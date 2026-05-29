"Lewandowski juga bukan pilihan yang buruk jika mereka ingin mendatangkan penyerang lagi," kata mantan bek tengah kelas dunia itu di saluran YouTube-nya sendiri.
"Meskipun angka gajinya mungkin terdengar fantastis!" Robert Lewandowski dikabarkan akan bergabung dengan klub papan atas
Salah satu hal yang disinggung Ferdinand dalam usulannya adalah: Jika United benar-benar ingin mengandalkan Benjamin Sesko sebagai penyerang tengah dalam jangka panjang—yang transfernya sebesar 76,5 juta euro telah dibayarkan kepada RB Leipzig musim panas lalu—maka Lewandowski akan menjadi pelengkap yang sempurna. "Jika kamu yakin bahwa Sesko adalah orang yang tepat untuk lima tahun ke depan, maka dia bisa belajar banyak sekali dari Lewandowski. Dia adalah orang yang luar biasa dan rendah hati. Dia akan membimbing Sesko dan membantunya bermain lebih baik," jelas Ferdinand.
Lewandowski akan meninggalkan FC Barcelona musim panas ini tanpa biaya transfer, sehingga United bisa mendapatkan pemain asal Polandia itu secara gratis. "Itu akan menjadi rekrutan yang masuk akal, meskipun angka gajinya mungkin akan sangat tinggi," kata Ferdinand, menyadari bahwa Setan Merah pasti harus menawarkan gaji yang sangat besar kepada Lewandowski untuk meyakinkannya pindah ke Old Trafford. "Jika kamu ingin membantu tim, dia akan menjadi sosok yang hebat. Ini akan menjadi musim panas yang besar dan menarik untuk melihat siapa yang akan didatangkan Manchester United," lanjut Ferdinand.
Robert Lewandowski: Apakah Juventus dan Milan tersingkir?
Hingga pertengahan Mei, masih belum jelas apakah Lewandowski akan meninggalkan Barca saat kontraknya berakhir pada akhir Juni atau justru menandatangani kontrak baru bersama klub Catalan tersebut. Juara Spanyol itu dilaporkan telah menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih rendah kepada penyerang tengah berusia 37 tahun itu, namun Lewandowski menolaknya setelah mempertimbangkannya dengan matang.
Untuk masa depan mantan bintang Bayern ini, pada dasarnya ada dua opsi: petualangan yang secara finansial pasti sangat menggiurkan di AS atau Arab Saudi, atau tetap bertahan di sepak bola top Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, dua raksasa Italia, Juventus Turin dan AC Milan, dikabarkan tertarik padanya, namun keduanya gagal lolos ke Liga Champions. Jika Lewandowski masih ingin bermain di kompetisi teratas, kedua opsi tersebut akan tereliminasi.
Sementara itu, FC Porto, juara Portugal yang dapat menawarkan sepak bola Liga Champions kepada Lewandowski, juga dikabarkan tertarik. Dan United juga telah disebut-sebut ketika membahas masa depan penyerang Polandia tersebut. Tim yang menempati posisi ketiga klasemen musim Premier League lalu akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, dan Lewandowski memiliki sejarah dengan United. Pada 2024, ia mengonfirmasi dalam percakapan dengan Ferdinand di saluran YouTube-nya bahwa ia sudah mencapai kesepakatan dengan klub Inggris tersebut pada 2012. Namun, klubnya saat itu, Borussia Dortmund, menggunakan hak veto, dan dua tahun kemudian, pada musim panas 2014, Lewandowski akhirnya bergabung dengan FC Bayern München.
Apakah Robert Lewandowski adalah penyerang yang dicari Manchester United?
Di Barca, Lewandowski memang tidak lagi menjadi pemain inti pada musim lalu, namun ia tetap memainkan peran penting bagi pelatih Hansi Flick. Ia membuktikan bahwa ia tetap tajam dalam mencetak gol, antara lain dengan mencetak 14 gol dalam 31 penampilan di LaLiga.
Di United, Sesko tampil meyakinkan pada paruh kedua musim lalu setelah masa adaptasi awal; secara keseluruhan, pemain Slovenia berusia 22 tahun ini mencetak sebelas gol dalam 30 pertandingan Premier League. Dengan Matheus Cunha, yang sering bermain sebagai penyerang sayap atau di sayap, tim asuhan pelatih Michael Carrick memiliki opsi lain yang berkualitas untuk posisi penyerang tengah, sementara Joshua Zirkzee belakangan ini tak pernah melampaui peran sebagai pemain pengganti dan diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ini.
Bagaimanapun juga, United harus mempertimbangkan untuk merekrut seorang penyerang tengah berpengalaman. Lewandowski sangat cocok dengan profil yang diinginkan, terutama karena ia tetap tampil dalam kondisi fisik prima meskipun usianya sudah tidak muda lagi.
Statistik Robert Lewandowski pada musim 2025/26
Permainan
46
Gol
19
Assist
4