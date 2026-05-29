"Meskipun angka gajinya mungkin terdengar fantastis!" Robert Lewandowski dikabarkan akan bergabung dengan klub papan atas

Hingga pertengahan Mei, masih belum jelas apakah Lewandowski akan meninggalkan Barca saat kontraknya berakhir pada akhir Juni atau justru menandatangani kontrak baru bersama klub Catalan tersebut. Juara Spanyol itu dilaporkan telah menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih rendah kepada penyerang tengah berusia 37 tahun itu, namun Lewandowski menolaknya setelah mempertimbangkannya dengan matang.

Untuk masa depan mantan bintang Bayern ini, pada dasarnya ada dua opsi: petualangan yang secara finansial pasti sangat menggiurkan di AS atau Arab Saudi, atau tetap bertahan di sepak bola top Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, dua raksasa Italia, Juventus Turin dan AC Milan, dikabarkan tertarik padanya, namun keduanya gagal lolos ke Liga Champions. Jika Lewandowski masih ingin bermain di kompetisi teratas, kedua opsi tersebut akan tereliminasi.

Sementara itu, FC Porto, juara Portugal yang dapat menawarkan sepak bola Liga Champions kepada Lewandowski, juga dikabarkan tertarik. Dan United juga telah disebut-sebut ketika membahas masa depan penyerang Polandia tersebut. Tim yang menempati posisi ketiga klasemen musim Premier League lalu akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, dan Lewandowski memiliki sejarah dengan United. Pada 2024, ia mengonfirmasi dalam percakapan dengan Ferdinand di saluran YouTube-nya bahwa ia sudah mencapai kesepakatan dengan klub Inggris tersebut pada 2012. Namun, klubnya saat itu, Borussia Dortmund, menggunakan hak veto, dan dua tahun kemudian, pada musim panas 2014, Lewandowski akhirnya bergabung dengan FC Bayern München.