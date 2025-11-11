Postingan Lionel Messi Kembali Ke Barcelona Lampaui Rekor Likes Cristiano Ronaldo!

Messi berbicara kepada media Spanyol, SPORT, mengungkapkan kedalaman emosi yang masih ia rasakan untuk ibu kota Catalunya itu.

"Saya sangat ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona," katanya. "Saya dan istri, anak-anak, terus berbicara tentang Barcelona dan gagasan untuk pindah kembali. Kami punya rumah di sana, segalanya, jadi itu yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion ketika sudah selesai karena sejak saya pergi ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic."

Messi masih merasakan sakit hati atas kepergiannya dari Barcelona yang tidak semestinya dan kembali emosional saat mengenang masa lalu.

Dia berkata: "Saya memiliki perasaan aneh setelah pergi, karena bagaimana semuanya terjadi, karena saya akhirnya bermain di tahun-tahun terakhir saya tanpa penggemar, karena pandemi. Setelah menghabiskan seluruh hidup saya di sana, saya tidak pergi seperti yang saya bayangkan, seperti yang saya impikan."

"Saya membayangkan... bermain sepanjang karier saya di Eropa, di Barcelona... Perpisahan itu juga agak aneh, karena situasinya, karena segalanya. Tapi yah, saya pikir kasih sayang para penggemar akan selalu ada, karena apa yang saya katakan, karena semua yang telah kita lalui."