
Postingan Lionel Messi Kembali Ke Barcelona Lampaui Rekor Likes Cristiano Ronaldo!
Messi Kembali ke Barcelona Tengah Malam
Setelah meninggalkan Barcelona empat tahun lalu, Messi telah mengenakan seragam Paris Saint-Germain dan Inter Miami. Namun, hati sang maestro Argentina tidak pernah benar-benar meninggalkan Blaugrana.
Messi diam-diam kembali ke lapangan suci Camp Nou yang direnovasi minggu ini. Saat tim nasional Argentina bersiap untuk pertandingan persahabatan melawan Angola pada 14 November, Messi dan Rodrigo De Paul melakukan jalan memutar tanpa pengumuman, langsung ke Barcelona.
Dia diberi akses pribadi ke Camp Nou yang baru direnovasi, yang kini hampir selesai setelah perombakan ekstensif. Terakhir kali Messi bermain di sana adalah 16 Mei 2021, dalam pertandingan LaLiga melawan Celta Vigo.
Messi Salip Ronaldo di Instagram
Messi mengunggah serangkaian foto di Instagram tentang kepulangannya ke Barcelona dengan keterangan yang berbunyi: "Tadi malam saya kembali ke tempat yang saya rindukan dengan jiwa saya. Tempat di mana saya sangat bahagia, di mana kalian membuat saya merasa seribu kali menjadi orang paling bahagia di dunia. Saya harap suatu hari saya bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya belum sempat...💙❤️."
Postingan itu kini telah meraup 24,2 juta likes (pada saat tulisan ini dibuat), melampaui postingan kemenangan Nations League Ronaldo, yang mencapai 23,5 juta. Dari Copa America hingga Piala Dunia, Messi telah berulang kali memecahkan rekor. Postingan kemenangan Piala Dunia 2022 miliknya masih menjadi postingan Instagram yang paling banyak disukai sepanjang masa, dengan lebih dari 74 juta likes.
Namun, Ronaldo memegang rekor komentar yang paling banyak disukai dalam sejarah Instagram. Balasan jenakanya pada pengumuman Kylian Mbappe ke Real Madrid, yang berbunyi “Giliranku menonton. Bersemangat melihatmu menyinari Bernabéu. #HalaMadrid”, telah mengumpulkan lebih dari 5 juta likes.
Kata-Kata Tulus Messi Saat Pulang
Messi berbicara kepada media Spanyol, SPORT, mengungkapkan kedalaman emosi yang masih ia rasakan untuk ibu kota Catalunya itu.
"Saya sangat ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona," katanya. "Saya dan istri, anak-anak, terus berbicara tentang Barcelona dan gagasan untuk pindah kembali. Kami punya rumah di sana, segalanya, jadi itu yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion ketika sudah selesai karena sejak saya pergi ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic."
Messi masih merasakan sakit hati atas kepergiannya dari Barcelona yang tidak semestinya dan kembali emosional saat mengenang masa lalu.
Dia berkata: "Saya memiliki perasaan aneh setelah pergi, karena bagaimana semuanya terjadi, karena saya akhirnya bermain di tahun-tahun terakhir saya tanpa penggemar, karena pandemi. Setelah menghabiskan seluruh hidup saya di sana, saya tidak pergi seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya impikan."
"Saya membayangkan... bermain sepanjang karier saya di Eropa, di Barcelona... Perpisahan itu juga agak aneh, karena situasinya, karena segalanya. Tapi yah, saya pikir kasih sayang para penggemar akan selalu ada, karena apa yang saya katakan, karena semua yang telah kita lalui."
Perpisahan yang Layak di Barca Menanti Messi
Meski comeback ke Barcelona sekarang tampaknya mustahil, salah satu pemilik Inter Miami, Jorge Mas, berjanji untuk memberi Messi perpisahan yang pantas di Catalonia.
"Kepergian Messi dari Barcelona tidak sesuai keinginannya, dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada klubnya yang menyambutnya sejak kecil... Saya memberinya komitmen bahwa saya akan melakukan segala kemungkinan di tahun-tahun mendatang untuk memberinya kesempatan mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemarnya di Barcelona. Inter Miami akan pergi [ke sana] atau kami akan melakukan semacam pertandingan."
Perpanjangan kontrak Messi dengan Inter Miami membuatnya tetap di Major League Soccer (MLS) hingga 2028, membawanya melewati ulang tahunnya yang ke-40 dan ia dijagokan untuk tampil membela Argentina di Piala Dunia 2026, di mana Albiceleste akan berusaha mempertahankan mahkota mereka.
