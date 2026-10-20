Cesc Fabregas merefleksikan perjalanan timnya bersama UEFA saat Como bersiap menjamu Manchester United pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Kebangkitan pesat klub asal Lombardy itu membawa mereka promosi ke Serie A pada 2024, sebelum finis di posisi keempat musim lalu untuk memastikan tiket ke kompetisi Eropa.

Bagi Fabregas, menjamu tim Premier League tersebut merupakan tonggak penting bagi seluruh kota Como.

Pelatih asal Spanyol itu meminta skuadnya tetap tenang dan menikmati kesempatan bersaing di level tertinggi.