Messi gagal mengeksekusi penalti dan Inter Miami kalah 4-1

Saat Nashville unggul 1-0, pada menit ke-23 Inter Miami mendapatkan peluang terbesar untuk segera kembali menyeimbangkan pertandingan. Nomor 10 maju sebagai eksekutor penalti dengan kesempatan mencetak gol penyeimbang, tetapi percobaannya ditepis Schwake. Kiper Nashville membaca arah tembakan pemain Argentina itu dan tampil sebagai penentu, menjaga tim tuan rumah tetap unggul.





Sebuah momen yang sebenarnya bisa mengubah jalannya pertandingan, tetapi justru berubah menjadi pukulan telak lainnya bagi Inter Miami. Tim tuan rumah memang mampu mengelola keunggulan dan, pada babak kedua, benar-benar menjauh hingga menutup laga dengan skor 4-1.