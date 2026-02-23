Getty Images Sport
"Mereka telah kehilangan jati diri!" - Jamie Redknapp mengkritik habis-habisan Tottenham yang "mengenaskan" setelah kekalahan telak dari Arsenal dalam derby dan mengeluarkan prediksi degradasi
The Gunners menghancurkan Spurs yang malang.
Arsenal kembali memimpin klasemen Premier League dengan selisih lima poin setelah meraih kemenangan telak 4-1 dalam derby London Utara di Tottenham Hotspur Stadium. Setelah imbang di tengah pekan melawan Wolves, Eze dan Gyokeres masing-masing mencetak dua gol untuk membungkam kritikus Arsenal. Spurs sempat menyamakan kedudukan melalui Randal Kolo Muani setelah gol pembuka Eze, namun The Gunners melancarkan serangan gencar di babak kedua, meninggalkan rival mereka terpuruk di zona degradasi saat Gyokeres mengunci kemenangan telak.
Hasil ini menempatkan Spurs dalam posisi yang berbahaya, dengan manajer interim Igor Tudor kesulitan menghentikan penurunan performa yang membuat klub gagal meraih kemenangan liga sejak awal tahun. Redknapp, yang pernah menjadi kapten klub saat masih bermain, tampak marah melihat kurangnya semangat juang para pemain saat mereka dihancurkan oleh rival terberat mereka di kandang sendiri.
Spurs dalam keadaan terjun bebas total
Dengan kemenangan liga terakhir klub yang terjadi pada 28 Desember, statistik menggambarkan gambaran suram bagi tim yang baru saja berkompetisi di Eropa. Kekalahan dari tim Mikel Arteta yang sedang mengejar gelar juara hanyalah bab terbaru dalam rentetan hasil buruk yang membuat juara bertahan Liga Europa hanya mengumpulkan empat poin dari sembilan pertandingan terakhir mereka.
Berbicara sebagai pakar di Sky Sports, Redknapp tidak menahan diri saat ditanya apakah tim lamanya kini benar-benar terancam degradasi.
“Tentu saja mereka dalam bahaya, mereka belum menang satu pertandingan pun di 2026. Mereka bermain sangat buruk. Ini adalah tim yang tidak memiliki karakter, mereka telah kehilangan jati diri,” kata Redknapp dengan nada marah selama analisis pasca-pertandingan. Penilaian mantan gelandang ini mencerminkan rasa cemas yang semakin meningkat di Stadion Tottenham Hotspur, di mana optimisme era sebelumnya telah digantikan oleh kenyataan pahit perjuangan degradasi untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah finis di peringkat ke-17 musim lalu di bawah asuhan Ange Postecoglou.
Bisakah Tottenham bertahan dari degradasi?
Meskipun mendapat kritik tajam atas penampilan mereka baru-baru ini, Redknapp tetap optimis bahwa reputasi klub mungkin cukup untuk membawa mereka melewati sisa pertandingan. Namun, ia mengakui bahwa optimismenya lebih didasarkan pada reputasi historis daripada bukti konkret yang terlihat di lapangan musim ini. Pertandingan mendatang melawan Fulham kini dianggap sebagai pertandingan yang harus dimenangkan jika mereka ingin keluar dari zona degradasi.
“Apakah saya yakin mereka akan bertahan? Ya, tapi apa dasar saya? Sama sekali tidak ada. Saya tidak mendasarkannya pada fakta, saya hanya merasa mungkin karena ini Tottenham, mereka akan bertahan,” kata Redknapp. "Tapi mereka harus menunjukkan karakter. Dia perlu segera menemukan hasil karena mereka jelas dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi saya yakin mereka akan menemukan sesuatu dan bertahan. Tapi ini tidak bisa terus terjadi setiap tahun."
Penunjukan Tudor sebagai solusi sementara setelah pemecatan Thomas Frank dimaksudkan untuk memberikan "efek manajer baru," tapi perubahan taktik Tudor justru berbalik melawan mereka saat menghadapi Arsenal yang sedang on fire. Tudor mencoba sistem marking man-to-man berisiko tinggi yang dieksploitasi habis-habisan oleh pergerakan Eze dan Gyokeres.
Redknapp menunjuk eksperimen gagal ini sebagai tanda masalah mendasar yang saat ini melanda skuad dari atas hingga bawah, menambahkan: “Ya, mereka memiliki cedera, tetapi dia datang hari ini untuk mengubah dan beralih ke man-to-man - itu tidak berhasil."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Tantangan bagi Tudor semakin rumit karena Tottenham masih somehow berhasil menyeimbangkan upaya bertahan di liga domestik dengan kampanye Liga Champions setelah finis di posisi delapan besar. Beban ganda ini telah menguras skuad yang tipis hingga batasnya, dan Redknapp memperingatkan bahwa klub tidak bisa terus mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Siklus pergantian manajer dan perekrutan yang buruk telah membuat klub berada di titik terendah dalam ingatan baru-baru ini, dan situasi tidak menjadi lebih mudah bagi manajer interim yang sedang dalam tekanan. Spurs kini harus bangkit untuk menghadapi perjalanan menantang ke West London pada Minggu depan, di mana mereka akan berhadapan dengan tim Fulham yang tangguh di Craven Cottage dalam pertandingan yang bisa menjadi penentu status mereka di kasta tertinggi.
