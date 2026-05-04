Meskipun ia juga terlibat dalam keputusan skorsing Kompany: Pertanda baik bagi wasit bagi FC Bayern saat menghadapi PSG

Namun, wasit tersebut juga berperan dalam skorsing yang dijatuhkan kepada pelatih Vincent Kompany pada leg pertama yang spektakuler. Pinheiro memberikan salah satu dari tiga kartu kuning fatal kepada pelatih asal Belgia itu saat kemenangan atas PSV, yang pada akhirnya membuatnya absen di leg pertama. Setelah kekalahan 4-5 di Paris, tim asuhan pelatih Vincent Kompany kembali membutuhkan kemenangan kali ini untuk lolos ke final.

Pertandingan leg kedua semifinal lainnya pada hari Selasa antara FC Arsenal dan Atletico Madrid (leg pertama 1-1) sepenuhnya berada di tangan Jerman. Wasit asal Berlin, Daniel Siebert, akan memimpin pertandingan di London. Semua asisten wasit juga berasal dari Jerman. Bastian Dankert dari Rostock bertugas sebagai asisten video.