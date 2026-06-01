Mungkin saja Phil Collins akan menghadirkan sentuhan glamor di Stadion Grünwalder, München, di masa mendatang. Mathew Collins dianggap sebagai calon pemain baru di TSV 1860 — namun, liga mana yang akan dimainkan oleh pemain berusia 21 tahun itu masih belum pasti. Juara Jerman tahun 1966 ini terancam terdegradasi ke Regionalliga.

Hingga Rabu, The Lions harus membuktikan likuiditas mereka dengan jumlah 2,7 juta euro. Belum jelas apakah investor yang kontroversial, Hasan Ismaik, yang terlibat perselisihan berkepanjangan dengan klub induk di bawah Presiden Gernot Mang, sekali lagi bersedia menutup defisit keuangan tersebut. Jika Ismaik menolak, klub tradisional Munich yang sedang terpuruk ini harus kembali menapaki jalan pahit menuju divisi keempat untuk kedua kalinya setelah tahun 2017.

Saat ini, tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutannya. Kabarnya, hanya delapan pemain dari skuad liga ketiga yang memiliki kontrak untuk liga regional. Setidaknya: Menurut Bild, Mathew Collins dari Austria Salzburg di liga kedua Austria akan pindah ke Munich bagaimanapun juga. Gelandang tersebut telah menjalani sesi latihan percobaan di Giesing.