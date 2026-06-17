Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai arah permainan sepak bola tim Sachsen itulah yang menyebabkan perpecahan akhir di antara keduanya. Klopp, yang musim panas lalu secara internal masih secara langsung mendesak agar Werner direkrut, tampaknya menemui perlawanan yang tak terduga dari mantan pelatih Bremen tersebut.
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"Merasa diserang secara pribadi": Terungkap detail baru seputar perselisihan antara Jürgen Klopp dan Ole Werner di RB Leipzig
Hal ini menyentuh inti dari DNA Red Bull. Sementara Klopp dengan tegas menekankan gaya permainan yang menekankan pressing agresif, intensitas maksimal, dan formasi empat bek, Werner justru menentangnya dan, antara lain, membela formasi tiga bek sebagai strategi yang sah. Hal ini dianggap sebagai penghinaan bagi sang bos: Klopp dilaporkan “merasa tersinggung secara pribadi” akibat penolakan tersebut.
Konsekuensi dari perebutan kekuasaan internal ini tidak lama kemudian muncul. Sejak November lalu, kerja sama antara Klopp (59 tahun) dan Werner hampir sepenuhnya terhenti. Kerja sama yang produktif sudah tidak mungkin lagi terbayangkan dalam keseharian di Leipzig.
Klopp telah mengambil langkah sejak dini dan mendesak secara internal agar kesalahpahaman ini segera diakhiri. Selama jeda musim dingin serta pada bulan Maret, ia bahkan dua kali menuntut pemecatan segera terhadap Werner.
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Demichelis dikabarkan akan menggantikan Werner
Fakta bahwa sang pelatih diizinkan menyelesaikan musim ini di bangku cadangan Leipzig berkat veto internal. Kepala Bidang Olahraga Marcel Schäfer dan CEO Red Bull Oliver Mintzlaff saat itu mencegah langkah semacam itu di tengah musim yang sedang berlangsung. Para pengambil keputusan justru menunda pembahasan soal pelatih hingga akhir musim.
Kini, tenggat waktu tersebut telah berlalu dan, menurut kabar yang beredar, keputusan tersebut tidak menguntungkan Werner. Segalanya mengarah pada pemutusan kontrak.
Dalam pencarian pengganti Werner, Klopp memainkan peran sentral. Favorit utama untuk posisi yang akan kosong di Leipzig bukanlah sosok asing di Bundesliga: Martin Demichelis.
Leipzig tampaknya harus membayar biaya transfer untuk Demichelis
Hubungan antara mantan pemain Bayern Munich itu dan kubu Red Bull sudah semakin erat. Klopp mengenal pelatih asal Argentina tersebut dari Mallorca Country Club di Santa Ponca.
Di sana, keduanya rutin bermain padel. Putra Klopp, Marc, juga sering berkunjung ke klub tersebut. Menurut Bild, Klopp telah menanyakan rencana masa depan Demichelis beberapa minggu yang lalu.
Namun, solusi yang diinginkan RB ini tidak akan murah. Demichelis memang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan klubnya saat ini, RCD Mallorca, hingga tahun 2028. Namun, kontrak tersebut dilaporkan memuat klausul pelepasan.
Jika kesepakatan dengan RB Leipzig tercapai seperti yang diharapkan, kabarnya klub di Kepulauan Balearik tersebut akan menerima biaya transfer sebesar jutaan.