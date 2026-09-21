Aguero mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Stake yang dikutip situs sportskeeda: "Saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan bermain, tetapi dia hanya membutuhkan 21 gol lagi. Dia pasti bisa mewujudkannya."

Legenda Manchester City itu menambahkan: "Saya tidak tahu apa rencana Ronaldo ketika musim berakhir dan apakah dia akan bertahan untuk satu musim lagi. Mencetak gol bukanlah hal yang mudah, tetapi dia melakukannya secara teratur. Dia seperti Lionel Messi. Setiap kali berada di atas lapangan, ada peluang besar bahwa dia akan mencetak gol."

Peraih lima gelar Liga Primer Inggris bersama City itu melanjutkan: "Jika (Ronaldo) bertahan untuk satu musim lagi, saya rasa dia bisa mewujudkannya. Saya tidak tahu apakah dia berniat untuk terus bermain, tetapi karena dia sudah sangat dekat, mungkin dia akan mencobanya."

Dia berkata: "Jika saya adalah Cristiano, saya akan berpikir: sudahlah, saya tidak punya pilihan selain melanjutkan satu tahun lagi. Kemudian kita lihat apakah hal itu akan terjadi. Jika tidak terjadi, itu tidak masalah. Dia harus tetap sangat bangga karena jumlah gol sebanyak itu hampir mustahil."

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