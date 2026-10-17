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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Mereka harus berpikir matang-matang sebelum datang ke Munich!” Vincent Kompany beri peringatan keras kepada RB Leipzig

Bayern Munich
V. Kompany
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga

Pelatih kepala Bayern Munich, Vincent Kompany, menegaskan bahwa tim lawan harus gentar saat bertandang ke Allianz Arena menjelang laga besar melawan RB Leipzig. Pelatih asal Belgia itu menjanjikan permainan menyerang dan yakin timnya akan menunjukkan performa terbaik di tengah jadwal pertandingan yang padat.

  • Kompany beri peringatan tegas kepada Leipzig yang bertandang

    Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany melontarkan peringatan dengan penuh percaya diri kepada RB Leipzig menjelang duel penting Bundesliga di Allianz Arena. Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa tim tamu harus menghadapi kenyataan berat bermain di Munich seiring jadwal pertandingan musim gugur yang kian padat.

    Kompany mengatakan para pemainnya tetap sangat tajam, termotivasi, dan antusias menguji kemampuan melawan lawan berkualitas tinggi.

    Ia menekankan bahwa fondasi utama Bayern bertumpu pada intensitas berlari, energi tinggi, dan kegembiraan dalam menghadapi tantangan persaingan di lapangan.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

    Pelatih menjanjikan pendekatan menyerang menghadapi lawan-lawan yang percaya diri

    Menjelaskan pendekatan taktisnya, Kompany menegaskan bahwa Bayern akan langsung menyerang Leipzig sejak peluit awal. "Kami ingin menyerang. Kami bermain di kandang. Kami bersemangat," ujar Kompany. "Kami tahu kekuatan Leipzig. Terlihat bahwa mereka telah melakukan beberapa perubahan."

    "Mereka datang ke sini dengan percaya diri. Kami melepaskan 50 tembakan ke gawang dalam dua pertandingan terakhir. Kami sudah melakukan banyak hal dengan baik sebagai tim."

    "Jika kami bisa melakukan beberapa hal dengan lebih baik, kami tidak jauh dari penampilan terbaik kami. Kami tahu kami mampu melakukannya."

  • Kompany tuntut mentalitas untuk menjadikan Allianz Arena kandang yang sulit ditaklukkan

    Menanggapi pembahasan terbaru soal pertahanan dan duel-duel sebelumnya melawan Leipzig di ajang piala, Kompany meminta skuadnya melupakan pertandingan terdahulu dan menunjukkan dominasi penuh. "Penting untuk segera melupakan apa yang sudah terjadi," kata Kompany. "Kami sudah membahasnya dan persoalan itu selesai."

    "Tim-tim ini harus menyadari bahwa mereka datang ke Munich. Pertandingan seperti ini sering kali ditentukan oleh kualitas di lapangan."

    "Mereka punya pemain sayap yang cepat dan penyerang yang kuat. Kami juga punya pemain seperti itu. Ini pertandingan yang sarat kreativitas. Jika jalannya pertandingan mulai condong ke satu pihak, keadaan bisa benar-benar bergerak ke arah itu."

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    Rasa hormat kepada Demichelis jelang laga krusial

    Kompany juga memuji pelatih Leipzig, Martin Demichelis, dengan menyoroti rekam jejak kepelatihannya di Amerika Selatan dan Eropa menjelang pertemuan mereka di pinggir lapangan. "Dia menjuarai liga di Argentina, dan itu tidak mudah," kata Kompany.

    "Leipzig adalah tim yang stabil, klub yang stabil. Jika Anda konsisten dalam bekerja, pada akhirnya Anda juga akan membuat terobosan di Eropa. Dan besok kami menjadi lawan."

    Bayern akan berupaya mengubah banyaknya tembakan mereka menjadi tiga poin saat menjamu Leipzig di Munich.

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