Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

Meski memiliki hubungan erat dengan Messi, pernyataan mengejutkan dari Aguero soal Ronaldo

Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Portugal vs Wales
Portugal
Wales
UEFA Nations League A
S. Aguero
L. Messi
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal
Wales
Argentina

Inilah yang akan saya lakukan jika berada di posisinya

Pemain Argentina, Sergio Aguero, mengatakan bahwa legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, penyerang Al Nassr Arab Saudi, akan mampu mencapai angka 1000 gol dalam kariernya sebelum pensiun dari sepak bola, meski dia tidak memastikan berapa lama pemain itu akan terus bermain di lapangan.

Ronaldo (41 tahun) semakin dekat untuk meraih pencapaian bersejarah tersebut, di mana hingga kini dia telah mencetak 979 gol sepanjang karier profesionalnya, dan membutuhkan 21 gol tambahan untuk mencapai angka 1000 gol, setelah kepindahannya ke Al Nassr pada Januari 2023.

  • Aguero: Ini yang Akan Saya Lakukan Andai Berada di Posisi Ronaldo

    Aguero mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Stake yang dikutip situs sportskeeda: "Saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan bermain, tetapi dia hanya membutuhkan 21 gol lagi. Dia pasti bisa mewujudkannya."

    Legenda Manchester City itu menambahkan: "Saya tidak tahu apa rencana Ronaldo ketika musim berakhir dan apakah dia akan bertahan untuk satu musim lagi. Mencetak gol bukanlah hal yang mudah, tetapi dia melakukannya secara teratur. Dia seperti Lionel Messi. Setiap kali berada di atas lapangan, ada peluang besar bahwa dia akan mencetak gol."

    Peraih lima gelar Liga Primer Inggris bersama City itu melanjutkan: "Jika (Ronaldo) bertahan untuk satu musim lagi, saya rasa dia bisa mewujudkannya. Saya tidak tahu apakah dia berniat untuk terus bermain, tetapi karena dia sudah sangat dekat, mungkin dia akan mencobanya."

    Dia berkata: "Jika saya adalah Cristiano, saya akan berpikir: sudahlah, saya tidak punya pilihan selain melanjutkan satu tahun lagi. Kemudian kita lihat apakah hal itu akan terjadi. Jika tidak terjadi, itu tidak masalah. Dia harus tetap sangat bangga karena jumlah gol sebanyak itu hampir mustahil."

    Baca juga: Masalah fisik atau taktik? Mengapa Bernardo Silva menghilang?

    Baca juga: Pencapaian yang absen selama 9 musim, sentuhan menakjubkan Salah di Liga Turki

    • Iklan

  • Aguero membandingkan Ronaldo dan Messi

    Aguero membandingkan Ronaldo dengan rivalnya asal Argentina, Lionel Messi, penyerang klub Amerika Inter Miami, dengan mengatakan: "Hal yang sama berlaku untuk Leo. Angka-angka mereka tidak bisa dibandingkan."

    Ia menambahkan: "Saya akan terus melanjutkan karena saya lebih suka angka bulat (1000, 900, dan seterusnya). Saya tidak tahu apakah ia percaya takhayul, yang kami sebut 'kabala' di Argentina, atau apakah ia membenci angka ganjil dan ingin mengakhirinya dengan angka genap. Saya tidak tahu."

    Ronaldo mengawali musim 2026-2027 bersama Al Nassr dengan penampilan di bawah level biasanya, mencetak hanya tiga gol dalam tujuh pertandingan sejauh ini, setelah sebelumnya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan bersama Portugal di Piala Dunia 2026 yang digelar musim panas lalu.

    Pelatih baru Jorge Jesus, yang melatih Al Nassr musim lalu, memasukkan Ronaldo ke dalam daftar utamanya setelah ia ditunjuk sebagai pelatih Portugal.

    Sang pemain diperkirakan akan kembali tampil pada pertandingan liga Al Nassr melawan Al Diriyah pada 9 Oktober mendatang.

    Ronaldo telah mencetak 132 gol dalam 155 pertandingan bersama Al Nassr sejak bergabung dengan klub Saudi tersebut tiga setengah tahun lalu.

    Baca juga: Keputusan aneh? De Zerbi memicu kontroversi jelang laga Manchester United

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
UEFA Nations League A
Portugal crest
Portugal
POR
Wales crest
Wales
WAL
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR