"Mereka telah kehilangan jati diri!" - Jamie Redknapp mengkritik habis-habisan Tottenham yang "mengenaskan" setelah kekalahan telak dari Arsenal dalam derby dan mengeluarkan prediksi degradasi

Meskipun mendapat kritik tajam atas penampilan mereka baru-baru ini, Redknapp tetap optimis bahwa reputasi klub mungkin cukup untuk membawa mereka melewati sisa pertandingan. Namun, ia mengakui bahwa optimismenya lebih didasarkan pada reputasi historis daripada bukti konkret yang terlihat di lapangan musim ini. Pertandingan mendatang melawan Fulham kini dianggap sebagai pertandingan yang harus dimenangkan jika mereka ingin keluar dari zona degradasi.

“Apakah saya yakin mereka akan bertahan? Ya, tapi apa dasar saya? Sama sekali tidak ada. Saya tidak mendasarkannya pada fakta, saya hanya merasa mungkin karena ini Tottenham, mereka akan bertahan,” kata Redknapp. "Tapi mereka harus menunjukkan karakter. Dia perlu segera menemukan hasil karena mereka jelas dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi saya yakin mereka akan menemukan sesuatu dan bertahan. Tapi ini tidak bisa terus terjadi setiap tahun."

Penunjukan Tudor sebagai solusi sementara setelah pemecatan Thomas Frank dimaksudkan untuk memberikan "efek manajer baru," tapi perubahan taktik Tudor justru berbalik melawan mereka saat menghadapi Arsenal yang sedang on fire. Tudor mencoba sistem marking man-to-man berisiko tinggi yang dieksploitasi habis-habisan oleh pergerakan Eze dan Gyokeres.

Redknapp menunjuk eksperimen gagal ini sebagai tanda masalah mendasar yang saat ini melanda skuad dari atas hingga bawah, menambahkan: “Ya, mereka memiliki cedera, tetapi dia datang hari ini untuk mengubah dan beralih ke man-to-man - itu tidak berhasil."