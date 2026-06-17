"Merasa diserang secara pribadi": Terungkap detail baru seputar perselisihan antara Jürgen Klopp dan Ole Werner di RB Leipzig

Hal ini menyentuh inti dari DNA Red Bull. Sementara Klopp dengan tegas menekankan gaya permainan yang menekankan pressing agresif, intensitas maksimal, dan formasi empat bek, Werner justru menentangnya dan, antara lain, membela formasi tiga bek sebagai strategi yang sah. Hal ini dianggap sebagai penghinaan bagi sang bos: Klopp dilaporkan “merasa tersinggung secara pribadi” akibat penolakan tersebut.

Konsekuensi dari perebutan kekuasaan internal ini tidak lama kemudian muncul. Sejak November lalu, kerja sama antara Klopp (59 tahun) dan Werner hampir sepenuhnya terhenti. Kerja sama yang produktif sudah tidak mungkin lagi terbayangkan dalam keseharian di Leipzig.

Klopp telah mengambil langkah sejak dini dan mendesak secara internal agar kesalahpahaman ini segera diakhiri. Selama jeda musim dingin serta pada bulan Maret, ia bahkan dua kali menuntut pemecatan segera terhadap Werner.