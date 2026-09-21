Aguero membandingkan Ronaldo dengan rivalnya asal Argentina, Lionel Messi, penyerang klub Amerika Inter Miami, dengan mengatakan: "Hal yang sama berlaku untuk Leo. Angka-angka mereka tidak bisa dibandingkan."
Ia menambahkan: "Saya akan terus melanjutkan karena saya lebih suka angka bulat (1000, 900, dan seterusnya). Saya tidak tahu apakah ia percaya takhayul, yang kami sebut 'kabala' di Argentina, atau apakah ia membenci angka ganjil dan ingin mengakhirinya dengan angka genap. Saya tidak tahu."
Ronaldo mengawali musim 2026-2027 bersama Al Nassr dengan penampilan di bawah level biasanya, mencetak hanya tiga gol dalam tujuh pertandingan sejauh ini, setelah sebelumnya mencetak tiga gol dalam lima pertandingan bersama Portugal di Piala Dunia 2026 yang digelar musim panas lalu.
Pelatih baru Jorge Jesus, yang melatih Al Nassr musim lalu, memasukkan Ronaldo ke dalam daftar utamanya setelah ia ditunjuk sebagai pelatih Portugal.
Sang pemain diperkirakan akan kembali tampil pada pertandingan liga Al Nassr melawan Al Diriyah pada 9 Oktober mendatang.
Ronaldo telah mencetak 132 gol dalam 155 pertandingan bersama Al Nassr sejak bergabung dengan klub Saudi tersebut tiga setengah tahun lalu.
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