Malam yang patut dilupakan bagi Inter Miami, yang menelan kekalahan telak 4-1 di markas Nashville SC dan pulang tanpa poin. Laga yang sudah berjalan sulit sejak menit-menit awal bagi tim asuhan Javier Mascherano, yang tak mampu bereaksi setelah keunggulan tuan rumah dan juga harus menghadapi malam buruk Lionel Messi.
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Messi gagal mengeksekusi penalti dan Inter Miami kalah 4-1
Saat Nashville unggul 1-0, pada menit ke-23 Inter Miami mendapatkan peluang terbesar untuk segera kembali menyeimbangkan pertandingan. Nomor 10 maju sebagai eksekutor penalti dengan kesempatan mencetak gol penyeimbang, tetapi percobaannya ditepis Schwake. Kiper Nashville membaca arah tembakan pemain Argentina itu dan tampil sebagai penentu, menjaga tim tuan rumah tetap unggul.
Sebuah momen yang sebenarnya bisa mengubah jalannya pertandingan, tetapi justru berubah menjadi pukulan telak lainnya bagi Inter Miami. Tim tuan rumah memang mampu mengelola keunggulan dan, pada babak kedua, benar-benar menjauh hingga menutup laga dengan skor 4-1.
Bagi Messi, selain penalti yang gagal, ada juga catatan negatif lainnya. La Pulga juga masuk ke catatan wasit: nomor 10 itu mendapat kartu kuning dalam pertandingan, sehingga melengkapi malam yang jelas sangat rumit secara personal.
Nashville SC justru bisa merayakan kemenangan bergengsi, yang dibangun dengan penuh karakter dan diwujudkan meski memberi Messi peluang besar dari titik penalti.
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