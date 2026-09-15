Pada saat ia masih mencari tempat tetap di susunan utama Real Madrid, bintang Turki Arda Guler justru menemukan dirinya berada di tempat yang benar-benar berbeda: di puncak piramida kreativitas seluruh benua Eropa. Meski tidak banyak bermain, ketika bermain ia membuat semua orang tampak biasa saja.

Ironi terbesar dalam kisah Guler musim ini adalah bahwa angka tidak berbohong dan tidak berbasa-basi. Sementara banyak orang memandangnya sebagai bakat menjanjikan yang menunggu peluang, data mengungkap bahwa ia telah menjadi motor sesungguhnya bagi serangan Los Blancos, dan pemain paling banyak menciptakan peluang berbahaya di lima liga besar, dengan selisih yang sangat jauh dari nama-nama sebesar Lamine Yamal, Cherki, dan Olise.

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