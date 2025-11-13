Getty
Joan Laporta Konfirmasi Patung Lionel Messi Akan Dibangun Di Camp Nou, Desain Sedang Dikerjakan
Messi Akan Diabadikan di Luar Camp Nou yang Baru
Pengumuman Laporta ini tidak mengejutkan bagi penggemar sepakbola mana pun. Messi menikmati 21 tahun di Catalunya, awalnya bergabung dengan klub saat berusia 13 tahun. Selama di klub, ia mencetak 672 gol dalam 778 penampilan, memenangkan 35 trofi utama dan meraih tujuh Ballon d'Or.
Laporta juga mengisyaratkan acara khusus untuk mengenang masa bakti Messi di klub akan diatur dalam waktu dekat.
Komentar Laporta tentang Penghormatan untuk Messi
Mengenai patung itu, Laporta berkata: "Kita semua culés (fans Barcelona) ingin memiliki patung Leo Messi di Spotify Camp Nou. Kami sedang mengerjakannya dan, jika keluarga menginginkannya, ketika kami memiliki desainnya, kami akan berbicara dengan mereka."
Awal pekan ini, presiden Barcelona juga mengonfirmasi acara khusus setelah stadion dibuka kembali juga akan berlangsung. Dia berkata: "Sangat pantas Leo menerima penghormatan terindah di dunia. Ketika (stadion) selesai, kami akan memiliki kapasitas 105.000 penggemar, jadi kami ingin dia ada di sana."
"Kami sedang mengerjakan penghormatan itu dan memastikan bahwa sepak bola terbaik di dunia dapat dilihat, dan sebagai bagian dari penghormatan, kami ingin menawarkan Leo penghormatan yang layak ia dapatkan."
Messi Lakukan Kunjungan Emosional ke Camp Nou
Berita ini muncul setelah Messi melakukan kunjungan kejutan untuk melihat stadion yang telah diperbarui, tempat ia menikmati begitu banyak kesuksesan. Pemenang delapan Ballon D'or itu membagikan foto dirinya di lapangan Camp Nou ke akun Instagram-nya; postingan tersebut telah disukai lebih dari 29 juta kali.
Pemain Argentina itu berbicara dengan emosi mendalam tentang kepulangannya. Dia mengatakan kepada media Spanyol, SPORT: "Saya sangat ingin kembali ke sana, kami sangat merindukan Barcelona. Saya dan istri, anak-anak, terus berbicara tentang Barcelona dan gagasan untuk pindah kembali. Kami punya rumah di sana, segalanya, jadi itu yang kami inginkan. Saya sangat menantikan untuk kembali ke stadion ketika sudah selesai karena sejak saya pergi ke Paris, saya belum kembali ke Camp Nou, dan kemudian mereka pindah ke Montjuic."
Apa Selanjutnya?
Bintang Inter Miami itu berbagi rasa sakitnya atas cara ia meninggalkan klub pada 2021, mengisyaratkan ia ingin mengenakan seragam merah dan biru yang terkenal itu sekali lagi sebelum mengakhiri kariernya yang gemilang.
Meski kembali bermain (untuk Barca) tidak mungkin terjadi pada saat ini bagi pemain berusia 38 tahun itu, seperti yang telah dikonfirmasi Laporta, sebuah momen baginya dan para penggemar Barcelona untuk merenungkan banyak pencapaiannya akan membantu memberikan 'penutupan' pada hubungan paling sukses yang pernah ada antara seorang pemain dan klub.
