Meskipun ancaman bencana besar mengintai: Tampaknya transfer spektakuler akan segera terjadi di 1860 München

Di kota kecil Wattens, para penonton pertandingan Liga Regional antara WSG Tirol Juniors melawan SV Fügen pada bulan Mei tahun lalu takjub saat ikon musik Phil Collins tiba-tiba duduk di tribun penonton. Pria yang kini berusia 75 tahun itu, yang pernah menjadi drummer legendaris di Genesis, ingin menyaksikan penampilan putranya, Mathew.
Mungkin saja Phil Collins akan menghadirkan sentuhan glamor di Stadion Grünwalder, München, di masa mendatang. Mathew Collins dianggap sebagai calon pemain baru di TSV 1860 — namun, liga mana yang akan dimainkan oleh pemain berusia 21 tahun itu masih belum pasti. Juara Jerman tahun 1966 ini terancam terdegradasi ke Regionalliga.
Hingga Rabu, The Lions harus membuktikan likuiditas mereka dengan jumlah 2,7 juta euro. Belum jelas apakah investor yang kontroversial, Hasan Ismaik, yang terlibat perselisihan berkepanjangan dengan klub induk di bawah Presiden Gernot Mang, sekali lagi bersedia menutup defisit keuangan tersebut. Jika Ismaik menolak, klub tradisional Munich yang sedang terpuruk ini harus kembali menapaki jalan pahit menuju divisi keempat untuk kedua kalinya setelah tahun 2017.
Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutannya. Kabarnya, hanya delapan pemain dari skuad liga ketiga yang memiliki kontrak untuk liga regional. Setidaknya: Menurut Bild, Mathew Collins dari Austria Salzburg di liga kedua Austria akan pindah ke Munich bagaimanapun juga. Gelandang tersebut telah menjalani sesi latihan percobaan di Giesing.
- DPA
Matthew Collins pernah bermain di Jerman untuk Walldorf dan Hannover 96
Ayahnya yang terkenal di seluruh dunia itu sejak awal sudah menyadari bahwa putranya akan menempuh jalan yang berbeda darinya. "Matt menyukai musik, tapi dia lebih menyukai sepak bola. Dia yakin akan menjadi pemain profesional," kata Phil Collins beberapa tahun yang lalu.
Mathew Collins, yang lahir di Jenewa, Swiss, pindah dari Miami Beach ke asrama sepak bola di Evian, Prancis, pada usia 14 tahun demi mengejar mimpinya. Sejak usia 16 tahun, dia bermain di Jerman bersama Astoria Walldorf dan Hannover 96 - dan mungkin di Munich di masa depan?
Untuk saat ini, The Lions memiliki masalah lain - dan itu terjadi tepat 60 tahun setelah gelar juara mereka, yang baru-baru ini mereka rayakan bersama beberapa pahlawan dari masa itu. Dalam hal ini, Mang juga mengacu pada tradisi besar tersebut. "Kami tidak pantas berada di liga ketiga secara permanen," katanya - dan: "Kami tentu saja tidak pantas berada di liga keempat."