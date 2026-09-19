Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini menyatakan ambisi timnya untuk bersaing setara dengan Inter Milan menjelang bentrokan bergengsi mereka di Stadio Olimpico. Bos Giallorossi itu mengakui sang juara bertahan sebagai tolok ukur sepak bola Italia setelah dominasi mereka di kompetisi domestik dan final Eropa.

Meski mengakui Inter masih secara objektif lebih unggul dalam hal kedalaman skuad dan konsistensi hasil, Gasperini menyatakan kepuasannya atas perkembangan Roma.

Ia menegaskan bahwa untuk menilai ambisi Scudetto yang sesungguhnya, perlu menunggu hingga 20 pertandingan terlewati.