Joan Laporta Konfirmasi Patung Lionel Messi Akan Dibangun Di Camp Nou, Desain Sedang Dikerjakan

Mengenai patung itu, Laporta berkata: "Kita semua culés (fans Barcelona) ingin memiliki patung Leo Messi di Spotify Camp Nou. Kami sedang mengerjakannya dan, jika keluarga menginginkannya, ketika kami memiliki desainnya, kami akan berbicara dengan mereka."

Awal pekan ini, presiden Barcelona juga mengonfirmasi acara khusus setelah stadion dibuka kembali juga akan berlangsung. Dia berkata: "Sangat pantas Leo menerima penghormatan terindah di dunia. Ketika (stadion) selesai, kami akan memiliki kapasitas 105.000 penggemar, jadi kami ingin dia ada di sana."

"Kami sedang mengerjakan penghormatan itu dan memastikan bahwa sepak bola terbaik di dunia dapat dilihat, dan sebagai bagian dari penghormatan, kami ingin menawarkan Leo penghormatan yang layak ia dapatkan."