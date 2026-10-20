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Manchester United v Arsenal - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Mereka lebih baik daripada kalian, tapi...”: Cesc Fabregas sampaikan pesan kuat sebelum menghadapi Manchester United

Como
C. Fabregas
Como vs Manchester United
Manchester United
Champions League

Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, berbicara terbuka tentang peningkatan pesat timnya menjelang laga melawan Manchester United di Liga Champions UEFA. Pelatih berusia 39 tahun itu menjelaskan bagaimana sosok-sosok mentor ikonis seperti Arsene Wenger, Pep Guardiola, dan Jose Mourinho membentuk identitas kepelatihannya.

  • Fabregas antar Como ke laga bersejarah kontra Manchester United

    Cesc Fabregas merefleksikan perjalanan timnya bersama UEFA saat Como bersiap menjamu Manchester United pada matchday ketiga Liga Champions UEFA. Kebangkitan pesat klub asal Lombardy itu membawa mereka promosi ke Serie A pada 2024, sebelum finis di posisi keempat musim lalu untuk memastikan tiket ke kompetisi Eropa.

    Bagi Fabregas, menjamu tim Premier League tersebut merupakan tonggak penting bagi seluruh kota Como.

    Pelatih asal Spanyol itu meminta skuadnya tetap tenang dan menikmati kesempatan bersaing di level tertinggi.

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    Pelatih menuntut keyakinan meski menghadapi lawan yang lebih unggul

    Menjelang tantangan menjamu Manchester United, juara Eropa tiga kali, Fabregas menekankan pentingnya keyakinan untuk bersaing melawan tim papan atas. "Ini pertandingan besar melawan salah satu tim terbaik dan terbesar dalam sejarah," kata Fabregas. "Ini pertandingan yang layak diimpikan, tetapi kami harus berusaha tampil sebaik mungkin untuk menang dan meraih tiga poin."

    "Kami harus perlahan-lahan memahami seperti apa rasanya menghadapi tim-tim papan atas, ketika Anda tahu mereka lebih baik daripada Anda, tetapi Anda tetap harus bersaing dengan kemampuan yang Anda miliki."

    "Kekuatan dari dalam diri dan mentalitas kami harus membuat kami tangguh serta memungkinkan kami percaya bahwa kami bisa melakukannya," tegasnya.

  • Fabregas ungkap filosofi inti yang dipelajari dari para mentor ikonis

    Fabregas menjelaskan bagaimana pengalaman bekerja di bawah arahan manajer legendaris Arsene Wenger, Pep Guardiola, dan Jose Mourinho membantu membentuk metode kepelatihannya sendiri. “Saya sangat beruntung pernah bekerja dengan pelatih-pelatih terbaik dalam sejarah,” ujar Fabregas. “Hal-hal yang kurang positif pun bisa Anda jadikan bahan untuk membentuk gagasan sendiri.”

    “Pada akhirnya, Anda juga harus menjadi diri sendiri... Dan saya selalu bertanya kepada diri sendiri: ‘Dengan cara seperti apa saya ingin kalah?’ Itu sangat penting bagi saya.”

    “Saya ingin pulang setelah kalah dengan keyakinan bahwa kami telah melakukan apa yang ingin kami lakukan,” tambah Fabregas. “Saya tidak ingin pulang setelah kalah sambil berpikir bahwa kami tidak menjadi diri sendiri.”

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    Como bersiap menyambut malam bersejarah di Eropa

    Fabregas mengatakan pengalaman awalnya melatih tim muda Como dan skuad klub itu di Serie B mengajarinya cara menangani berbagai karakter serta mengambil keputusan sulit dalam memilih pemain. "Perlahan-lahan kami membentuk tim yang stabil dan solid, yang bisa berkembang di Serie A, liga yang sangat kompetitif," ujar Fabregas.

    "Kami harus menempuh jalan yang sangat sulit untuk lolos ke babak berikutnya, dan bagi kami, bisa berada di sini untuk bersaing adalah sebuah kehormatan."

    Como menjamu Manchester United pada Rabu pukul 18.45 BST, dengan harapan dapat mewujudkan filosofi berani sang pelatih menjadi hasil yang berkesan di kompetisi Eropa.

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