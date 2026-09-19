AFP
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'Mereka adalah kryptonite saya!' - Gian Piero Gasperini membuat pengakuan jujur soal Inter Milan jelang duel penentuan
Gasperini berupaya memperkecil jarak dengan Inter yang menjadi tolok ukur
Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini menyatakan ambisi timnya untuk bersaing setara dengan Inter Milan menjelang bentrokan bergengsi mereka di Stadio Olimpico. Bos Giallorossi itu mengakui sang juara bertahan sebagai tolok ukur sepak bola Italia setelah dominasi mereka di kompetisi domestik dan final Eropa.
Meski mengakui Inter masih secara objektif lebih unggul dalam hal kedalaman skuad dan konsistensi hasil, Gasperini menyatakan kepuasannya atas perkembangan Roma.
Ia menegaskan bahwa untuk menilai ambisi Scudetto yang sesungguhnya, perlu menunggu hingga 20 pertandingan terlewati.
Pelatih Roma menghadapi rentetan pribadi sepuluh kekalahan beruntun
Laga yang akan datang menjadi rintangan psikologis bagi Gasperini, yang kalah dalam sepuluh pertemuan terakhirnya secara beruntun melawan Inter di berbagai periode kepelatihannya. Ia mengakui rekor itu mencakup beberapa era kepelatihan, dari Antonio Conte dan Simone Inzaghi hingga pelatih saat ini, Cristian Chivu.
Namun, juru taktik berusia 68 tahun itu menegaskan rentetan negatif serupa memang bisa terjadi saat menghadapi tim-tim dominan.
"Apakah mereka kryptonite saya? Ada periode ketika saya bisa meraih beberapa hasil melawan Inter, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kami selalu kalah," kata Gasperini. "Mungkin ada aspek taktisnya, tetapi pelatihnya sudah berubah dari Conte ke Inzaghi dan Chivu, dan hasilnya tidak berubah. Kami menghadapi tim yang kuat."
Seluruh skuad tersedia saat Pellegrini kembali masuk dalam persaingan untuk tampil
Dalam dorongan signifikan bagi tuan rumah, Gasperini mengonfirmasi bahwa Manu Kone, Evan Ndicka, dan Wesley pulih dari benturan ringan serta flu musiman sehingga tetap sepenuhnya tersedia. Gelandang Lorenzo Pellegrini juga kembali mengikuti latihan penuh dalam dua pekan terakhir setelah absen cukup lama.
Sang manajer menegaskan bahwa ketegangan jelang pertandingan akan mengesampingkan sisa kelelahan fisik apa pun di dalam skuad.
Selain itu, Gasperini menepis kontroversi perwasitan baru-baru ini yang melibatkan wasit pertandingan Davide Massa, seraya mendukungnya untuk menampilkan performa sempurna.
- AFP
Keputusan taktis membayangi posisi wing-back
Gasperini menghadapi pertanyaan terkait pengaturan taktisnya di sisi kanan, tempat prospek muda Lulli masih dipertimbangkan untuk mengisi posisi starter. Sang pelatih menyoroti fleksibilitas taktis Nahuel Molina dan Wesley, dengan menyebut kedua pemain sayap berkaki kanan itu bisa beroperasi secara efektif di kedua sisi.
Memilih kombinasi ideal di sektor sayap akan menjadi krusial untuk meredam transisi melebar Inter.
Roma memasuki laga ini dengan tekad mempertahankan posisi mereka yang membaik di klasemen liga dan mengakhiri rangkaian tanpa kemenangan melawan pemuncak klasemen.
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