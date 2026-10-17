Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany melontarkan peringatan dengan penuh percaya diri kepada RB Leipzig menjelang duel penting Bundesliga di Allianz Arena. Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa tim tamu harus menghadapi kenyataan berat bermain di Munich seiring jadwal pertandingan musim gugur yang kian padat.

Kompany mengatakan para pemainnya tetap sangat tajam, termotivasi, dan antusias menguji kemampuan melawan lawan berkualitas tinggi.

Ia menekankan bahwa fondasi utama Bayern bertumpu pada intensitas berlari, energi tinggi, dan kegembiraan dalam menghadapi tantangan persaingan di lapangan.